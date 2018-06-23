 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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13:31  "Остановите Иран!": арабский мир взывает к России
11:42  Турция выбирает авторитаризм, - Wall Street Journal
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Воскресенье, 24.06.2018
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Суббота, 23.06.2018
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США заявили о необходимости новых лидеров на Ближнем Востоке
21:08 25.06.2018

Американские власти полагают, что конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке смогут решить новые лидеры этих регионов. Об этом заявил в понедельник, 25 июня, заместитель полпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Джонатан Коэн.

"На Ближнем Востоке нужны новые лидеры", - приводит слова выступления Коэна, сказанные на заседании Совета Безопасности ООН, "РИА Новости".

"Именно они готовы пойти на компромиссы и заключать военные соглашения", - добавил он.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В середине мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой "атомной сделки".

Источник - iz.ru
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