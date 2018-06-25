 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.06.2018
07:59  Россия оформляет брак с ОПЕК по расчету, - А.Комраков
07:54  Венера Назарбаева (старшая внучка) вышла замуж за одного из Чайжунусовых
07:52  Москва сокращает авиагруппировку в Сирии. Вашингтон негласно поддержал атаку ВКС России и войск Асада на "Южном фронте", - В.Мухин
07:51  В России беженцам не рады. Гражданам Украины, Сирии и Афганистана теперь все труднее получить временное убежище
00:43  Глобальное соперничество великих держав: влияние на Корейский полуостров, - А.Габуев
00:40  Как Турция превращается в демократический султанат, - Юри Вендик
00:39  США против ЕС: второй раунд санкционной войны, - А.Запольскис
00:37  Заинтересован ли и насколько Казахстан в ухудшении отношений с Россией? - А.Халдей
00:11  Кхунти-сутра. В Индии изнасиловали 5 активисток-участниц акции против торговли людьми
00:03  Возбуждено уголовное дело на чиновников из КырМинобразования
Воскресенье, 24.06.2018
21:32  В премьера Эфиопии Абия Ахмеда кинули гранату, 1 человек погиб, более 150 пострадали
21:30  Президента Зимбабве Мнангагву пытались взорвать на стадионе. Ранен вице-президент Мохади
19:18  Реджеп Тайип Эрдоган набирает почти 60% голосов на выборах президента Турции
17:13  Экономика протеста: борьба с глобализацией. Как рабочие объединяются против аутсорсинга, - А.Зотин
17:10  "Вашингтонское болото" становится шире и глубже, - С.Кожемякин
16:14  Шииты сколотили правящую коалиция в парламенте Ирака
15:45  Внук каз-политика и поэта Олжаса Сулейменова погиб в страшной аварии в Астане
15:41  В курортном Бодруме застрелена популярная турк-певица Хаджер Тюлю
15:31  Скончался осужденный за убийство экс-глава аппарата Сената Казахстана Утембаев
14:21  Турция встала перед сирийским выбором. Отношение к беженцам и Башару Асаду разделило страну на два лагеря
00:55  РосДемИнтриги. Собчак сдала свою партию Гудкову, - Е.Гробман
00:18  "Райым-миллион" и схватка кыргызских президентов, - Дело №
Суббота, 23.06.2018
18:36  Крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства Сирии
18:32  Россия постепенно выходит из сделки ОПЕК+
15:35  В Туркменистане ввели налог для автовладельцев и отменили для владельцев собак
13:12  Очередную воспитанницу ТВ-дебил-шоу "Дом-2" нашли повешенной (повесившейся?) в Москве
11:46  Море для своих. Пять стран договорились о новом разделе Каспия, - "Къ"
11:45  Казахстанская арматура пошла на экспорт для строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане
11:44  ОПЕК договорилась открыть вентиль
11:42  Турция встала перед сирийским выбором
11:41  Иордания сосредотачивает войска на границе с Сирией
11:38  Токаев допускает выборы президента Казахстана в 2020 году без Назарбаева
11:31  Новое наступление сил Асада станет головной болью для России
11:29  Почему европейские ТНК ополчились против Трампа
08:34  Создание Туркестанской области Казахстана - благо для... мировой цивилизации, - минкульт Мухамедиулы
00:59  Монголия начала строительство своего первого нефтеперерабатывающего завода. На индийские бабки
00:52  У берегов Крыма найдены затонувшие картины Айвазовского
00:23  Талибы захватили военную базу Бала-Мургаб на границе с Туркменией
Пятница, 22.06.2018
23:45  Кадровое ушлепство. Путин назначил зятя Ельцина Юмашева своим советником
22:44  В США умер когда-то кому-то известный советский поэт-диссидент и экс-узник КарЛАГа Наум Коржавин
16:17  КазТрансгендер Виктория Беркходжаев(а) рассказала о своей тяжелой жизни
15:13  В Алматы установлен памятник Виктору Цою (фото)
15:10  В Казахстане уже готова политическая инфраструктура для транзита власти, - Д.Сатпаев
14:42  Генерала КазГенштаба Абишева осудили на 3 года за взятку в 10 тысяч долларов
14:39  Оборудование для производства химоружия в Сирии боевики получили из Европы
13:31  Казахстан. Назначен новый председатель правления Продкорпорации Нурлыбек Малелов
13:29  Кто танцует даму. Цифровизация здравоохранения Казахстана заканчивается скандалом
13:26  Более 100 человек отравились на хлопковых полях в Азербайджане. Это третий случай за месяц
13:24  Мелания Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью "Мне все равно"
13:21  Виски, харлеи и клюква: Европа вводит пошлины на товары из США
12:58  Узбекистан просит Испанию экстрадировать соучастника "банды прокурора Кадырова" А.Ходиева
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия оформляет брак с ОПЕК по расчету, - А.Комраков
07:59 25.06.2018

Трамп объяснил арабам и русским, куда должны идти нефтяные цены
Анатолий Комраков
25 июня 2018

Картель нефтедобывающих стран ОПЕК и Россия не смогли в полной мере удовлетворить требования Дональда Тампа о снижении мировых цен на нефть. Экспортеры черного золота объявили о пересмотре действующего уровня снижения добычи на 1,8 млн барр. в сутки и согласились увеличить производство на 1 млн барр. Для снижения нефтяных цен в соотвествии с указаниями Трампа требовалось гораздо большее увеличение добычи. Поэтому мировые цены после коректировки соглашения ОПЕК+ пошли вверх. А некоторые страны-экспортеры заявили, что принимают решения об увеличении добычи самостоятельно. То есть без оглядки на Трампа, который требует еще большего снижения цен.

Россия и Саудовская Аравия хотя и пошли на компромисс с нефтяной оппозицией, но в итоге получили соглашение, которое их вполне может удовлетворить. На встрече в столице Австрии в субботу страны ОПЕК+ утвердили рост добычи нефти на 1 млн барр. в сутки в течение второго полугодия (то есть до конца июня). Российское Мин-энерго и Саудовская Аравия предлагали увеличить добычу сразу до 1,5 млн барр., однако Иран, Ирак и Венесуэла выступали против, одним из вариантов было увеличение добычи только на 0,3 млн барр. (см. "НГ" от 19.06.18).

Очевидно, споры были жаркие, встреча в Вене стала самой долгой за всю историю сделки ОПЕК+. Но в итоге она закончилась в субботу всеобщим согласием. Основным аргументом, конечно, стало перевыполнение на 150% плана по добыче, которое наблюдается в последние месяцы. Почти все страны ОПЕК+ соблюдали условия венской сделки, но некоторые "перевыполняли" ее, сокращая свою добычу так стремительно, что вместо оговоренного два года назад уровня в 1,8 млн барр. сокращение достигло около 2,8 млн. Добыча резко сократилась в Венесуэле, кроме того, рынок учитывает и возможное давление на поставки иранской нефти после того, как США вышли из ядерной сделки с этой страной.

На фоне слишком стремительного падения добычи цена нефти начала быстро расти, и если в начале соглашения его стороны мечтали о 60 долл. за баррель, то сейчас она составляет около 75 долл. И это опять угрожает балансу на рынке, так как при этой цене опять стимулируется добыча сланцевой нефти в США, в чем страны – экспортеры нефти не заинтересованы.

Увеличение добычи на 1 млн барр. в сутки (то есть на объем "перевыполнения") и призвано вернуться к 100-процентному выполнению сделки. Впрочем, как говорят, реальный рост будет меньше (около 700–800 тыс. барр. в сутки), так как не все страны картеля смогут поддержать новый маневр. А в сентябре участники соглашения планируют еще раз пересмотреть уровни добычи. Вероятно, ожидалось, что и цены на этой новости могут "присесть". Но пока этого не случилось.

Эксперты объясняют это тем, что рост добычи даже на 1 млн барр. не поможет сбалансировать рынок (то есть привести к "нулю" разницу между добычей и спросом). Дело в том, что, например, в апреле-мае страны ОПЕК добывали около 31,9 млн барр., а спрос оценивался в 32,2 млн. На третий квартал этого года картель оценивает спрос в 33,2 млн, а на четвертый – уже в 33,5 млн барр. в сутки. То есть решение ОПЕК+ скорее всего не приведет к снижению цены на нефть.

За событиями в Европе внимательно следят за океаном. Незримо над альянсом витают твиты Дональда Трампа, который накануне встречи написал: "Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит добычу. Надо держать цены на низком уровне!" – написал американский президент в Twitter.

Впрочем, министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министров стран ОПЕК+ заявил, что ОПЕК+ не ориентируется на Twitter Трампа при принятии решений. "В своих действиях мы ориентируемся не на Twitter, а на глубокий анализ, который делается нашими командами, секретариатом ОПЕК и всеми странами, которые вошли в соглашение", – подчеркнул российский министр.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович пояснил "НГ", что Трамп в силу своего политического стиля склонен к постоянному поиску ответственных за проблемы Америки игроков во всем мире, так что претензии хоть к ОПЕК, хоть к иным игрокам в мировой политике и экономике сохранятся. "Другое дело, что Трампу не нужны ни слишком высокие, ни слишком низкие цены на нефть. Американский президент зажат между интересами значительной части своего электората (которому нужно дешевое топливо) и интересами американских нефтяников, в том числе производителей нетрадиционной нефти (которым очень желательны цены на уровне стабильно выше 50 долл. за баррель)", – говорит Митрахович.

Он также сообщил СМИ, что возможность увеличить добычу в рамках ОПЕК+ есть у 8-10 стран, включая Россию, из 24 участников сделки. Аналитики считают, что львиную долю роста добычи, который начнется уже в июле, возьмут на себя именно Россия и Саудовская Аравия. РФ, как ожидается, в ближайшее же время, менее чем за месяц, нарастит добычу на 200 тыс баррелей в сутки из того 1 млн, то есть возьмет на себя 20% общего объема увеличения. По словам Александра Новака, Минэнерго РФ будет рассматривать равные возможности по росту добычи для всех российских компаний. По результатам 2018 года министр ждет добычи более 550 млн т нефти в РФ.

"Российские компании давно хотели послаблений по ОПЕК+, чтобы компаниям возможно было увеличить добычу и больше заработать на объемах экспорта, – говорит Митрахович. – Также увеличение добычи в рамках ОПЕК+ отчасти компенсирует для участников проблему роста добычи в странах, в ОПЕК+ не участвующих. Рост добычи в странах вне ОПЕК+ крайне негативно воспринимался участниками соглашения о добровольном сокращении производства нефти. Другое дело, что новости о росте добычи в ОПЕК+ будут неизбежно использоваться спекулянтами как повод играть на понижение стоимости нефти. Поэтому риски нового падения цен на нефть в среднесрочной перспективе вновь увеличиваются".

Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи уточнил, что возможности увеличить добычу помимо России и Саудовской Аравии есть также у Омана, ОАЭ и Кувейта. Правда, Оман может увеличить добычу только на несколько тысяч баррелей в сутки.

Замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев также заявил, что и его страна хочет нарастить добычу. "Увеличение добычи нефти в целом в наших интересах… Сегодня у нас добыча варьируется между 1,7-1,8 миллиона баррелей в разные месяцы. Поэтому если бы квота (по увеличению добычи нефти) была бы на уровне 100 тыс барр – она бы нас устроила", – сказал он журналистам.

В Вене также обсуждался вопрос дальнейшей работы соглашения ОПЕК+. Александр Новак рассказал, что в рамках министерской встречи было положено начало дискуссии по проекту документа, о продолжении сотрудничества после 2018 года на более долгосрочную перспективу (первоначально соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК действовало полгода, потом несколько раз продлевалось, последний раз до конца 2018 года). "Был представлен проект соответствующей концепции сотрудничества, мы договорились о том, что в течение ближайших трех месяцев, к следующей встрече на уровне мониторингового комитета, будут подготовлены соответствующие предложения от всех стран, входящих и не входящих в ОПЕК, для подготовки этого документа". – сказал Новак. По его словам, ОПЕК+ после 2018 года может получить официальное наименование. "Она уже не будет называться ОПЕК+, мы думаем, как она будет называться", – уточнил министр. "Россию очень давно звали в ОПЕК, и никогда Россия не соглашалась, стремясь сохранить свою независимость в вопросах добычи и экспорта нефти.

Тем более в ОПЕК вряд ли Россия вступит сейчас, когда в 2014-2016 годах картель продемонстрировал, что без участия других стран не способен добиться роста или даже стабилизации цен на нефть. Для решения этой задачи потребовался ОПЕК+. Поэтому, скорее России стоит искать варианты формализации именно ОПЕК+, создания каких-то новых партнерских структур на базе ОПЕК+ или отдельных ключевых стран ОПЕК+", – считает Станислав Митрахович

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529902740
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  