Иран подал иск в Гаагский суд на США в $2 млрд

14:21 25.06.2018 Тегеран подал в Международный суд ООН в Гааге иск к США, которые заморозили средства Центрального банка Ирана на сумму $2 млрд. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.



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Гасеми сообщил, что иск рассмотрят на заседании в октябре. Он отметил, что Тегеран считает действие властей США незаконным, сообщает ТАСС.



20 апреля 2016 года Верховный суд США подтвердил решение американского суда низшей инстанции, который постановил выплатить компенсации на сумму $2 млрд родственникам американских морских пехотинцев, погибших в 1983 году при взрыве казарм США в Бейруте. Выплаты предполагается производить за счет активов иранского ЦБ, которые хранятся в Citibank.



8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Тегеран ограничить ядерную деятельность в обмен на снятие финансовых и экономических санкций.



Кроме того, минфин США 22 мая внес пять граждан Ирана в санкционный список, в том числе главу Центрального банка республики Валиуллу Сейфа. Источник - iz.ru

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