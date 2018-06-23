Алжир депортирует нелегальных мигрантов... в Сахару

21:13 25.06.2018 СМИ узнали о тысячах брошенных Алжиром мигрантах в Сахаре



За последние 14 месяцев Алжир отправил больше 13 тыс. нелегальных мигрантов, стремящихся пересечь Средиземное море, в пустыню Сахара без еды и воды. Среди них были беременные женщины и дети, передает AP со ссылкой на очевидцев.



По информации агентства, людей в течение нескольких часов везли на грузовиках под солнцем при температуре до 48 градусов Цельсия в пустыню, к границе страны. Там их оставляли и указывали направление к Нигеру или Мали, двигаться в этом направлении заставляли под угрозой применения оружия.



Как стало известно AP, люди умирали, не успевая дойти до ближайших поселений или источников воды. Многие теряли своих родных и близких. Некоторые прекращали попытки достичь границы и останавливались в надежде, что их найдут сотрудники ООН.



С октября 2017 года власти Алжира начали массово высылать мигрантов из страны. Это случилось после усиления давления Евросоюза на страны Северной Африки с требованием остановить поток приезжих в Европу.



Представитель ЕС сообщил, что в Евросоюзе знают о действиях Алжира. Однако он отметил, что независимые страны вправе депортировать мигрантов, если это не противоречит международному праву.



Точное число брошенных в пустыне мигрантов неизвестно. По данным Международной организации по миграции (МОМ), больше 11 тыс. человек прошли многокилометровый путь через Сахару с марта 2017 по апрель 2018 года. По версии МОМ, с 2014 года в пустыне погибло до 30 тыс. человек. Это в два раза больше, чем число беженцев, погибших при пересечении Средиземного моря. Представитель МОМ назвал произошедшее "катастрофой". Источник - известия

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