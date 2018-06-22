"Вашингтонское болото" становится шире и глубже, - С.Кожемякин

17:10 24.06.2018 Соединенные Штаты стремительно откатываются к эпохе нерегулируемого рынка и полного господства корпораций. Политика Дональда Трампа уже вызвала рост числа бездомных и сокращение средней продолжительности жизни. Налоговая реформа и ликвидация социальных программ только усугубят расслоение, погрузив миллионы граждан в нищету и обогатив кучку владельцев капитала.



Урок не впрок



И двух лет не прошло, как в России бушевал шторм, кем-то остроумно прозванный "трампобесием". В течение нескольких месяцев, пока в США продолжалась избирательная кампания, и в первое время после своей победы Трамп представал, без преувеличения, национальным героем страны. Силами ведущих СМИ создавался образ смелого борца, идущего на бой с хищной капиталистической системой и готового протянуть Москве руку дружбы. Эта абсурдная и по своему содержанию, и по колоссальному размаху мистификация базировалась на крайне зыбком фундаменте. Сотканная из противоречий и популизма предвыборная риторика Трампа была препарирована таким образом, что антироссийские и откровенно агрессивные призывы из нее тщательно вычищались. Зритель получал усеченный "продукт", позволявший делать ошибочные выводы.



Кульминацией пропагандистского спектакля стали аплодисменты, которыми Госдума РФ встретила новость об избрании Трампа, а также публичное по этому поводу распитие некоторыми политиками шампанского. Дальнейшее известно. США усилили антироссийские санкции, бомбили Сирию, разорвали ядерное соглашение с Ираном, спровоцировали новый виток израильско-палестинского конфликта, устроили торговую войну с Китаем. И все это - менее чем за полтора года полномочий нового главы Белого дома.



Казалось, все иллюзии должны развеяться. Но не тут-то было. Вчерашние исполнители дифирамбов и сегодня выискивают оправдания собственному конфузу. А поскольку во внешней политике Вашингтона найти положительное зерно очень трудно, в ход идут "успехи" в социально-экономической сфере. "Не мне оценивать деятельность Трампа - это должен сделать избиратель. Но есть объективные показатели, например, серьезные экономические достижения. Посмотрите, как рынки выросли, это говорит о доверии инвесторов к деятельности Трампа", - заявил во время своей пресс-конференции Владимир Путин. Вслед за этим высказыванием восторги в связи с преуспеянием трамповской Америки стали неким "общим местом". Об этом говорят, как о непреложном факте. Более того, делаются выводы, что Трамп все-таки выполняет обещание осушить "вашингтонское болото" и вернуть власть и богатства простым американцам.



На первый взгляд, рациональное зерно в подобных рассуждениях есть. Прошлый год американская экономика завершила с ростом в 2,3 процента, что на фоне полуторапроцентного роста в 2016-м - довольно внушительная прибавка. В нынешнем году, по прогнозам, ВВП покажет еще более заметный рост - 2,9 процента.



Но можно ли судить по этим чисто монетарным показателям о благосостоянии широких слоев населения? Только если уровень неравенства невелик! Если же в обществе сильно расслоение и богатства концентрируются на самом верху социальной пирамиды, цифры вроде роста ВВП для анализа ситуации в социальной сфере использовать бессмысленно.



Неудобная правда



Яркий пример этого - США. Величайшие состояния соседствуют здесь с жесточайшей бедностью. Реформы президентов Ф. Рузвельта ("Новый курс") и Л. Джонсона ("Великое общество") положили начало регулированию рыночной экономики и более справедливому перераспределению национального богатства. Однако приход к власти Р. Рейгана запустил ревизию "социального капитализма". То ускоряясь, то замедляясь, этот процесс продолжается уже более 30 лет, так что по многим признакам США вернулись к показателям эпохи, предшествовавшей Великой депрессии.



По мнению специалистов, среди которых профессор экономики Университета Беркли Габриэль Цукман, с начала 1980-х годов сверхдоходы богатейших американцев росли в среднем на 10 процентов в год. В то же время благосостояние подавляющего большинства граждан стагнировало и даже снижалось. Как результат, доля более бедной половины населения в национальном богатстве за это время снизилась с 20 до 12 процентов, а 1 "золотой" процент увеличил свой "пай" с 22 до 40 процентов. Другими словами, 3 миллиона обеспеченных американцев владеют вчетверо большим достатком, чем 160 миллионов их сограждан. И эта тенденция набирает обороты. По оценкам экономистов, через 10 лет 1 процент сконцентрирует в своих руках две трети национального богатства.



Ниже национальной черты бедности, исчисляемой из показателя 11,8 тысячи долларов в год на одного человека до вычета всех налогов и 24,5 тысячи - на семью из четырех человек, живут свыше 40 миллионов американцев, или около 13 процентов населения. Из них 3,3 миллиона имеют доход ниже международной границы крайней нищеты - 1,9 доллара в день. Особенно много малоимущих среди индейцев, афроамериканцев и испаноязычных граждан (на острове Пуэрто-Рико таковых 44 процента). Но проблема затрагивает и белых граждан, особенно в "Промышленном поясе" - старом индустриальном регионе, протянувшемся от Пенсильвании до Алабамы.



Куда больше американцев балансируют на грани бедности. Статистика насчитывает 100 миллионов жителей, чьи доходы менее чем вдвое превышают ее официальный порог. В американской социологии эти люди обозначаются как "низший средний класс": именно его представители являются первыми претендентами на обнищание в случае ухудшения экономической ситуации или - что сейчас актуально - реформ в интересах капитала.



Кто-то скажет, что американская бедность - не бедность вовсе и с такими доходами можно только с жиру беситься. Однако при оценках нужно учитывать уровень цен и налогов, доступность социальных благ. С учетом этого ситуация выглядит куда менее радужно. 22 процента жителей испытывают трудности с оплатой счетов в конце месяца, почти половина опрошенных признались, что не смогут найти 400 долларов на непредвиденные расходы без обращения в банк или продажи каких-то вещей. Недостаток средств вынуждает людей влезать в кредитную петлю. В среднем долг каждого американца впятеро выше его месячного заработка, а общая задолженность домохозяйств достигла 13 триллионов долларов.



Уровень младенческой смертности в США больше, чем на Кубе, на которую в Вашингтоне наклеили ярлык режима, "обрекающего народ на нищету". По продолжительности жизни богатейшая страна планеты находится в четвертом десятке, а в некоторых районах (дельта Миссисипи, индейские резервации) люди живут меньше, чем во многих африканских странах. 66 лет - такова средняя продолжительность жизни индейского населения. Коренные жители США страдают от безработицы, откровенной сегрегации, уровень самоубийств здесь вчетверо выше, чем в среднем по стране.



Ведущие американские СМИ предпочитают замалчивать социальные проблемы. Тем оглушительнее прозвучало выступление спецдокладчика ООН по вопросам нищеты и правам человека Филипа Алстона. В конце прошлого года он посетил многие районы США и сделал неутешительный вывод: "Соединенные Штаты зарекомендовали себя как лидер социальных противоречий". В докладе, который будет официально представлен Совету по правам человека ООН в конце июня, отмечается, что 18 процентов детей и подростков в США находятся за чертой бедности, более 100 тысяч из них живут на улице. При этом вероятность пробиться в верхние социальные слои для них практически отсутствует. "Место рождения и обеспеченность семьи ребенка позволяют довольно точно предсказать, кем он станет и сколько будет зарабатывать", - подчеркивает Алстон. Это не преувеличение, ведь, согласно исследованиям, только 8 процентов детей из бедных американских семей могут в течение жизни улучшить социальное положение.



Доклад Алстона спровоцировал бурю гнева в американском истеблишменте. "Левацкими разглагольствованиями" назвало его агентство "Блумберг". 19 июня США объявили о выходе из Совета по правам человека. По словам постпреда при ООН Никки Хейли, организация стала "выгребной ямой политической предвзятости". Бешенство элиты вызвало и то, что Алстон подверг резкой критике администрацию Трампа. "Политика, проводившаяся в течение последнего года, сознательно разработана таким образом, чтобы устранить основные средства защиты бедных, - указывается в докладе. - За этой стратегией стоит какое-то презрение, где-то даже ненависть к бедным".



Реформы для корпораций



Одно из немногих серьезных отличий американских демократов от республиканцев заключается в отношении к социальной политике. Если первые выступают, пусть и с оговорками, за сохранение запущенных в 1930-1960-е годы программ помощи, то вторые настаивают на почти полной их ликвидации. Идеал Республиканской партии - нерегулируемая рыночная экономика, а социальные программы там считают вредным признаком социализма. "Мы хотим, чтобы наши люди не получали благотворительность, а возвращались к работе", - заявил недавно Трамп. Его поддерживает спикер палаты представителей Пол Райан. "Действующая система соцобеспечения заманивает людей в нищету и платит им, чтобы они не работали", - утверждает он.



Система социальной помощи в США действительно малоэффективна. Она состоит из почти сотни программ, что порождает бюрократизм и коррупцию. Но вместо улучшения власть взялась за ее ликвидацию. В условиях растущей кастовости общества и отсутствия социальных лифтов это неизбежно углубит нищету и неравенство. За последние полтора года прекращен или существенно урезан ряд программ. На треть сокращено финансирование Программы льготной покупки продуктов (SNAP), по которой свыше 40 миллионов человек получают талоны на питание. Урезана программа временной помощи для нуждающихся семей (TANF), выделяющая для миллиона нуждающихся домохозяйств субсидии на оплату жилья, коммунальных услуг и питания. Внесенные поправки отсекли 3 из 9 миллионов человек, пользовавшихся Программой медицинского страхования детей (CHIP). Все ближе подступается новая администрация и к двум крупнейшим госпрограммам медицинского страхования - "Медикэр" (для пожилых людей и инвалидов) и "Медикейд" (для малообеспеченных граждан). В случае реализации этих планов миллионы людей лишатся доступа к здравоохранению.



К перераспределению доходов в пользу богатых приведет и запущенная в декабре прошлого года налоговая реформа, которую называют ключевым элементом экономической политики Трампа. Во-первых, существенно - с 35 до 21 процента - сокращается налог на прибыль компаний. Столь малую долю отчислений корпорации не вносили с 1939 года. Во-вторых, будет пересмотрен, а затем и вовсе отменен налог на наследство. В-третьих, расшатывается система прогрессивного налогообложения. Верхняя ставка подоходного налога снижается с почти 40 до 37 процентов.



Выгодополучателем реформы выступает крупный бизнес - недаром ее лоббировали Шелдон Адельсон, братья Коч и другие миллиардеры. В то же время средний класс и малоимущие слои испытают возросшую налоговую нагрузку. Из-за сокращения поступлений вырастет бюджетный дефицит. Закрывать финансовую дыру власти будут за счет дальнейшего урезания социальных программ, о чем уже предупредил Объединенный комитет конгресса по налоговой политике.



В Вашингтоне оправдывают свои шаги тем, что ободренный налоговыми послаблениями бизнес будет наращивать инвестиции и создавать новые рабочие места. Опыт прошлого этого не подтверждает. Как напоминает нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, аналогичная политика Рейгана привела к резкому росту госдолга, стагнации зарплат, увеличению числа бедных и одновременно к обогащению владельцев корпораций. По словам экономиста, пресловутое "вашингтонское болото", которое грозился осушить Трамп, становится шире и глубже, а после начала налоговой реформы "грозит поглотить всю экономику США". Критика раздается даже из рядов республиканцев. Главный советник Трампа по экономике Гэри Коэн признал, что сильнее всего новый налоговый план ждут "большие руководители крупного бизнеса".



Остальному населению грозят немалые проблемы, которые уже дают о себе знать. По итогам прошлого года в стране впервые за четверть века снизилась средняя продолжительность жизни, растет число бездомных, достигшее 554 тысяч человек. Ответом является рост протестной активности. В марте-апреле в США бастовали учителя, возмущенные низкими зарплатами. Характер общенационального движения приобретает "Кампания бедных людей", охватившая свыше 40 штатов. Тысячи людей со всей страны съезжаются в Вашингтон, где 23 июня пройдет решающий митинг. Особое возмущение вызывает рост оборонного бюджета на фоне сокращения социальных программ. Руководство страны пока игнорирует эти вспышки негодования. Однако продолжение взятого курса рано или поздно заставит Белый дом услышать голос простой Америки.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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