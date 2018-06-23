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Турция сказала: "Дальше!" - в парламент прошли пять партий
14:35 25.06.2018

Vatan, Турция

На выборах 24 июня Турция отдала предпочтение в пользу "продолжения" прежнего курса. По итогам выборов, ставших ареной борьбы предвыборных блоков, первое место занял "Народный альянс", при этом право пройти в первый парламент, который будет создан при президентской системе правления, заслужили пять партий.

Всего в выборах приняли участие семь партий в составе альянсов и три партии вне блоков. Партия справедливости и развития (ПСР), Партия националистического движения (ПНД) и Партия великого единства вели предвыборную борьбу в рамках "Народного союза", а Республиканская народная партия (РНП), Хорошая партия, Партия благополучия и Демократическая партия - в составе "Национального альянса". Демократическая партия народов (ДПН), партия "Дело свободы" и партия "Родина" самостоятельно участвовали в предвыборной гонке.

ПСР потеряла голоса

По итогам вчерашнего голосования ПСР заняла первое место, но по сравнению с выборами 1 ноября 2015 года потеряла около 7% голосов. Согласно неофициальным результатам, ПСР, набрав 42,5% голосов, получила 293 места в парламенте. На выборах 1 ноября 2015 года ПСР при 49,5% голосов получила 317 кресел в парламенте.

ПНД сохранила голоса

А ПНД в значительной степени сохранила голоса и стала силой, определившей исход выборов. Именно благодаря результатам ПНД "Народный альянс" получил большинство в парламенте. В общей сложности этот блок набрал 53,58% голосов. Этому альянсу, который обошел Реджепа Эрдогана, набравшего 52,6% голосов на президентских выборах, отдали предпочтение около 26 миллионов избирателей. ПНД, во многом сохранив число голосов, полученных на выборах 1 ноября 2015 года (11,9%), в этот раз набрала 11,16% и заработала 49 депутатских кресел.

А голоса РНП тают по сравнению с результатами, полученными на выборах 1 ноября 2015 года. РНП, которая набрала 22,71% голосов и отправит в парламент 146 своих депутатов, в 2015 году получила 25,32% голосов.

ДПН легко преодолела барьер

Один из вопросов, к которым было приковано большое внимание на вчерашних выборах, заключался в том, преодолеет ли ДПН процентный барьер для прохождения в парламент. В результате ДПН при 11,57% голосов получила 67 мест в парламенте. По итогам выборов 1 ноября 2015 года ДПН, набрав 10,76% голосов, отправила в парламент 59 своих депутатов.

И за Путина "проголосовали"

При подсчете голосов в районе Манавгат (Анталья) был обнаружен бюллетень, в котором голос был отдан в пользу президента Российской Федерации Владимира Путина. На нем от руки была написана фамилия Путина и поставлен штамп со словом "evet" ("да"). Бюллетень был признан недействительным.

По итогам голосования за рубежом тоже победил Эрдоган

За рубежом правом голоса воспользовались более трех миллионов человек в 60 странах и 123 представительствах. К полуночи было подсчитано 59,3% бюллетеней, и по итогам голосования за рубежом Эрдоган тоже оказался на первом месте при 59,57% голосов. Мухаррем Индже (Muharrem Ince, кандидат в президенты Турции от РНП - прим. пер.) набрал 25,81% голосов, Мерал Акшенер (Meral Aksener, кандидат в президенты Турции от "Хорошей партии" - прим. пер.) - 3,17%, Селахаттин Демирташ (Selahattin Demirtas, кандидат в президенты Турции от ДПН - прим. пер.) - 10,6%. В Египте на момент подсчета половины бюллетеней Эрдоган набрал 56,6%, Индже - 33,2%. В Финляндии на первом месте расположился Демирташ (43,7%), на втором - Эрдоган (32,1%). В Саудовской Аравии, согласно первым итогам, Индже оказался на первом месте (62,1%), Эрдоган получил 35,3% голосов. Для проведения голосования за рубежом было задействовано около восьми тысяч человек.

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529926500
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