Реджеп Тайип Эрдоган набирает почти 60% голосов на выборах президента Турции

19:18 24.06.2018 После обработки 22% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59,1% голосов на выборах главы государства, передает AP. Его главный соперник Мухаррем Индже на втором месте с 26,5%.



Президентские и парламентские выборы прошли в Турции сегодня.



На пост главы государства, помимо Реджепа Тайипа Эрдогана и Мухаррема Индже, идущего от оппозиционной Народно-республиканской партии, претендуют Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов. Источник - kommersant.ru

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