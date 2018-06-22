|Внук каз-политика и поэта Олжаса Сулейменова погиб в страшной аварии в Астане
15:45 24.06.2018
Родственники погибшего ищут очевидцев.
Родственники 26-летнего парня, погибшего в страшной аварии в Астане, ищут очевидцев, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло 22 июня на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В аварии погиб 26-летний парень - Искандер Сулейменов.
По словам родственников Искандера, аварию могла спровоцировать машина, водитель которой скрылся с места происшествия.
В ДВД Астаны выясняют подробности ДТП.
Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефонам:
+77014444134, +77015518222, +77019817881