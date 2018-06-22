Венера Назарбаева (старшая внучка) вышла замуж за одного из Чайжунусовых

07:54 25.06.2018 В субботу 23 июня в Алматы состоялась свадьба единственной дочери Дариги Назарбаевой и старшей внучки Президента Нурсултана Назарбаева - Венеры, сообщает Zakon.kz.



Венера сочеталась браком с 22-летним Даленом Чайжунусовым - потомком известной в Казахстане династии Чайжунусовых.



Дален Чайжунусов родился и вырос в Алматы, окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби.



Венера - студентка, изучает общественные коммуникации и искусство, участвует в благотворительных акциях, которые проводит ее мать Дарига Назарбаева.



По словам друзей молодоженов, Венера и Дален познакомились два года назад, а их помолвка состоялась в начале мая этого года.



Свадебное торжество молодой пары прошло в бальном зале отеля Ritz-Carlton в Алматы. На церемонию были приглашены самые близкие родственники и друзья семьи. Президент и первая леди Республики Казахстан благословили молодых на долгую счастливую семейную жизнь.



Праздник рождения новой семьи прошел с соблюдением всех казахских национальных традиций.



В свадебном меню преобладали блюда казахстанской кухни с элементами европейской. В музыкальном украшении торжества также было отдано предпочтение отечественным исполнителям.



Поздравить молодых приехал Филипп Киркоров - давний друг и творческий партнер Дариги Назарбаевой. Он подарил молодоженам одно из своих блестящих шоу.



В семье Дариги Назарбаевой еще подрастает ее 7-летний сын Асылжан, также она воспитывает 7-летнего внука Султана.



фото тут -

https://www.zakon.kz/4925028-doch-darigi-nazarbaevoy-vyshla-zamuzh.html?utm_source=web&utm_medium=chrome&utm_campaign=notification Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529902440

Новости Казахстана

