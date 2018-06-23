МВД Таджикистана отрицает факты преднамеренных поджогов в столице

15:01 25.06.2018 В МВД Таджикистана отрицают, что последние пожары в столице могли произойти в результате поджогов и расправы со стороны конкурентов.



За последние несколько недель в городе Душанбе произошло пять крупных пожаров. Последний пожар случился во второй половине дня 24 июня - загорелась шашлычная "Рохат", расположенная напротив столичного текстилькомбината. По информации городских властей, при пожаре люди не пострадали.



Генерал Шариф Назарзода, глава УМВД РТ по городу Душанбе, заявил, что до сих пор случаев преднамеренных поджогов в столице не зафиксировано. "Все пожары произошли из-за халатности владельцев и несоблюдения ими правил пожарной безопасности. Еще раз повторяю: случаев преднамеренных поджогов нами не зафиксировано", - сказал глава столичной милиции.



По его словам, в этом году в столице произошло меньше пожаров, чем в аналогичном периоде прошлого года.



​В июне в Душанбе были зарегистрированы пожары на рынке "Султони Кабир", турецком кафе "Мерве", швейном цехе "Суман". Самый крупный пожар произошел на рынке "Султони Кабир" 2 июня, в результате которого огнем было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров торговых точек и магазинов. Сумма ущерба, по данным городских властей, составила 3,5 млн сомони ($390 тыс.)



По данным МВД, все пожары возникли в результате коротких замыканий в электрических проводах. Источник - centralasian.org

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