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"Остановите Иран!": арабский мир взывает к России
13:31 25.06.2018

Иран в самом центре ближневосточной игры

Khorasan, Иран

Как убежден посол ОАЭ в Москве, Россия сможет "повлиять на Иран", дабы он прекратил "вмешательство в жизнь арабских государств".

По сообщениям "Русия аль-Яум", Маадед Хареб Аль-Хейили, посол ОАЭ в России, отвечая на вопрос о роли Москвы в урегулировании гражданского конфликта в Йемене, заявил следующее: "Страны Арабской коалиции и отстраненное правительство Йемена будут приветствовать любые шаги по йеменскому урегулированию, пока они находятся в соответствии с Резолюцией ООН и 2216 и решениями конференции Национального диалога".

Утверждая, что Россия в данной связи может оказаться весьма влиятельной силой, дипломат подчеркнул: "Надеюсь, что Россия при этом окажет влияние и на соседний Иран, чтобы он, наконец, прекратил свое вмешательство во внутренние дела арабских государств, поскольку Иран, помимо Сирии, постоянно вмешивается в происходящее в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, Йемене, и даже в Мавритании и Алжире".

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в России также заявил: "Еще мы надеемся, что Иран также откажется от своей "революционной" внешней политики и распространения в регионе своих дестабилизирующих "революционных" идей, и начнет вести себя как государство, а не как "революционер"".

Более того, дипломат призвал Иран относиться с уважением к национальному суверенитету соседних стран, что, по его словам, пойдет на пользу самому же Ирану, странам региона, а также послужит укреплению стабильности и безопасности во всем мире.

Как отметила ИА "Исна", данные утверждения арабского дипломата прозвучали несмотря на то, что официальные лица Исламской Республики Иран постоянно подчеркивают - Исламская Республика не осуществляет никакого "вмешательства" во внутренние дела арабских государств, а, напротив, выступает за скорейшее мирное урегулирование в тех странах, где имеется нестабильность, в частности, в Йемене и Сирии.

При этом хотелось бы напомнить, что ни о каком "военном присутствии" Ирана в некоторых арабских странах речь не идет - имеет место только присутствие военных советников, которое осуществляется с согласия законных правительств этих стран, и целью которого является содействие правительствам в борьбе с терроризмом. И официальные лица Ирана не раз об этом говорили.

Официальный представитель МИД Ирана Бехрам Касэми несколько дней назад решительно осудил действия так называемой "Международной коалиции", которые действительно являются вмешательством во внутренние дела, - в частности, это воздушные и морские обстрелы порта Йемена Аль-Хадида. При этом представитель МИДа выразил обеспокоенность ухудшающейся гуманитарной ситуацией на территории Йемена.

В иранском МИДе не раз отмечалось то, что йеменский конфликт не имеет военного решения, а те страны, которые осуществляют там военную агрессию, должны ее немедленно прекратить. Подобные действия являются преступлением против человечности и подрывают все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта, а также лишь усложняют ситуацию в стране.

Представитель МИД Ирана Бехрам Касэми, ранее, также затрагивая происходящее в последнее время в Йемене и напомнив о продолжающейся жестокой иностранной интервенции против страны, что уже привело к экономической блокаде, разрушению инфраструктуры, массовым убийствам, выразил также надежду на то, что все политические организации, группы, партии и течения прекратят внутренние конфликты, проявят солидарность перед лицом зарубежной агрессии и сформируют единый национальный фронт.

Касэми, выразив свое сожаление относительно ожесточения конфликта в прошедшие дни, призвал стороны проявить сдержанность, и выразил надежду на то, что все внутренние противоречия и конфликты будут разрешены путем политического диалога, и таким образом, будет ликвидирована почва для разного рода козней, которые плетут внешние враги народа Йемена.

Относительно проблемы вооруженной поддержки Йемена, в чем неоднократно обвиняется Иран последнее время, Касэми заявил, что подобные подозрения - ни что иное, как провокационные слухи и клевета. Никакой подобной "помощи" оказывать стране, которая находится в блокаде, просто нет возможности. Но даже если подобные попытки (поставок оружия) имели бы место, Иран проявил бы достаточно смелости, чтобы заявить об этом открыто. Оружие, которое сейчас находится в руках населения страны, - это то, что досталось в наследство из арсеналов, которые были созданы и накоплены предыдущими политическими режимами. Сегодня мы видим то, что Йемен и его народ, для защиты от внешней агрессии и ради собственной безопасности использует все доставшиеся ему ресурсы, в том числе и военную технику, и это совершенно естественно.

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529922660
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