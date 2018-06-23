С победой Эрдогана русским придется тяжело, - "СП"

13:33 25.06.2018 Что изменится в отношениях Москвы и Анкары после выборов и почему турки сомневаются в их честности



Заур Караев

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Олег Гущин



В Турции состоялись выборы. Подсчитано уже 99 процентов бюллетеней, и оставшаяся часть не сможет повлиять на итоги. Об этом заявил председатель Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен. За Эрдогана, чего и следовало ожидать, проголосовали 52,55 процентов избирателей Турции.



Вообще, в последнее время в Турции слишком много выбирают - выбирали законодателей, выбирали президента, потом состоялся референдум, теперь снова выборы. Объяснение этому, конечно же, есть: после референдума выборы, которые должны были состояться в 2019 году, перенесли на июнь 2018 года. С чем это связано? Все очень просто. Формально Реджеп Тайип Эрдоган очень ограничен в своих возможностях - президентское кресло в Турции никогда не имело большой ценности, так как в государстве парламентская форма правления. Референдум, состоявшийся в прошлом году, изменил эту ситуацию - по его итогам вся власть должна перейти именно президенту. Вроде бы, все именно так, как хотел действующий турецкий лидер, однако есть небольшая поправка - нововведения, принятые в связи с плебисцитом, вступят в силу только после ближайших президентских и парламентских выборов. Эрдоган вместе со своими единомышленниками во власти решил не затягивать и назначил внеочередные выборы.



Большинство аналитиков не зря пророчили победу именно действующему президенту. Впрочем, основываясь на итогах недавнего референдума, некоторые полагают, что у оппозиции есть большие шансы перевести выборы во второй тур. Напомним, тогда общество разделилось практически пополам, но небольшое преимущество инициатива Эрдогана все-таки получила.



В ходе голосования Эрдоган лидировал со значительным отрывом от ближайшего конкурента в лице главного оппозиционера страны Мухаррема Индже.



В общем, сложно представить, что действующий президент мог бы лишиться своей должности. Однако если это все же допустить, то весьма интересно, какой будет Турция после выборов.



Однопартиец Индже Чингиз Юнлю, руководящий одним из столичных отделов Республиканской народной партии, полагает, что уже давно настало время для реальных перемен.



- Эрдоган побеждает, и это не хороший знак. За годы, проведенные во власти, он многому научился, он умеет манипулировать людьми и использовать нечестные приемы. Наши представители сообщают о пустых избирательных участках во многих населенных пунктах на востоке (в этой части Турции Эрдоган уже традиционно пользуется большой поддержкой среди населения - авт.), и сложно сказать, какие манипуляции в связи с этим могут быть произведены. Эрдоган хочет превратить свои пятнадцать лет в двадцать пять (речь о том, что Эрдоган у власти уже с 2003 года, а новые изменения в конституции позволят ему быть президентом еще два пятилетних срока - авт.). И подсчитывая голоса, люди говорят, что у него это получится. Но я не понимаю, как это возможно. Я хожу по улицам Анкары и вижу многотысячные демонстрации в поддержку других кандидатов. Все эти люди (демонстранты - авт.) говорят, что Эрдогану нужно идти на пенсию, народ уже сыт его политикой, это надо прекращать.



"СП": - Какие основные претензии к Эрдогану есть у людей?



- Средний и малый бизнес прекратил развиваться, окружение Эрдогана защищает интересы только тех предпринимателей, что имеют крупный международный бизнес. Другие остались без поддержки, а обесцененная лира с каждым днем только ухудшает положение. Во внешней политике у нас одни проблемы - Эрдоган, отказываясь от светскости Турции, желает полного разрыва с Европейским союзом, при этом он сам с начала этого века был активным сторонником развития европейского бизнеса в Турции и наоборот. Он сам выстраивал модель, которую сейчас разрушает. Это сотрясает экономику, и может привести к очень тяжелым последствиям.



"СП": - Если победит оппозиционный кандидат, следует ли ждать каких-нибудь изменений в турецко-российских отношениях?



- Индже - это тот человек, который готов к сотрудничеству со всеми, поэтому он может выстроить хорошие отношения с Россией, но пока об этом рано говорить. Одно известно точно - если победит Эрдоган, то русским придется тяжело.



"СП": - Почему? Он довольно популярный в РФ человек, и сейчас российско-турецкие отношения только развиваются?



- Надо понимать, что до выборов он пытался создать иллюзию спокойствия, и для него было важно, чтобы не было конфронтации с такой сильной страной, как Россия, но после выборов это может измениться. Выстраивая политику, он опирается в основном на правые силы, понимая, что они являются наиболее активной частью общества (к слову, надо заметить, что РНП, которую представляет Юнлю, сама придерживается националистических идей, несмотря на левоцентристский уклон - авт.). В такой среде популярны идеи создания так называемой "второй Османской империи". Рано или поздно это приведет к конфликту с такой страной как Россия, претендующей на лидерство на Ближнем востоке.



Сторонник Эрдогана журналист и общественник Тунджай Бенгин полагает, что вероятность второго тура выборов всегда наличествует, но победа Эрдогана практически гарантирована.



- Эрдоган пользуется большой поддержкой, его любят, его уважают, он добился того, чтобы с Турцией считались и ценили ее интересы. Необязательно углубляться в историю, можно напомнить о последних случаях. Турция сумела добиться от США вывода YPG (Отряд народной самообороны) из Манбиджа и других поселений в северной Сирии. Турция получит F-35, несмотря на противодействие Конгресса США. Это именно то, чего давно хотели многие в Турции. Эрдоган умеет выбирать верный внутриполитический и внешнеполитический курсы.



"СП": - Как будут складываться отношения России и Турции после этих выборов?



- Они изменятся. В лучшую сторону. На Россию оказывается большое давление странами Европы и США, но Турция - независимое государство, и поэтому эти конфликты для нее ничего не значат. Она заинтересована в укреплении экономических и политических связей с Россией. Две страны гораздо эффективнее решают сирийскую проблему, чем США и эти десятки стран, составляющих Коалицию. Союз Турции и России - это будет невероятный по своему масштабу проект, и, учитывая трудное прошлое, он кажется невозможным. Но, поверьте, при определенном усилии и при располагающих условиях это может произойти.



Российский востоковед Олег Гущин полагает, что Эрдоган обязательно выиграет эти выборы, но с небольшим отрывом - 7?10%. По его мнению, для России именно этот турецкий президент является самым удобным партнером. Во-первых, сложно сказать, чего следует ждать от других кандидатов, во-вторых, за последнее время отношения с Турцией вышли на новый уровень. Чтобы продолжить развитие, необходимо сохранить у власти те же действующие лица, то есть Эрдогана и Путина. Источник - СвободнаяПресса

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