Шииты сколотили правящую коалиция в парламенте Ирака

16:14 24.06.2018 Премьер Ирака и лидер шиитов ас-Садр заявили о формировании коалиции в парламенте

Возглавляющий "Коалицию Наср" премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о создании парламентской коалиции с оппозиционным блоком "Ас-Сайрун" во главе с шиитским богословом Муктадой ас-Садром. Как сообщает телеканал Al-Sumaria, заявление было сделано по итогам двусторонних переговоров в городе Неджеф на юге Ирака.



Напомним, на прошедших в мае парламентских выборах в Ираке одержал победу блок "Ас-Сайрун" ("Идущие вперед"). Блок господина ас-Садра получил 54 места в парламенте четвертого созыва. На втором месте коалиция "Аль-Фатх" ("Победа") во главе с экс-министром транспорта Хади аль-Амири - 47 мандатов. Еще 41 место в парламенте займут кандидаты проправительственного блока "Коалиция Наср" ("Коалиция победы"). Источник - коммерсант

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