Турция выбирает авторитаризм, - Wall Street Journal

11:42 25.06.2018 25 июня 2018 г.

Редакция | The Wall Street Journal



Победа на выборах наделит Реджепа Тайипа Эрдогана значительными полномочиями, которые расширят его все более авторитарную власть, пишет The Wall Street Journal.



"Есть и крупица хороших новостей: выборы показали оживившуюся, пусть все еще преследуемую демократическую оппозицию", - говорится в редакционной статье.



Эрдоган правит страной уже 15 лет. По данным государственных СМИ, он получил 53% голосов, преодолев порог в 50%, необходимый для предотвращения второго тура. "Его ближайший соперник, Мухаррем Индже из светской Республиканской народной партии (РНП), набрал более 30% голосов", - сообщает газета.



Многие избиратели недовольны поворотом правящей Партии справедливости и развития к неправильному, на их взгляд, управлению экономикой после прежних сильных показателей, говорится в публикации. "В Турции наблюдается медленный экономический рост, повышение инфляции и отток капитала, на фоне того как Эрдоган поддался своим авторитарным инстинктам и политизировал Центральный банк. Он пытался отвлечь внимание от финансовых вопросов, отправляя войска в Сирию и Ирак и разжигая национализм", - пишет WSJ.



"Турция является членом НАТО, а ее обходили вниманием, поскольку администрация Трампа сосредоточилась на Северной Корее, Иране и России. Одержав очередную победу, Эрдоган, вероятно, станет еще более сложным партнером", - полагает издание.



Источник: The Wall Street Journal

