США заявили о необходимости новых лидеров на Ближнем Востоке

21:08 25.06.2018 Американские власти полагают, что конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке смогут решить новые лидеры этих регионов. Об этом заявил в понедельник, 25 июня, заместитель полпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Джонатан Коэн.



"На Ближнем Востоке нужны новые лидеры", - приводит слова выступления Коэна, сказанные на заседании Совета Безопасности ООН, "РИА Новости".



"Именно они готовы пойти на компромиссы и заключать военные соглашения", - добавил он.



8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.



В середине мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой "атомной сделки". Источник - iz.ru

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