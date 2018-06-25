Экс-кыр-премьер Сапар Исаков стал фигурантом еще одного уголовного дела

14:06 25.06.2018 Экс-кыр-премьер Сапар Исаков стал фигурантом еще одного уголовного дела?



Сотрудниками ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) собран материал по факту злоупотребления должностным положением и заключения контракта вопреки интересам Кыргызской Республики.



Так, в августе 2017 года Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики был объявлен тендер на закупку услуг по изготовлению актов гражданского состояния (далее – АГС), в ходе которого единственным заявку на участие подает ОсОО "Г.". Далее по результатам вскрытия тендерная заявка со стороны ОсОО "Г." была отклонена в связи с убыточным финансовым состоянием фирмы и несоответствием предложенных бланков.



После чего в сентябре 2017 года объявляется повторный тендер на ранее указанные бланки, в котором приняли участие три компании: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Б.Ф.Н.Б.", которое предложило 26 257 590 сомов, ОсОО "У." – 17 819 500 сомов, а также ранее принимавшее участие ОсОО "Г.", которое предложило 45 081 700 сомов.



Следует отметить, что днем вскрытия по данному тендеру было обозначено 23 октября 2017 года, однако 18 октября 2017 года в ГРС при ПКР поступает проект распоряжения премьер-министра Кыргызской Республики на согласование, где конкретно уже определено название предприятия – ОсОО "Г.", в связи с чем все остальные компании были отклонены.



Таким образом, Распоряжением Правительства Кыргызской Республики, ОсОО "Г." был уполномочен на изготовление бланков АГС. Необходимо отметить, что ОсОО "Г." предложил самую высокую цену 45 081 700 сомов.



По собранным материалам ГСБЭП Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.



От редакции отметим, что на момент заключения контракта, указанного в информации Финпола, правительство возглавлял Сапар Исаков.



25 июня 2018 Источник - vb.kg

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