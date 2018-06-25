Турецкая власть укрепилась в одном лице, - К.Кривошеев

14:48 25.06.2018 Реджеп Тайип Эрдоган сохранил президентское кресло



В Турции вчера прошли досрочные президентские и парламентские выборы, показавшие, что страна по-прежнему не видит альтернативы курсу президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В условиях экономических проблем и усталости от несменяемости власти для мобилизации избирателей президент и его соратники прибегли к националистическим лозунгам и кампании по изобличению внешних врагов. В итоге Реджеп Тайип Эрдоган получил 55% голосов. Пропрезидентские силы, судя по всему, будут контролировать и парламент: правящая Партия справедливости и развития не получила большинства, но сможет создать коалицию с союзниками. С подробностями из Анкары - корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.



Эрдоган продолжается



Предварительные итоги президентских и парламентских выборов в Турции, обнародованные вчера вечером, стали разочарованием для турецкой оппозиции, рассчитывавшей поколебать позиции непотопляемого турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР).



По данным Высшего избирательного совета, за действующего президента проголосовало около 55% избирателей, в то время как его основной соперник Мухаррем Индже, представляющий главную оппозиционную силу - Народно-республиканскую партию (НРП), набрал вдвое меньше - 27% голосов.



Как Турция встала перед сирийским выбором

Как Турция встала перед сирийским выбором

По мнению собеседников "Ъ" в Анкаре, столь значительный отрыв от ближайшего оппонента президент Эрдоган использует после выборов как мандат на еще более решительные действия. Между тем уверенной победы Реджепа Тайипа Эрдогана поначалу ничто не предвещало. В самой Анкаре "день больших выборов" 24 июня, когда впервые в истории турецким избирателям предстояло одновременно избрать и главу государства, и высший законодательный орган, явно не соответствовал "историчности" момента.



Ситуация на улицах турецкой столицы была расслабленно-спокойной. О выборах напоминали лишь сорванные накануне вечером агитационные плакаты, при этом самих избирателей не было видно даже в центре.



Ситуация стала меняться лишь к обеду: в 13:30 сразу в нескольких местах на окраине Анкары корреспонденту "Ъ" сообщили, что явка достигла 60–70%. В 17:00 участки закрылись.



Участки, как и в России, располагались в школах и больницах. В кабинки избиратели заходили со специальными печатями, чтобы поставить слово "evet" (да) под фотографией выбранного кандидата в президенты и логотипом партии. Чтобы проверить, не закончилась ли в печати краска, в кабинках клали специальные листы картона, которые к полудню были заставлены кружками со словом "evet". После этого оба бюллетеня складывали в специальный конверт со штампом и опускали в урну.



Поговорив с турецкими гражданами возле избирательных участков и побывав на предвыборных митингах, корреспондент "Ъ" убедился в том, что в самой турецкой столице немало избирателей не испытывают особого энтузиазма по поводу перспективы продления "эпохи Эрдогана" и его партии. "Где это видано, чтобы одно правительство оставалось у власти 15 лет?" - недоумевал в разговоре с "Ъ" избиратель Осман в столичном округе Чанкая.



Как турецкая оппозиция намерена противостоять Реджепу Тайипу Эрдогану в парламенте

Как турецкая оппозиция намерена противостоять Реджепу Тайипу Эрдогану в парламенте

На президентских выборах конкуренцию нынешнему президенту составляли пять кандидатов. Ближайший оппонент - Мухаррем Индже выдвигался от старейшей в стране Народно-республиканской партии (НРП). "Сделаем Турцию изящной",- гласил плакат на одном из его предвыборных митингов в Анкаре. Это игра слов - фамилия кандидата Индже с турецкого переводится как "изящный", "тонкий". Сторонники кандидата от НРП считают, что в проблемах Турции виновата слишком грубая, "неизящная политика" Реджепа Тайипа Эрдогана.



Господин Индже обещал помирить Анкару и с Западом, и с президентом Сирии Башаром Асадом. По мнению бывшего главы МИД Турции и одного из основателей Партии справедливости и развития (ПСР) Яшара Якыша, такой шаг действительно мог бы помочь стране. "Отношения Турции с Евросоюзом очень плохие. Турция без необходимости использует высокомерную риторику с США,- пояснил "Ъ" Яшар Якыш.- Я сорок лет находился на дипломатической службе, и ту дипломатию, которую сейчас использует власть, можно назвать "мегафонной". Это когда вы говорите, но не слушаете, что говорит другая сторона".



Вторым по силе противником президента Эрдогана стала глава новой националистической "Хорошей партии" Мерал Акшенер. В своих выступлениях, на одном из которых присутствовал корреспондент "Ъ", она пообещала восстановить турецкую экономику и вернуть сирийцев на родину.



"На праздники беженцы ездят в Сирию, но потом возвращаются. Если там не так уж опасно, почему бы им там не остаться?" - задавались вопросом собеседники "Ъ" среди сторонников Мухаррема Индже и Мерал Акшенер.



Несмотря на критику со стороны представителей западных институтов, заявлявших, что проведение выборов во время режима чрезвычайного положения недопустимо, глава оппозиционной НРП Кемаль Кылычдароглу заверил журналистов, что "серьезных проблем" в ходе голосования не было.



Почему выборы в Турции были перенесены с ноября 2019 года на 24 июня

Почему выборы в Турции были перенесены с ноября 2019 года на 24 июня

Не нашлось критики и у координатора депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Турции Артура Таймазова, который присутствовал на выборах наблюдателем от Шанхайской организации сотрудничества. "Мы ни одного нарушения не видели, хотя объехали 80 участков. Выборы прошли нормально, демократично",- сказал "Ъ" господин Таймазов.



Полиции на улицах Анкары действительно было мало - кордон был выставлен лишь возле здания ЦИКа.



Неуверенная победа



Если президент Эрдоган добился "чистой победы", сумев избежать второго тура, то его ПСР выступила хуже, чем ожидалось, получив около 43%. Это означает, что для формирования правящей коалиции ПСР придется сформировать альянс с союзниками из Партии националистического движения (ПНД). Общее число голосов ПСР и ПНД, объединившихся в "Народный блок", составило 55,5%, позволяющих сформировать большинство.



Еще одним неприятным сюрпризом для турецкого лидера стало преодоление десятипроцентного барьера прокурдской Партией демократии народов.

В качестве оппозиционеров кроме НРП, требующей возврата к парламентской республике, на политическом поле дебютировала еще одна политическая сила. Это "Хорошая партия", которая выступает против политики президента Эрдогана, обвиняя его "в авторитаризме". Только появившись в прошлом году, она стремительно набрала популярность (накануне выборов ее рейтинг составлял 10–13%). К "Хорошей партии" и НРП примкнула также консервативная Партия счастья. Получив в общей сложности 33,7% голосов, они объединились в "Национальный блок".



Как турецкие оппозиционеры пытались выдвинуть единого кандидата

Как турецкие оппозиционеры пытались выдвинуть единого кандидата

По мнению ряда турецких экспертов, несмотря на нарастающие экономические проблемы и накопившуюся в обществе усталость от несменяемости власти, президенту Эрдогану и его соратникам удалось внушить избирателям, что нынешнему курсу нет альтернативы. Для мобилизации избирателей власти прибегли к националистическим лозунгам и кампании по изобличению внешних врагов.



Как рассказал "Ъ" профессор политологии Университета Чанкая в Анкаре Танель Демирель, некоторые противники власти были убеждены, что президент Эрдоган даже специально активизировал военную операцию против курдских формирований в Кандильских горах на севере Ирака, чтобы привлечь голоса националистов. При этом сам господин Демирель считает операцию в Кандильских горах обоснованной. "У Турции есть аргумент: мы предлагали курдским сепаратистам демократическое решение вопроса, но они отказались и подняли волну террора",- заявил "Ъ" один из сторонников ПНД, которая поддержала Реджепа Тайипа Эрдогана.



Заключительный субботний митинг националистов в Анкаре стал иллюстрацией того, какую роль на этих выборах сыграл тезис о "внешней угрозе". Пришедшие на него люди настаивали, что в нынешних проблемах Турции виноват не президент Эрдоган, а "внешние силы", желающие их стране зла.



25.06.2018 Источник - kommersant.ru

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