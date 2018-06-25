 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва сокращает авиагруппировку в Сирии. Вашингтон негласно поддержал атаку ВКС России и войск Асада на "Южном фронте", - В.Мухин
07:52 25.06.2018

Владимир Мухин
25.06.2018

Подготовка встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, похоже, начинается с взаимных уступок на Ближнем Востоке. В субботу Минобороны РФ сообщило о значительном сокращении своей группировки боевых самолетов и вертолетов на базе Хмеймим в Сирии, чего так желали на Западе. "В пункты постоянной дислокации на территории РФ вернулись 11 летательных аппаратов", – заявили в военном ведомстве. Это почти смешанная авиационная эскадрилья.

Оставшихся сил российской авиации в Сирии будет достаточно, чтобы продолжать борьбу с террористами. И в этой борьбе США и их союзники на Ближнем Востоке, похоже, уже меняют отношение к РФ в лучшую сторону. Вчера несколько крупных западных агентств опубликовали информацию о том, что США отказали в поддержке силам так называемой Свободной сирийской армии (ССА), которые действуют в операциях против правительственных войск на границе Сирии с Иорданией и Израилем в районе Голанских высот. При этом 10 дней назад Госдепартамент США пригрозил Дамаску и Москве жесткими мерами, если они предпримут объявленное ранее наступление на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР).

С тех пор самолеты Воздушно-космических сил РФ ни разу не совершали боевые вылеты на "Южный фронт". Лишь вчера, по данным арабских СМИ, они нанесли около 20 массированных ударов по террористам в зоне деэскалации близ Голанских высот и границы Иордании, где войска Башара Асада в конце прошлой недели начали наступление. Боевики запаниковали, заявив, что Россия сговорилась с Вашингтоном и Тель-Авивом. "Существует российско-израильская договоренность о поддержке наступления сил режима, США и Иордания сдают позиции против этой военной кампании, в ближайшие дни все новые договоренности станут прозрачны", – заявил представитель боевиков в провинции Дераа Ахмед Абазейд.

После объявления этой информации несколько отрядов ССА перешли на сторону правительственных войск и заговорили о совместной борьбе против "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) и других террористических сил, действующих на юго-западе САР. В частности, о переходе при посредничестве представителей российского Центра по примирению в САР на сторону сирийского правительства заявил лидер крупной группировки ССА "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес. А вчера Минобороны России сообщило, что благодаря контактам и примирению с ССА под контроль правительства Сирии в южной зоне деэскалации перешло уже 11 населенных пунктов.

"Российская сторона выдвинула предложение дать возможность урегулированию и примирению, как в других районах, – заявил Башар Асад. – И это предложение нас устраивает". При этом он упомянул о ведущихся переговорах между РФ, США и Израилем по проблеме урегулирования конфликта на юге страны. Между тем общеизвестно, что Иран и поддерживающие режим Башара Асада многочисленные шиитские формирования к контактам России с США и другими странами Запада, а особенно с Израилем относятся настороженно. Как ранее сообщали СМИ (см. "НГ" от 30.05.18), после визита в конце мая в Москву военной делегации из Израиля во главе с министром обороны страны Авигдором Либерманом между РФ и Израилем была достигнута договоренность о неучастии шиитских отрядов, в том числе и формирований "Хезболлы", в намечаемом наступлении войск Асада на позиции ИГ в районе Голанских высот. До последнего дня шиитские отряды отказывались покидать районы, близкие к границе Сирии с Израилем. Но, похоже, все-таки отошли, так как иначе США и Израиль вряд ли бы "разрешили" Москве и Дамаску наступать на "Южном фронте".

"Не думаю, что противоречия между Россией и США в Сирии и Ираке исчезнут после планируемой встречи Трампа и Путина, – считает военный эксперт из ассоциации офицеров запаса "МЕГАПИР" Александр Овчинников. – Американцы пошли на уступки на юго-западе САР потому, что им это выгодно. А также потому, что там при помощи России в интересах Израиля очищены территории, которые ранее контролировал Иран". Собеседник "НГ" уверен, что вряд ли такого же консенсуса можно будет достигнуть с США по другим территориям, которые сейчас оккупируют американцы: "Трамп по-прежнему готов уничтожить режим Асада и никогда не пойдет на то, чтобы безболезненно отдать Москве и Дамаску богатые углеводородами территории, расположенные восточнее Евфрата".

Овчинников также указывает на то, что Израиль, ратующий за полный вывод подразделений Ирана и других шиитских отрядов из САР, уже начал бомбить позиции и штабы иранских сил в глубине территории Сирии. Он сослался на кувейтское издание "Аль-Джарида", которое сообщило, что мощный авиаудар на прошлой неделе по штабу шиитских сил в Аль-Хари, на востоке Сирии, осуществили якобы самолеты ВВС Израиля. "Но я не верю, что такой удар Иерусалим согласовал с Москвой, как пишет "Аль-Джарида", – отметил Овчинников. – В диалоге с США, Израилем и другими странами Москва готова и дальше идти на компромиссы на Ближнем Востоке. Но решать эти вопросы она намерена с позиций неделимости страны и законного права Дамаска на свои природные богатства, осваивать которые Асад решил совместно с Москвой".

Источник - независимая газета
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