Спаситель и султан, союзник и противник - Запад в трудном положении с Эрдоганом, - Саймон Тисдэлл

13:45 25.06.2018 25 июня 2018 г.

Саймон Тисдэлл | The Guardian



На прошлой неделе, завершившейся президентскими выборами, Турция параллельно купила 100 американских истребителей F-35 и партию российских зенитных комплексов С-400, предназначенных для стрельбы по этим самолетам, рассказывает Саймон Тисдэлл в The Guardian.



"Похоже, Эрдоган хочет все сразу - и это знакомая проблема. Текущий скандал точно отражает амбивалентность, появившуюся в отношении многих западных демократий к Турции под его руководством. Это, в свою очередь, отражает глубокие разногласия в самой Турции, как показала предвыборная кампания, - говорится в статье. - Соединенным Штатам и Европе Турция нужна по ряду стратегических, политических, практических и географических соображений, однако Турция при Эрдогане показывает себя непостоянным другом. Не особенно надежный союзник, она все чаще воспринимается как угроза".



"Оставим в стороне российские ракеты. Из-за конфронтационного поведения Эрдогана на севере Сирии, где он угрожает американским солдатам, совместно с курдскими войсками работающим над устранением ИГИЛ*, Пентагон задается вопросом, на чьей стороне турецкий президент. Вторжения турецких военных на север Ирака в погоне за боевиками курдской PKK дестабилизирую ситуацию. Еще один крупный повод для беспокойства - фактический союз Эрдогана с Ираном", - указывает автор.



"С другой стороны, США нуждаются в помощи Турции по множеству причин. Американцы пользуются важной военной авиабазой в Инджирлике, на юго-западе Турции, дающей доступ ко всему региону. Они знают, что устойчивое урегулирование ситуации в Сирии невозможно без благословения Анкары. И наконец, Турция является (или была) жизненно важным буфером, защищающим от российского экспансионизма в черноморский регион, на Кавказ и на Балканы", - сообщает Тисдэлл.



"Европейские правительства испытывают похожее затруднение. Они ценят Турцию как светский, демократический и прозападный аванпост в регионе, где перечисленные качества - редкость. Теоретически они еще видят в Турции будущего члена ЕС. Но они обязаны подавлять свое глубокое недовольство внутренними правонарушениями Эрдогана и его регулярными антиевропейскими высказываниями, чтобы и дальше сотрудничать с ним в сфере сдерживания потоков сирийских беженцев и отслеживания террористов ИГИЛ*", - говорится в статье.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.



Источник: The Guardian Источник - ИноПресса

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529923500

Новости Казахстана