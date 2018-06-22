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США против ЕС: второй раунд санкционной войны, - А.Запольскис
00:39 25.06.2018

Европа ответила на эскалацию торговой войны США, чем теперь ответит Вашингтон?

Александр Запольскис

Несмотря на обоюдные заявления о недопустимости эскалации, США, тем не менее, продолжают расширять протекционистские меры по защите своего рынка. После вполне ожидаемого зеркального ответа Евросоюза на одностороннее введение Америкой запретительных пошлин на сталь и алюминий (в том числе европейские), Вашингтон запустил новые санкции против импорта автомобилей и запчастей европейского производства.

По оценке экспертов повышение пошлин на 25% чревато двукратным падением объемов европейского автомобильного экспорта в США. Хотя официально санкции общеевропейские, тем не менее следует помнить, что наибольший объем автомобильного экспорта в Европе формируется за счет Германии, где автомобили и запчасти дают 22% совокупного объема ее внешней торговли на 154 млрд. долл. в год. Это втрое больше, чем своих автомобилей экспортируют США.

В целом же европейское происхождение имеют 41% из общего объема в 711 млрд. долл. всех экспортных автомобилей мира. Это если не считать еще 6,4% доли Великобритании, которая сейчас находится в стадии выхода из ЕС.

Четверть всего автомобильного экспорта потребляется в США, в том числе на 291 млрд. долл. - машин европейского производства. По данным VDA из 17,5 млн. проданных в 2016 году на американском рынке легковых и коммерческих грузовых автомобилей непосредственно на Германию пришлось 1,33 млн. или около 8%. Для справки, у Toyota - 14%, у Honda - 9,3%.

Падение немецкого автомобильного экспорта вдвое, с учетом запчастей, грозит Берлину снижением объемов внешней торговли, по меньшей мере, на 30-50 млрд. долларов. Это 2,4% от совокупного экспорта страны или потеря 0,8% национального ВВП.

Как ответную реакцию Европы себе представляли в Белом доме, сказать сложно, однако невозможность для немцев сделать вид, что ничего не произошло, была очевидна с самого начала. А автомобильная отрасль там уже пятый год подряд является одним из ключевых драйверов экономического роста, так что защищать его Берлин стал бы, безусловно.

Он и стал. Еврокомиссия довела до сведения ВТО о предстоящем введении дополнительного пакета повышающих пошлин на товары американского производства. Пока известно о введении ставки в 50% на продукцию легкой промышленности, в том числе очень популярные в Европе джинсы Levis (23% из 4,6 млрд. долл. совокупных годовых продаж бренда в мире) и легендарные мотоциклы Harley-Davidson. В целом список включает обширный перечень значимых для экономики США товаров, начиная с арахисового масла и заканчивая катерами.

Сумеют ли эти меры вернуть адекватность американскому руководству сказать сложно. Пример риторики Трампа по объяснению эскалации санкций против Китая показывает, что Белый дом считает немотивированной агрессией любые действия оппонента, даже ответные на инициативу США. Во всяком случае, Еврокомиссия проинформировала руководящие органы ВТО о подготовке дополнительного перечня санкционных мер, под которые попадут американские товары уже на 300 млрд. долл. или 39,6% всего торгового оборота между США и Евросоюзом.

Будет ли он тоже задействован – сейчас зависит только от реакции Белого дома, но скорее да, чем нет. Трамп пытается скопировать успех России с программами импортозамещения, формируя на внутреннем рынке дополнительный спрос "на американское". Но получается пока плохо. Как ввиду чрезвычайно высокого уровня закредетованности потребительского рынка США в целом, так и из-за очевидной неторопливости местных автогигантов вкладываться в расширение внутреннего производства.

Дело не столько в дороговизне и больших размерах необходимых инвестиций, сколько в дорогой стоимости рабочей силы в США. Внутреннее производство ведет к существенному, до 30-40%, росту себестоимости, в то время как розничные цены уперлись в предел и даже демонстрируют отчетливую тенденцию к снижению за счет запуска разного рода "программ стимулирования продаж", предусматривающих обширные скидки.

К тому же объявленное ФРС повышение учетной ставки гарантированно еще сильнее сократит объем платежеспособного спроса, так как удорожает обслуживание кредитов, которых домохозяйства за период дешевых денег набрали очень много.

Впрочем, чтобы увидеть реальные результаты применяемых мер, необходимо время. Так что раньше конца текущего года делать окончательные выводы не приходится. Однако уже сейчас можно отметить, что еще не так давно единый "западный" экономических кластер, явно распадается, что открывает самые разные и порой весьма неожиданные перспективы.

Источник - iarex.ru
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