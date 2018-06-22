 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался осужденный за убийство экс-глава аппарата Сената Казахстана Утембаев
15:31 24.06.2018

Сегодня на 63-м году жизни скончался бывший руководитель Аппарата Сената Парламента РК Ержан Утембаев, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение политолога Талгата Калиева.

"Осужденный в 2006 году за организацию убийства Алтынбека Сарсенбаева. Спустя годы исполнитель данного преступления признался в даче заведомо ложных показаний и подлинным заказчиком назвал Рахата Алиева. В 2014 году Ержан Утембаев был освобожден, приговор в отношении него частично отменен. После освобождения Утембаев участия в политической жизни страны не принимал. Приносим искренние соболезнования родным и близким Ержана Абулхаировича", - написал Талгат Калиев.

Ержан Утембаев - бывший руководитель аппарата сената парламента. В феврале 2014 года приговор Ержану Утембаеву пересмотрели, сократив тюремный срок с 20 до 13 лет, тогда он был назван судом пособником убийства Сарсенбаева. В 2006 году он был осужден как заказчик убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника. Приговор Утембаеву был пересмотрен после заявления генеральной прокуратуры Казахстана о том, что истинными заказчиками преступления являются бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев и бывший председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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