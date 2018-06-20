Возрождение вольфрамовой промышленности Казахстана

13:48 25.06.2018 Казахстан намерен возродить вольфрамовую отрасль. Об этом заявил Председатель Правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук" Қанат Құдайберген во время своего выступления на Всемирном Горном Конгрессе в Астане.

Казахстан обладает огромными подтвержденными запасами вольфрама - редкого и крайне востребованного металла. Становление вольфрамовой отрасли в Республике началось в 70-е годы прошлого столетия. Но реализация проектов, связанных с добычей вольфрама, по ряду объективных экономических и политических причин, остановилась в 1993 году.

В целом по республике на данный момент разведаны 12 месторождений, их суммарные запасы оцениваются более чем в 2 млн тонн триоксида вольфрама. Наиболее крупные и перспективные месторождения – это Верхнее Кайрактинское и, находящееся в 20-ти километрах от него, месторождение Северный Катпар (Карагандинская область). Общие запасы по этим двум месторождениям оцениваются в размере порядка 1 млн 300 тысяч тонн вольфрама. С учетом суммарных запасов Северного Катпара и Верхнего Кайрактинского, Казахстан станет обладателем доминирующей доли мировых ресурсов вольфрама.



Суммарная проектная мощность Верхнего Кайрактинского и Северного Катпара превышает 12500 тонн паравольфрамата аммония (ПВА). Соответственно, после выхода на проектную мощность этих месторождений, Казахстан займет второе место в мире по объемам производства вольфрамовых продуктов.

В настоящий момент на месторождениях Верхнее Кайрактинское и Северный Катпар проводятся дополнительные исследования, разрабатываются, совершенствуются и тестируются технологии обогащения руды. Также ведутся работы по формированию транспортной и энергетической инфраструктуры.

По словам Қаната Құдайбергена, добыча вольфрама на месторождениях Верхнее Кайрактинское и Северный Катпар сделает Казахстан одним из основных участников мирового рынка вольфрама.



20 июня 18 Источник - tks.kz

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