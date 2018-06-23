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Турция встала перед сирийским выбором. Отношение к беженцам и Башару Асаду разделило страну на два лагеря
14:21 24.06.2018

Турция встала перед сирийским выбором
Отношение к беженцам и Башару Асаду разделило страну на два лагеря
23.06.2018
В Турции в воскресенье пройдут президентские и парламентские выборы, особую роль на которых играет позиция кандидатов относительно внешней политики и, в частности, Сирии. В ходе предвыборной гонки ключевыми были вопросы, что делать с более чем 3,5 млн сирийских беженцев и как долго будет продолжаться турецкая военная операция в соседней стране. При этом некоторые кандидаты откровенно говорят о необходимости наладить отношения с Дамаском, а значит, президентом Сирии Башаром Асадом, которого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называет "убийцей своего народа". Общественные настроения накануне выборов выяснял в Стамбуле и Анкаре корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.

Битва за парламент

Президентские и парламентские выборы, на которых определится, сохранит ли Турция нынешний курс на авторитаризм, назначены на завтра, но проголосовать можно было и заранее. Чтобы повысить явку, власти устроили досрочное голосование прямо на границе, в том числе в аэропорту имени Ататюрка - главной воздушной гавани страны.

Столы избирательной комиссии и урны стоят в аэропорту среди кафе, банкоматов и фирм, предлагающих трансфер или аренду автомобилей. Всего урн шесть, но лишь в трех из них лежат бюллетени. Скучая в отсутствие избирателей, члены комиссии пьют кофе, разложив среди пачек с бюллетенями "симиты" - турецкие традиционные бублики с кунжутом, и даже делают друг другу массаж. Работы на всех явно не хватает. Заметив внимание корреспондента "Ъ", члены комиссии спешно прибирают беспорядок на столах. Вскоре подходят и избиратели. Турок Яшар с женой и детьми живет в Душанбе и держит там ресторан. За кого семья Яшара отдала свой голос, "Ъ" выяснить не удалось, однако процедура была очень простой. Никакой предварительной регистрации и дополнительных документов не требовалось - только удостоверение личности.

В бюллетене перечислены шесть кандидатов в президенты, два партийных блока и три партии, которые выдвигаются в парламент сами по себе. На президентских выборах особой интриги нет. Реджеп Тайип Эрдоган, завесивший весь Стамбул плакатами в свою поддержку, имеет все шансы победить если не в первом, то во втором туре. Его рейтинг - 45–50%. Лишь некоторые эксперты допускают победу ближайшего соперника господина Эрдогана - Мухаррема Индже, баллотирующегося от светской Республиканской народной партии (РНП).

Как турецкая оппозиция намерена противостоять Реджепу Тайипу Эрдогану в парламенте

Противостояние на парламентских выборах выглядит куда интереснее. В так называемый Народный блок входят правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) - правые силы, лояльные Реджепу Тайипу Эрдогану. Конкуренцию ему может составить Национальный блок, в который входят РНП, националистическая Хорошая партия и консервативная Партия счастья.

Блоки нужны для того, чтобы общими усилиями преодолеть 10-процентный порог для попадания в парламент. Для правящей ПСР, а также оппозиционных РНП и Хорошей партии это не проблема, их рейтинг гарантирует успех. Но партии, не добившиеся нужных показателей, "подарят" свои проценты победителю. Поэтому РНП и Хорошая партия включили в свой блок еще и Партию счастья - идеологически они не очень близки, но одинаково не хотят, чтобы правящая партия и примкнувшая к ней ПНД получили большинство.

Впрочем, даже если противники Реджепа Тайипа Эрдогана и победят, то в любом случае не смогут в полной мере достичь своих целей: по новой конституции Турции, принятой на референдуме 2017 года, все основные полномочия находятся в руках президента. Но затруднить продвижение президентских решений им будет вполне по силам. Цель властей - "великая Турция", а еще "сильный президент и сильный парламент" - именно об этом написано на их агитационных плакатах. При этом взгляды оппозиционеров почти во всем противоречат курсу, которым страна шла последние несколько лет.

Сирийский вопрос

Почему выборы в Турции были перенесены с ноября 2019 года на 24 июня
Почему выборы в Турции были перенесены с ноября 2019 года на 24 июня
Проблем перед президентскими и парламентскими выборами в Турции хватает. Например, национальная валюта с начала года упала по отношению к доллару на 20%. В результате 51% турок, согласно проведенному компанией Metropoll опросу, считают главным вызовом для страны экономическую ситуацию. Многие избиратели (особенно противники президентского курса) видят причину проблем в сирийских беженцах (их в Турции 3,5 млн на 81 млн населения) и военных операциях, начатых в Сирии правительством Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Нет гражданству для сирийцев. Вернем сирийцев на родину" - гласил плакат с портретом главы националистической Хорошей партии Мерал Акшенер. Член стамбульского отделения этой политической силы Эрдим Четинер пояснил "Ъ": "Беженцы занимают наши рабочие места, демпингуют зарплаты. Пока их тридцатилетние мужчины пьют чай и курят кальян в Стамбуле, наши тридцатилетние мужчины отправляются в их страну, чтобы воевать".

Чтобы такого не было, Мерал Акшенер собирается в случае избрания президентом "восстановить отношения с сирийским правительством", а значит, с президентом Башаром Асадом. Того же хочет и Мухаррем Индже - кандидат от РНП и главный соперник нынешнего президента. Согласно опросам, рейтинг господина Индже - 25–30%. "Он учитель физики, образованный человек, и потому за демократию,- убеждала корреспондента "Ъ" волонтер РНП Дилек Тозерен.- Мы хотим дружить со всеми соседями и против диктатуры Эрдогана".

Как турецкие оппозиционеры пытались выдвинуть единого кандидата
Как турецкие оппозиционеры пытались выдвинуть единого кандидата
У оппозиционеров есть еще одна причина не любить сирийских беженцев - большинство из них после получения гражданства будут голосовать за Реджепа Тайипа Эрдогана. Впрочем, как недавно заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым, в воскресном голосовании примут участие лишь 30 тыс. сирийцев, ставших турецкими гражданами. В масштабах страны это незначительная цифра, но для властей Турции она важна как символ.

Говоря о деятельности турецких военных в Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган обещает стабилизировать ситуацию на значительной территории страны, чтобы "гости", как он их называет, могли туда вернуться. Оппозиционеры тоже не поддерживают насильственные депортации, но их риторика звучит куда более резко. Поэтому сами сирийские беженцы, с которым удалось пообщаться "Ъ" в Стамбуле, уверены: 99% их соотечественников проголосовали бы за Реджепа Тайипа Эрдогана, ведь он "сделал для них больше, чем нужно".

Среди сторонников президента Эрдогана, с которыми поговорил "Ъ" в Стамбуле, бывший пилот правительственных войск Сирии, а ныне бухгалтер Абдулла. "В соцсетях сирийцев постоянно ругают,- возмущается он.- Например, распространялось видео, где дети отрезают ногу собаке. На самом деле это было в Иордании, но турки были уверены, что это сирийцы". Друг Абдуллы открыл в арабском районе Стамбула салон сотовой связи и уже подал на гражданство: при наличии разрешения на работу процедура, по его словам, сокращается до года. Как и Абдулла, он любит турецкого президента и ненавидит сирийского. "Для меня главное - безопасность моей семьи,- говорит собеседник "Ъ" и добавляет: - При власти Башара Асада в этом я не могу быть уверен".

Газета "Коммерсантъ" №108 от 23.06.2018, стр. 2

Источник - kommersant.ru
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