Заинтересован ли и насколько Казахстан в ухудшении отношений с Россией? - А.Халдей

00:37 25.06.2018 КОНФЛИКТ РОССИИ И КАЗАХСТАНА: ХИМЕРА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Заинтересован ли и насколько Казахстан в ухудшении отношений с Россией?



Александр Халдей



В отношениях России и Казахстана с точки зрения россиян наступил период разочарований и тревог. Еще одна бывшая союзная республика, с которой русских связывает давняя история тесных взаимоотношений, стала проявлять все большую неприязнь и готовность так строить свои внешнеполитические связи, что впервые возникает прямая угроза военной безопасности России.



Раньше таким путем в отношении России шла одна Украина. Именно она рассчитывала на то, что станет получать политические и экономические выгоды, предоставив территорию своей страны в распоряжение Запада в виде плацдарма для военного давления на Россию. Теперь такие же подозрения стали возникать в адрес Казахстана – страны, руководство и население которой в России всегда воспринимались как дружественные и не вызывающие опасений.



Для того, чтобы понять, чего России ждать от Казахстана, нужно понять, что Казахстан встал на путь построения своей национальной идентичности. И на этой вновь построенной идентичности элиты Казахстана намерены строить свою государственность. Тюркский национализм - неизбежное следствие такого роста национального самосознания казахов, со всеми издержками этого процесса. Казахстанская государственность была построена в Казахстане выступавшими под знаменем СССР русскими, а не самими казахами, и потому вполне естественно, что встав после развала СССР на путь независимого существования, казахстанская строящаяся национальная элита намерена взять реванш и устранить загнанный в дальний угол национальной психологии некий комплекс неполноценности.



Однако любая детская болезнь, со временем не вылеченная, крепнет и становится неотъемлемой чертой характера. Столкнувшись с уходом России из государственного пространства Казахстана, новые правящие элиты, получившие в свои руки штурвал управления страной, столкнулись с казахстанскими русскими, эту государственность когда-то создавшими и подпиравшими. Многие важные места в казахстанской экономике и политике занимали русские. В новом Казахстане это становилось неприемлемым и превращалось в угрозу национальной безопасности страны. Как если бы в Польше основные ключевые места занимали русские или немцы, а в Британии - французы.



Оказалось, что с устранением русских вторых секретарей национальных партийных организаций, проблема передачи всей полноты власти в руки местных "национальных кадров" в Казахстане не решается. С уходом Москвы возник дефицит компетентных новых кадров. Со времен СССР осталась ключевая роль русских, занимавших в то время многие важные посты в Казахстане, особенно в сфере сложных наукоемких производств. Если роль русских в Казахстане в едином государстве с центром в Москве была естественной, то в новых условиях такое положение дел не мог быть терпимым.



В Казахстане процесс приватизации советской госсобственности оказался совмещен с процессом болезненного обретения национального самосознания. Этнический аспект наложился на экономический интерес. Процесс перераспределения власти и собственности начал протекать обостренно в силу клановости и местничества казахстанской власти, сюда еще добавилась конкуренция казахов с местными русскими. Передел с признаками национального конфликта оказался неизбежным, кроме того – стал затяжным и болезненным.



Первая русская волна эмиграции из Казахстана включила в себя самых высококвалифицированных русских специалистов – тех, кто сразу мог в России найти хорошую работу. Но так как русская диаспора в Казахстане была очень велика, то резкое замещение всех должностей было невозможно без сопутствующего ущерба. В силу желания смягчить этот процесс, казахстанское руководство провозгласило важнейшей составляющей своей политики межэтнический мир между русскими и казахами.



Процесс постепенного вытеснения русских из Казахстана начался, шел в несколько волн, и необходимо было сделать его по возможности спокойным. Это устраивало Россию, которая не могла сразу принять всех русских переселенцев из республики, и стало важной задачей Казахстана, стремившегося подготовить собственных квалифицированных управленцев и постепенно ввести их в замещение освободившихся от русских должностей. На таком отношении к проблеме русских и возник первый консенсус России и Казахстана как государств, оказавшихся в новой политической реальности.



Русские в Казахстане - лояльные граждане или пятая колонна?



Положение русских в Казахстане напрямую связано с процессами их ассимиляции. Уже замечено, что, несмотря на наличие общей культуры и языковой среды, русские Казахстана по образу мышления и характеру - менталитету, как принято сейчас говорить - отличаются от русских в России. Казахстанские русские из тех, кто остался жить в Казахстане, более аполитичны, чем русские в России.



Также казахстанские русские более терпимы в вопросе межнациональных отношений. Совместное проживание если и не склонило русских к изучению казахского языка, но, тем не менее, привело к проникновению в казахскую культуру. Чувство малой Родины у давно проживающих в Казахстане русских существует. Известны многие факты, когда узбекские или казахские русские, переехав в Россию и пожив в ней несколько лет, не принимали уклада, сложившегося в России, и уезжали обратно. А если возможности вернуться не было, то мечта о таком возвращении оставалась. Прежде всего, такое восприятие характерно для русских, оказавшихся в среднеазиатских республиках в советское время, когда Родина была большой и единой. Молодежь таких чувств уже не знает и либо стремится вписаться в местную версию либерализма, либо ищет способа уехать в Россию.



Как ни болезненно протекает притирка русских и казахов в новой реальности, процесс некоего симбиоза имеет место быть. Современные казахстанские русские - уже наполовину казахи. Они уже неплохо знают язык, многие имеют смешанные семьи. Так же сами казахи продолжают во многом существовать в русскоязычной среде, перенимая мышление, элементы культуры и какие-то обряды. Фактом является некое общее информационное пространство. Это и есть ассимиляция.



Процесс построения капитализма в его казахстанской версии неминуемо приводит к тому, что к столкновению экономических интересов прибавляется национальная окрашенность. Особенно остро этот процесс протекал с середины 90-х по середину нулевых. Вот типичный пример, в котором как в зеркале отразилась вся специфика того времени. В Казахстане, знавшем в своей истории лишь феодальный и социалистический периоды, построение капитализма неминуемо оказалось откатом в архаику неофеодализма. Такое стало характерной чертой на всем пространстве Туркестана, но в Казахстане к социально-экономическим противоречиям добавились еще и национальные.



Город Павлодар, 2002 год. Некий Геннадий Дмитриевич Осипов возглавляет городское управление коммунальной собственности. На этом посту он стал популярным чиновником, так как восстановил якобы утерянный ранее список очередников, которым было положено государственное жилье. Наладил работу по выявлению бесхозных квартир, создал юридический отдел, проводивший экспертизу всех документов на жилье. Надо подчеркнуть, что в городе Павлодаре в 2002 году всего этого не существовало в сфере местного ЖКХ. Как оказалось - не случайно.



"Мне прямо заявили, что я неправильно себя веду - вспоминает Осипов в интервью местной газете "Время". - Пока был в отпуске, юридический отдел расформировали, очередь распустили, моего зама по жилью уволили, а на его место замакима города Халел Оспанов назначил свою протеже Розу Альжанову, впоследствии осужденную за квартирные махинации".



За три года работы Осипова увольняли трижды. Дважды его восстанавливали по решению суда, на третий раз пошли белее надежным путем: финансовая полиция обвинила его в незаконном выделении квартиры и завела уголовное дело. В 2005 году городской суд Павлодара признает Осипова виновным в превышение служебных полномочий и запрещает ему четыре года занимать руководящие должности в органах госуправления. Верховный суд отменяет приговор. Областная прокуратура и финполиция начинают новое уголовное дело. Ему вменяют в вину, что он не указал в декларации о доходах наличие автомобиля ГАЗ-6601. На этом основании вменяют коррупцию и нарушение закона о госслужбе. Осипов подходит до Назарбаева и кладет ему на стол все материалы по коррупции в Павлодаре. После этого областная прокуратура прекращает преследование Осипова и сообщает о праве на возмещение вреда. На дворе 2005 год.



Но это не конец истории. В Павлодаре имеется заброшенный старый купеческий дом. Он находился на балансе города как памятник старины. Когда-то там был детский сад, теперь пустота и разруха. С баланса снят по причине отсутствия денег в городском бюджете. Это дом старой купеческой семьи. Гибнет дом, гибнет история города.



Самое интересно тут в том, что этот старый дом принадлежал когда-то предкам Геннадия Осипова. В 1998 году, когда он еще не работал в управлении ЖКХ, он обратился с просьбой в Назарбаеву о передаче ему заброшенного семейного родового дома купца Осипова. Назарбаев поручает разобраться, акимат области создает комиссию, но замакима области уходит на другую работу и дело глохнет. Через некоторое время здание снимается с охраны как исторический памятник и безвозмездно приватизируется неким Нурпеисовым, родственником акима области Нурпеисова.



Осипов пытается пойти в областные депутаты. Его за это увольняют с работы и вычеркивают его фамилию из избирательного бюллетеня. Он вынужден покинуть Казахстан и с 2015 года проживает в России. Обращался в Российский МИД за помощью, но там ему объяснили, что в его споре с казахстанской прокуратурой наш МИД помочь ничем не может.



Типичная история, каких множество и в которой как в кале воды отразились все основные проблемы нашего времени. Россия полна уехавших из Казахстана русских, которые могут рассказать такие же истории, но у многих они еще более серьезны по последствиям - там были угрозы жизни, как в случае отъезда русской женщины-аудитора, раскопавшей нарушения на олимпийском катке Медео.



Лояльность русских, остающихся в Казахстане - главная забота Назарбаева. Однако вовлеченность их в отношения, где есть конфликт интересов, придает экономическому конфликту черты конфликта национального. Однако это не так - под маской национального конфликта всегда скрывается конфликт классовый. В Казахстане собственность формируется в результате близости к власти, и потому капитализм, совершенно по теории, строится через срыв в неофеодальные отношения. Так история мстит за попытки перепрыгнуть через непройденные этапы развития и забежать вперед, когда для этого нет объективных предпосылок.



Казахстан между Россией, Китаем и США



Географическое положение Казахстана придает ему ту важность, которую он не имеет в силу своего экономического развития. Центр Евразии, стык Средней Азии, Китая и России. Попадание в центр геополитических интересов сразу трех центров мировой силы ставит Казахстан в очень сложное положение. Построение национального государства на капиталистической основе в обществе, в котором до этого не было никаких предпосылок к капитализму и существовал родовой строй, требует от Назарбаева формирования лояльности элит с использованием механизмов коррупции. Это с неизбежностью ставит его и его элиту в зависимость от США - места, где местная элита хранит свои капиталы. Арест 22 млрд долларов Нацфонда Казахстана Трампом мгновенно показал Назарбаеву, кто есть кто в этом мире.



Назарбаев понимает ситуацию так, что Россия слаба в долгосрочном плане, и это позволяет ему пренебрегать военными интересами северного соседа и союзника. Эксперты говорят: Назарбаев разуверился в России. Потому решение о переводе на латиницу, потому разрешение США занять порты на Каспии. Назарбаев ищет противовес давлению Китая и не видит этого противовеса в России. Он стремится сбалансировать влияние Китая влиянием США. Все союзы с Россией он понимает как ситуативные.



В таком отношении к России Назарбаев един с националистически настроенной частью идущей ему на смену элиты. Все сменщики Назарбаева неизбежно будут относиться к России с еще большим скепсисом и отдалением. Антиевразийские настроения в Казахстане будут усиливаться, и носителей этих настроений Назарбаев бережет, как бережет их Лукашенко и как берег их Янукович. Интеграционные мотивы на пространстве бывшего СССР имеет только она Россия. Все прочие строят свою идентичность на лозунге антироссии.



Такова не только Украина - таковы все постсоветские республики, опирающиеся на Запад как на реальную силу в построении своей судьбы. Пока Россия экономически слаба и ей нечего предложить республикам в качестве инвестиций, они не будут видеть выгоды от сохранения лояльности к России. Такова циничная реальность нашего времени.



Однако рост активности антиевразийских слоев не означает вероятности их доминирования. Скорость, с которой Казахстан готов удалиться от России, серьезно сдерживается его зависимостью от сохранения экономических связей. При разрушении союза в экономике Россия сразу включает Казахстану другие тарифы на транзит грузов. Для Казахстана это очень важно - 80% экспорта и импорта Казахстана идет через Россию. То же с авиаперевозками. Из Казахстана идут две линии интернета - одна в Китай, другая в Россию. Отказ от лояльности приведет к супердорогим тарифам за интернет для Казахстана.



Кроме того, весь ЕАЭС поднимет Казахстану импортные пошлины. Экспорт Казахстана неконкурентоспособен и составляет 4-5 млрд. долларов. Это в основном сырье. При новых тарифах обвал произойдет в 2-3 раза. Все машиностроение Казахстана завязано на Россию. Отказ от ориентации на Россию сразу закрывает в Казахстане 2-3 отрасли полностью. Если добавить сюда еще и ужесточение паспортного контроля, упадет уровень жизни населения приграничных районов, живущих челночным бизнесом. 80 тысяч казахских студентов обучается в вузах России, многие учатся по российским грантам как иностранцы. В случае разрыва отношений молодежь потеряет возможность по этому каналу получать образование.



Но и это еще не все проблемы для Казахстана. Если Россия уйдет совсем, ее место займут США. Ошибка думать, что Казахстан к этому стремится. Доминирование США в Казахстане приведет к серьезному обострению отношений с Россией и Китаем, а вот этого Казахстану не нужно совершенно. Учитывая, что в Средней Азии напряжение растет, Китай расценит это как создание плацдарма против себя - аналогично российскому отношению к Украине. Оказаться между двумя молотами и наковальней Казахстан не хочет категорически. Прежде всего, потому, что Китай немедленно применит к Казахстану экономические санкции. А Китай очень глубоко вошел в экономику Казахстана и намерен войти еще больше.



Укоренение США в Казахстане лишит его российской системы ПВО, частью которой Казахстан является. Это однозначно удар по его безопасности, так как построить свою систему Казахстан не может, а вовсе остаться без защиты намного хуже. К тому же казахи понимают, что в таком случае вся медийно-информационная среда в стране будет подмята американцами. В культурном пространстве Казахстан расколется и, по сути, перестанет существовать.



Таким образом, оценивая отношения между Россией и Казахстаном, можно уверенно сказать, что прагматизм казахстанского руководства не позволит ему зайти в отношениях с США слишком далеко, повторив судьбу Украины. Аргументы противников ЕАЭС в Казахстане носят популистский характер и абсолютно несостоятельны. Справедливо подчеркивая, что Казахстан главной проблемой имеет бедность и сырьевой характер экономики, они абсолютно неверно оценивают отношения с ЕАЭС как невыгодные. Новая элита Казахстана декларирует отношения с НАТО как с партнером, равном ОДКБ, но мы видим, что тут есть полный неучет фактора Китая и реальной зависимости экономики Казахстана от России.



Учитывая вышесказанное, не стоит переоценивать шансы прозападной части элиты Казахстана на доминирующее положение после ухода Назарбаева. Казахстанские западники, как и в России, являются пешками в политической игре, которых используют для балансировки системы власти и создания видимости наличия прозападных сил, которыми при необходимости могут пугать Россию и Китай в торговых переговорах об условиях максимального благоприятствования. Как показывает пример Украины, если власть в стране не допускает прорыва агентов США к главным рычагам управления, западники остаются маргиналами, не способными на самостоятельное формирование актуальной повестки, способной стать реальной политикой.



А это значит, что при всех тревогах, не стоит преувеличивать степень напряжения в отношениях между Казахстаном и Россией. Вражда между двумя странами остается химерой, когда тактические маневры Казахстана между тремя центрами силы не имеют целью отказа от достигнутого стратегического баланса сил в регионе. Источник - iarex.ru

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