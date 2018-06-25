Птичий грипп: Казахстан запретил импорт курятины из России

15:03 25.06.2018 Из-за птичьего гриппа запрещен ввоз в Казахстан продукции 36 российских птицефабрик. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РК. На территории трех областей России - Курской, Пензенской и Самарской - международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп.



Согласно информации, в этих российских регионах осложнилась эпизоотическая ситуация, что свидетельствует о последствиях миграции диких птиц и наличии потенциальных рисков проявления высокопатогенного гриппа птиц.



"В этой связи, в рамках реализации госполитики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, Министерством сельского хозяйства с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Казахстана", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Казахстана.



Также запрещены к ввозу на территорию Казахстана корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из указанных областей России.



Птичий грипп является острым вирусным заболеванием, поражающим птиц. Больная птица подвергается немедленному уничтожению и утилизации. Вирус птичьего гриппа вредоносен не только для птиц, он заразен и для человека.



25 Июнь, 2018 Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529928180

Новости Казахстана

