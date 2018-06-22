В курортном Бодруме застрелена популярная турк-певица Хаджер Тюлю

15:41 24.06.2018 Популярную певицу убили в ночном клубе на турецком курорте

Помимо 40-летней исполнительницы, от огнестрельного ранения погиб владелец клуба. Еще четыре человека были ранены.



Популярная турецкая певица Хаджер Тюлю скончалась в результате стрельбы в ночном клубе в городе Бодрум. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает Daily Mail.



Огонь по посетителям заведения под названием Medusa открыли четверо неизвестных. Помимо 40-летней исполнительницы, от огнестрельного ранения погиб владелец клуба. Еще четыре человека были ранены.



Как заявили в правоохранительных органах, все четверо нападавших арестованы. Полиции удалось поймать преступников после изучения записей с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо был виден автомобиль злоумышленников.



Самая известная песня артистки называется Ömür Törpüsü. Видео на композицию собрало более четырех миллионов просмотров в YouTube. Источник - zakon.kz

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