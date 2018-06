Власти США готовятся разместить до 20 тыс. мигрантов на военных базах, - New York Times

Майкл Д.Шир, Хелен Купер и Кэти Беннер | The New York Times



"В четверг представитель Пентагона сообщил, что США готовятся приютить до 20 тыс. детей-мигрантов на четырех американских военных базах; это произошло в момент, когда федеральные чиновники пытались выполнить предписание президента Трампа не разделять семьи, схваченные на границе при попытке иммиграции", - пишет The New York Times. "На 20 тыс. коек на базах в Техасе и Арканзасе будут размещены "дети-иностранцы без сопровождения", сказал представитель Пентагона, подполковник Майкл Эндрюз, хотя другие федеральные ведомства давали противоречивые объяснения об использовании этих убежищ и о том, кого там поселят", - отмечают журналисты издания. Неясно, будут ли размещать на базах родителей этих детей.



Авторы статьи напоминают: в среду Трамп издал президентский указ, предписывающий не разделять членов семей, которые нелегально проникают в США через мексиканскую границу. "В указе предписывается держать семьи под арестом в одном и том же месте", - говорится в статье.



"Это вообще осуществимо?" - вопрошал сенатор-демократ Чак Шумер о "плане 20 тыс. коек". Борцы за права мигрантов выразили обеспокоенность идеей этих огромных поселений на военных объектах.



"Звучат противоречивые указания, - заявила Мишель Бране, директор по делам прав мигрантов и юстиции в Women?s Refugee Commission. - Еще один пример того, как нынешняя администрация объявляет о крупных, дерзких политических шагах, не имея никакого плана их воплощения в жизнь".



Как бы то ни было, в президентском указе Пентагону поручено предоставить "любые уже существующие объекты для размещения иностранных семей и заботы о них", а также "построить такие объекты, если это необходимо и соответствует закону".



По примерным данным газеты, в данный момент в специальных приютах содержится более 2,3 тыс. детей младше 12 лет, в том числе много младенцев и детей ясельного возраста.



"В среду днем представитель администрации Трампа сказал, что правительство не станет немедленно воссоединять этих детей с их родителями. Но в среду вечером вышестоящий чиновник опроверг эти слова", - говорится в статье.



Юристы Трампа попросили федеральный суд в Лос-Анджелесе изменить его постановление от 1997 года, дабы разрешить арест семей на неопределенный срок. На данный момент постановление обязывает освобождать детей через 20 дней для передачи родственникам или в лицензированные приюты.



"Минюст заявил, что арест целых семей - единственный способ предотвратить разлучение детей-мигрантов с их родителями", - поясняет издание.



"На заседании правительства перед голосованием в Палате представителей по вопросу о пересмотре иммиграционного законодательства Трамп, предпочтя жесткую риторику, попросил законодателей-демократов поддержать закон, хотя и заявил, что они причиняют "колоссальный вред и разрушения". Он повторил свое ложное утверждение, что демократы принуждают к разделению семей", - пишут журналисты.



"В четверг днем, как и ожидалось, Палата представителей отвергла жесткий законопроект об иммиграции. А лидеры республиканцев отсрочили голосование по второму законопроекту, который обеспечил бы юным нелегальным иммигрантам путь к получению гражданства США, а также практику не разлучать семьи мигрантов на границе", - пишет издание.



Тем временем, сообщают авторы, "коалиция из 10 штатов подала судебный иск, который должен гарантировать, что администрация Трампа перестанет разлучать детей с родителями на границе".



