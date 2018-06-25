В России беженцам не рады. Гражданам Украины, Сирии и Афганистана теперь все труднее получить временное убежище

07:51 25.06.2018 25.06.2018



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Правозащитники отметили деградацию гуманитарного аспекта миграционного законодательства РФ. На начало этого года статус беженца имели несколько сотен из десятков тысяч желающих. Почти в два раза за последнее время сократилось и число обладателей права на временное убежище. По мнению экспертов, власти не хотят заниматься легализацией таких приезжих по политическим и финансовым мотивам.



Комитет "Гражданское содействие", который занимается защитой прав беженцев, указал, что с каждым годом институтом предоставления убежища в РФ может воспользоваться все меньше людей. По мнению правозащитников, миграционные органы под разными предлогами отказываются принимать даже ходатайства о получении статуса беженца или праве на временное убежище.



По официальным данным, в начале этого года в России насчитывалось лишь 592 беженца. Еще десяток лет назад этот статус имело более 240 тыс. человек. "Согласно данным МВД, на конец 2017 года более чем в 50 субъектах РФ на учете вообще не состояло ни одного беженца", – говорится в докладе Комитета.



Эксперт Константин Троицкий, который составил этот документ, отметил в нем, что в приемных миграционных инстанций беженцам совсем не рады. Он привел и факты, когда людей, приходящих оформлять тот или иной статус, сдают в полицию якобы за нарушение миграционного законодательства – например просрочку документов. Таких, как правило, приговаривают к административным штрафам и только после их оплаты заново допускают к бюрократической процедуре.



"Политическая установка остается главной причиной печальной, если не трагической ситуации с правами беженцев в России, – пишет Троицкий. – По личному указанию сверху российские миграционные службы способны принять существенные группы беженцев, как это происходило с гражданами из двух восточных областей Украины. Но когда такого указания нет, чиновники часто совершенно произвольно отказывают в любом виде убежища".



Можно предположить, что раздавать статус беженца всем желающим власти не хотят, чтобы не брать на себя обязательств финансового характера. Однако ухудшилась и ситуация с выдачей разрешений на временное убежище. А этот статус не гарантирует его обладателю никаких выплат, речь идет лишь о праве в течение года жить и работать в РФ.



Так, на конец 2017-го на учете МВД состояло 125 тыс. человек, получивших временное убежище, но 124 тыс. из них, то есть 98%, – это граждане Украины. Но за предыдущий год это убежище получило на 102 тыс. украинцев больше. "Очевидно, что позиция российских миграционных служб изменилась и украинским гражданам уже менее охотно выдают и продлевают временное убежище, чем это было в 2014 и 2015 годах", – подчеркнул эксперт.



А вот количество выданных украинцам разрешений на временное проживание (РВП) и видов на жительство (ВНЖ) осталось на прежнем уровне: за прошлый год в общей сложности их получили почти 350 тыс. человек. Еще 85 тыс. добились российского паспорта.



Правозащитники, однако, указывают, что предоставление РВП, ВНЖ и российского гражданства выходцам из Украины лишь отчасти объясняет резкое снижение количества обладателей права временного убежища среди граждан этой страны. Как считают эксперты, в 2014 году миграционные службы не имели точных инструкций, а потому допустили большое количество украинцев до ходатайства о предоставлении статуса беженца. Впрочем, оно все равно было предоставлено лишь 4% обратившихся. А затем политика изменилась: "В 2015 году, видимо, чиновники уже просто не допускали заявителей к процедуре о признании беженцами, в результате чего число ходатайств упало в 20 раз", – говорится в докладе. Видимо, в том числе и поэтому количество пребывающих на территории РФ граждан Украины за последний год снизилось почти на 10% – до 248,2 тыс. человек.



Еще одна страна, к которой у наших чиновников есть особое отношение, – это Сирия. С 2011 года миграционные службы отказываются признавать сирийских граждан беженцами. Из 2,5 тыс. ходатайств за все это время было удовлетворено одно – еще в 2012-м. Еще один беженец из Сирии был зарегистрирован до начала конфликта в этом государстве. Сирийцам все труднее добиваться и приема заявления о предоставлении временного убежища: если в 2014 году его получили 95% обратившихся, то в 2017-м – лишь 51,2%.



Еще более печальная статистическая картина с гражданами Афганистана. Число тех, кто пребывает во временном убежище, за последние 10 лет сократилось почти втрое, при этом за последние четыре года – вдвое, достигнув минимального значения в 356 человек.



Все эти цифры, считает эксперт, и свидетельствуют о тотальной деградации гуманитарного аспекта российского миграционного законодательства. "Гуманное отношение и правовая защита беженцев должны следовать из взятых на себя РФ международных обязательств, которые чиновники почему-то так часто считают необязательными, пытаясь отделываться имитацией деятельности либо открыто попирая основы правового общества", – говорится в докладе.



Короче говоря, если же суммировать число признанных официально беженцев и обладателей временного убежища в РФ, то это будет лишь 0,5% общемирового количества беженцев. Источник - независимая газета

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