Внук каз-политика и поэта Олжаса Сулейменова погиб в страшной аварии в Астане

15:45 24.06.2018 Родственники погибшего ищут очевидцев.



Родственники 26-летнего парня, погибшего в страшной аварии в Астане, ищут очевидцев, сообщает Zakon.kz.



ДТП произошло 22 июня на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В аварии погиб 26-летний парень - Искандер Сулейменов.



По словам родственников Искандера, аварию могла спровоцировать машина, водитель которой скрылся с места происшествия.



В ДВД Астаны выясняют подробности ДТП.



Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефонам:



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