Центробеженские тенденции. Лидерам европейских стран не удается договориться о том, что делать с мигрантами

15:08 25.06.2018 На этой неделе в Брюсселе пройдет саммит ЕС, главной темой которого станет борьба с миграционным кризисом. А в воскресенье лидеры полутора десятков европейских стран провели предварительное совещание на эту тему. Казалось бы, для выхода из тупика предлагается не менее десятка решений - однако среди них едва ли найдется такое, которое готовы будут поддержать все страны ЕС. Между тем в европейских СМИ уже высказываются опасения, что если прийти к консенсусу не удастся, то это грозит распадом действующего правительства ФРГ и крахом шенгенской зоны в ее нынешнем виде.



Очередной саммит ЕС должен пройти в Брюсселе 28–29 июня. В повестке дня - вопросы совместной обороны и безопасности, "Брексит" и налогообложение. Однако наступление лета и теплой погоды, побудивших тысячи мигрантов пуститься в нелегкий путь в Европу по суше и через воды Средиземного моря, вынудило лидеров ведущих стран ЕС не просто сосредоточиться на проблеме миграции, но и собрать в воскресенье в Брюсселе предварительный мини-саммит для ее обсуждения.



Во многом он состоялся по инициативе Ангелы Меркель, которой глава МВД Хорст Зеехофер в ультимативной форме пригрозил полным запретом на въезд в страну нелегальных мигрантов (см. "Ъ" от 15 июня). Под угрозой демарша со стороны ключевого министра госпожа Меркель согласилась немедленно согласовать новый режим пересечения границ ФРГ с соседними странами. При этом формальное приглашение на встречу "всем желающим присоединиться лидерам ЕС" огласил не глава Евросовета Дональд Туск, в чьи компетенции это обыкновенно входит, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.



Представитель генсека Совета Европы по миграции и беженцам - о необходимости сотрудничества

Казалось бы, пик миграционного кризиса миновал. В 2015 году в страны ЕС въехало 1,2 млн мигрантов, но к прошлому году ситуацию удалось взять под контроль. Более того, накануне мини-саммита страны ЕС одна за другой выступили с предложениями по дальнейшему исправлению ситуации. К этим мерам относятся: укрепление внешних границ ЕС, реформа и усиление Европейской службы пограничной и береговой охраны, создание единой европейской службы координации заявок и перераспределения беженцев между странами, ускорение обработки запросов, создание центров приема мигрантов и др.



Но в качестве главной меры предлагается реформировать Дублинского соглашение, согласно которому ответственность за кандидата на убежище несет та страна ЕС, через которую он впервые въехал.



Однако подготовка к мини-саммиту показала: Евросоюз далек от консенсуса по миграционной повестке. Первыми от участия во встрече отказались страны Вышеградской четверки - Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Именно эти страны отказываются принимать обязательную систему европейских квот и перераспределение беженцев внутри ЕС, а Венгрия и вовсе приняла на прошлой неделе поправки к конституции, сделавшие прием в страну беженцев вне закона. "Никто из премьеров стран Вышеградской группы не поедет в Брюссель на воскресный мини-саммит. На нем соберутся поддерживающие миграцию страны",- заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.



Почему Италия перестала принимать нелегальных иммигрантов

Почему Италия перестала принимать нелегальных иммигрантов

Под вопросом было и участие в саммите премьер-министра Италии Джузеппе Конте: Рим возмутила проталкиваемая Францией и Германией инициатива создания "фильтрационных" лагерей внутри европейских границ, ведь очевидно, что одной из стран, где такие лагеря придется создать, в этом случае окажется Италия, и без того не справляющаяся с нагрузкой. В итоге соответствующий пункт из повестки встречи был отозван. Тем не менее настроение итальянских властей сформулировал в воскресенье глава МИД Италии. "Кто считает, что миграционный вопрос представляет огромную опасность для единства Европейского союза, драматизирует, но может и оказаться пророком",- заявил в воскресенье в интервью итальянскому изданию Il Messaggero министр Энцо Моаверо-Миланези. "Европа превратилась в архипелаг из множества островов. Снизилась способность достигать компромиссов, разделять мнения и по-настоящему сотрудничать,- пояснил он.- Риск того, что Европа распадется, существует. Разногласия между группами государств, сложности в поиске общих решений и совместной работы производят, возможно, даже более разъедающее действие, чем финансовый кризис 2012 года".



Альтернатива созданию лагерей на территории стран ЕС - создание "центров приема мигрантов" за пределами сообщества, прежде всего в Египте, Алжире, Ливии, Тунисе, Нигере и Марокко. Впрочем, никто из них с инициативой размещения у себя таких центров пока не выступил.



Если мы не пришли к компромиссу за последние несколько лет, едва ли нам удастся что-то решить на предстоящем саммите",- признался "Ъ" высокопоставленный собеседник в одной из стран ЕС.



"Если не случится что-то серьезное, скорее всего, на предстоящем саммите ЕС 28–29 июня не будет принято никаких решений относительно дублинских соглашений,- согласен и Тиберио Грациани, политолог, президент исследовательского центра Vision & Global Trends.- Для нового итальянского правительства было бы уже большим успехом добиться - через Африканский фонд - создания центров по идентификации иммигрантов в странах их нахождения, а кроме того, создания промежуточных аналогичных центров по размещению и идентификации иммигрантов вне ЕС".



Галина Дудина; Елена Пушкарская, Рим

№108 от 25.06.2018, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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