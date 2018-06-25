Россия оформляет брак с ОПЕК по расчету, - А.Комраков

07:59 25.06.2018 Трамп объяснил арабам и русским, куда должны идти нефтяные цены

Анатолий Комраков

25 июня 2018



Картель нефтедобывающих стран ОПЕК и Россия не смогли в полной мере удовлетворить требования Дональда Тампа о снижении мировых цен на нефть. Экспортеры черного золота объявили о пересмотре действующего уровня снижения добычи на 1,8 млн барр. в сутки и согласились увеличить производство на 1 млн барр. Для снижения нефтяных цен в соотвествии с указаниями Трампа требовалось гораздо большее увеличение добычи. Поэтому мировые цены после коректировки соглашения ОПЕК+ пошли вверх. А некоторые страны-экспортеры заявили, что принимают решения об увеличении добычи самостоятельно. То есть без оглядки на Трампа, который требует еще большего снижения цен.



Россия и Саудовская Аравия хотя и пошли на компромисс с нефтяной оппозицией, но в итоге получили соглашение, которое их вполне может удовлетворить. На встрече в столице Австрии в субботу страны ОПЕК+ утвердили рост добычи нефти на 1 млн барр. в сутки в течение второго полугодия (то есть до конца июня). Российское Мин-энерго и Саудовская Аравия предлагали увеличить добычу сразу до 1,5 млн барр., однако Иран, Ирак и Венесуэла выступали против, одним из вариантов было увеличение добычи только на 0,3 млн барр. (см. "НГ" от 19.06.18).



Очевидно, споры были жаркие, встреча в Вене стала самой долгой за всю историю сделки ОПЕК+. Но в итоге она закончилась в субботу всеобщим согласием. Основным аргументом, конечно, стало перевыполнение на 150% плана по добыче, которое наблюдается в последние месяцы. Почти все страны ОПЕК+ соблюдали условия венской сделки, но некоторые "перевыполняли" ее, сокращая свою добычу так стремительно, что вместо оговоренного два года назад уровня в 1,8 млн барр. сокращение достигло около 2,8 млн. Добыча резко сократилась в Венесуэле, кроме того, рынок учитывает и возможное давление на поставки иранской нефти после того, как США вышли из ядерной сделки с этой страной.



На фоне слишком стремительного падения добычи цена нефти начала быстро расти, и если в начале соглашения его стороны мечтали о 60 долл. за баррель, то сейчас она составляет около 75 долл. И это опять угрожает балансу на рынке, так как при этой цене опять стимулируется добыча сланцевой нефти в США, в чем страны – экспортеры нефти не заинтересованы.



Увеличение добычи на 1 млн барр. в сутки (то есть на объем "перевыполнения") и призвано вернуться к 100-процентному выполнению сделки. Впрочем, как говорят, реальный рост будет меньше (около 700–800 тыс. барр. в сутки), так как не все страны картеля смогут поддержать новый маневр. А в сентябре участники соглашения планируют еще раз пересмотреть уровни добычи. Вероятно, ожидалось, что и цены на этой новости могут "присесть". Но пока этого не случилось.



Эксперты объясняют это тем, что рост добычи даже на 1 млн барр. не поможет сбалансировать рынок (то есть привести к "нулю" разницу между добычей и спросом). Дело в том, что, например, в апреле-мае страны ОПЕК добывали около 31,9 млн барр., а спрос оценивался в 32,2 млн. На третий квартал этого года картель оценивает спрос в 33,2 млн, а на четвертый – уже в 33,5 млн барр. в сутки. То есть решение ОПЕК+ скорее всего не приведет к снижению цены на нефть.



За событиями в Европе внимательно следят за океаном. Незримо над альянсом витают твиты Дональда Трампа, который накануне встречи написал: "Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит добычу. Надо держать цены на низком уровне!" – написал американский президент в Twitter.



Впрочем, министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министров стран ОПЕК+ заявил, что ОПЕК+ не ориентируется на Twitter Трампа при принятии решений. "В своих действиях мы ориентируемся не на Twitter, а на глубокий анализ, который делается нашими командами, секретариатом ОПЕК и всеми странами, которые вошли в соглашение", – подчеркнул российский министр.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович пояснил "НГ", что Трамп в силу своего политического стиля склонен к постоянному поиску ответственных за проблемы Америки игроков во всем мире, так что претензии хоть к ОПЕК, хоть к иным игрокам в мировой политике и экономике сохранятся. "Другое дело, что Трампу не нужны ни слишком высокие, ни слишком низкие цены на нефть. Американский президент зажат между интересами значительной части своего электората (которому нужно дешевое топливо) и интересами американских нефтяников, в том числе производителей нетрадиционной нефти (которым очень желательны цены на уровне стабильно выше 50 долл. за баррель)", – говорит Митрахович.



Он также сообщил СМИ, что возможность увеличить добычу в рамках ОПЕК+ есть у 8-10 стран, включая Россию, из 24 участников сделки. Аналитики считают, что львиную долю роста добычи, который начнется уже в июле, возьмут на себя именно Россия и Саудовская Аравия. РФ, как ожидается, в ближайшее же время, менее чем за месяц, нарастит добычу на 200 тыс баррелей в сутки из того 1 млн, то есть возьмет на себя 20% общего объема увеличения. По словам Александра Новака, Минэнерго РФ будет рассматривать равные возможности по росту добычи для всех российских компаний. По результатам 2018 года министр ждет добычи более 550 млн т нефти в РФ.



"Российские компании давно хотели послаблений по ОПЕК+, чтобы компаниям возможно было увеличить добычу и больше заработать на объемах экспорта, – говорит Митрахович. – Также увеличение добычи в рамках ОПЕК+ отчасти компенсирует для участников проблему роста добычи в странах, в ОПЕК+ не участвующих. Рост добычи в странах вне ОПЕК+ крайне негативно воспринимался участниками соглашения о добровольном сокращении производства нефти. Другое дело, что новости о росте добычи в ОПЕК+ будут неизбежно использоваться спекулянтами как повод играть на понижение стоимости нефти. Поэтому риски нового падения цен на нефть в среднесрочной перспективе вновь увеличиваются".



Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи уточнил, что возможности увеличить добычу помимо России и Саудовской Аравии есть также у Омана, ОАЭ и Кувейта. Правда, Оман может увеличить добычу только на несколько тысяч баррелей в сутки.



Замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев также заявил, что и его страна хочет нарастить добычу. "Увеличение добычи нефти в целом в наших интересах… Сегодня у нас добыча варьируется между 1,7-1,8 миллиона баррелей в разные месяцы. Поэтому если бы квота (по увеличению добычи нефти) была бы на уровне 100 тыс барр – она бы нас устроила", – сказал он журналистам.



В Вене также обсуждался вопрос дальнейшей работы соглашения ОПЕК+. Александр Новак рассказал, что в рамках министерской встречи было положено начало дискуссии по проекту документа, о продолжении сотрудничества после 2018 года на более долгосрочную перспективу (первоначально соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК действовало полгода, потом несколько раз продлевалось, последний раз до конца 2018 года). "Был представлен проект соответствующей концепции сотрудничества, мы договорились о том, что в течение ближайших трех месяцев, к следующей встрече на уровне мониторингового комитета, будут подготовлены соответствующие предложения от всех стран, входящих и не входящих в ОПЕК, для подготовки этого документа". – сказал Новак. По его словам, ОПЕК+ после 2018 года может получить официальное наименование. "Она уже не будет называться ОПЕК+, мы думаем, как она будет называться", – уточнил министр. "Россию очень давно звали в ОПЕК, и никогда Россия не соглашалась, стремясь сохранить свою независимость в вопросах добычи и экспорта нефти.



Тем более в ОПЕК вряд ли Россия вступит сейчас, когда в 2014-2016 годах картель продемонстрировал, что без участия других стран не способен добиться роста или даже стабилизации цен на нефть. Для решения этой задачи потребовался ОПЕК+. Поэтому, скорее России стоит искать варианты формализации именно ОПЕК+, создания каких-то новых партнерских структур на базе ОПЕК+ или отдельных ключевых стран ОПЕК+", – считает Станислав Митрахович Источник - ng.ru

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