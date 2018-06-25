Хакеры подкосили биткойн. Криптовалюта обновляет ценовые минимумы

20:40 25.06.2018 Стоимость биткойна впервые с ноября прошлого года опустилась ниже уровня $6 тыс. Обновлению семимесячного минимума способствовали сообщения об успешных кибератаках на южнокорейские биржи. В таких условиях эксперты прогнозируют дальнейшее падение криптовалюты до $3 тыс.



В воскресенье курс биткойна впервые с ноября 2017 года опустился ниже уровня $6 тыс. По данным торговой площадки CoinMarketCap.com, по состоянию на 11:40 мск стоимость биткойна составляла $5858,21, минимальное значение с 13 ноября 2017 года. К 19:10 его курс опустился до отметки $5845,38. Уверенное снижение наблюдается вторую неделю подряд, и за это время биткойн потерял в цене почти 25%.



Такая динамика наблюдается на фоне участившихся кибератак на криптовалютные биржи. В первой декаде июня хакеры взломали южнокорейскую криптобиржу Coinrail. Было похищено $40 млн. Новость вызвала падение курса биткойна ниже уровня $7 тыс. На прошлой неделе успешная атака была совершена на еще одну южнокорейскую биржу. В ночь на среду одна из крупнейших криптовалютных бирж Bithumb сообщила, что она подверглась взлому и злоумышленникам удалось похитить около $30 млн.



Уязвимость биткойна ограничивает его экономический потенциал



Участников рынка смущает частота атак, а также то, что незащищенными оказываются даже крупные биржи. "Когда тренд понижательный, положительные новости пропускаются инвесторами мимо ушей, а вот любая негативная вызывает продажи",- отмечает начальник отдела по работе с клиентами ИК "Церих кэпитал менеджмент" Сергей Королев. В текущих условиях участники рынка не исключают дальнейшего снижения стоимости биткойна. "Ажиотаж вокруг криптовалюты уже давно закончился, поэтому мы ждем уменьшения интереса к ним, что неизбежно приведет к дальнейшему снижению стоимости",- отмечает господин Королев. По его оценке, в ближайшее время курс биткойна будет стремиться к уровню $3 тыс.



Виталий Гайдаев

25.06.2018 Источник - kommersant.ru

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