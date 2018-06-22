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Собчак сдала свою партию Гудкову, - Е.Гробман
00:55 24.06.2018

Ксения Собчак отдала Партию перемен
Съезд оппозиционной партии избрал Дмитрия Гудкова председателем

На основе "Гражданской инициативы", от которой в 2018 году баллотировалась в президенты Ксения Собчак, теперь будет работать партия с новым федеральным руководством. Символика Партии перемен фактически перекочевала из кампании госпожи Собчак: сердце в виде галочки. Однако она сама формализовать свою руководящую роль в партии отказалась. Лицом партии будет экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, которому в случае регистрации предстоят выборы мэра Москвы.

Преобразование "Гражданской инициативы" в Партию перемен с двумя сопредседателями (Ксения Собчак и Дмитрий Гудков) анонсировали во время президентской кампании. Планы переменились незадолго до съезда. Многие делегаты оказались недовольны: они готовились голосовать за двух сопредседателей, а проект нового устава увидели уже на мероприятии. Ксении Собчак пришлось объяснять, что ее "главная ценность" для партии заключается в возможности "быть медийным рупором". Поэтому, сообщила экс-кандидат в президенты, важно оставаться журналистом, продолжать деятельность на телеканале "Дождь", а к осени она заняться публикацией расследований в интернете.

Совмещать это с руководством партией госпожа Собчак сочла неэтичным и занимающим слишком много времени.

Некоторые делегаты обращались к Андрею Нечаеву, который был председателем "Гражданской инициативы", с возмущением: "При создании партии у нас было понимание, что вас сменить может только равный по весу политик". "Не переживайте, я от вашего имени буду зорко следить за молодым председателем",- заверил господин Нечаев, имея в виду Дмитрия Гудкова.

Ксения Собчак заявила, что полностью доверяет господину Гудкову, "который будет заниматься партстроительством 24 часа в сутки".

Работу при этом она все равно пообещала делать вместе с ним: "Мы внесли изменения в устав. Этим мы подчеркнем, что нам важна полезность каждого для партии, чем какие-то титулы". Изменения предполагают усиление роли политсовета партии: значительные полномочия переходят к нему, например, принятие решений по приему членов партии или отстранению от работы руководителей региональных отделений.

Возглавил политсовет Андрей Нечаев. "Я не устал, и я не ухожу,- пошутил он.- Партия - мое главное детище последних лет и я планирую продолжать работать с ней". В политсовет вошло 15 человек, в том числе участвовавшие в кампании Ксении Собчак Тимур Валеев, Марина Литвинович и Елена Лукьянова, а также Антон Немцов, сын убитого в 2015 году политика Бориса Немцова. Господин Гудков, как председатель, также автоматически войдет в состав политсовета.

"К Гудкову я отношусь с большим уважением. Но раз Андрей Алексеевич сказал, что он не устал, я все-таки предлагаю съезду проголосовать за инстититут сопредседателей. И Андрея Алексеевича в качестве председателя использовать и дальше",- предложил делегат съезда Илья Мамонтов под аплодисменты в зале. Несколько человек выступили с поддержкой этой идеи. Пункт о возможности сопредседательства в уставе все же появился (вакансии не заполнены).

Прения вызвали символика и смена названия партии. Делегаты отказывались поддерживать вынесение на голосование этого пункта повестки, поскольку не все понимали, какое назначение у нового названия. Руководство выбрало Партии перемен логотип в виде сердце, образующего сине-красную галочку. Партийный синий цвет сменится голубым. "Партия перемен рифмуется с Партией прогресса. А галочка напоминает про Народный альянс (цвета символики похожи.- "Ъ"). Не будут ли нас обвинять в воровстве?" - задались вопросом из зала.

Убеждать делегатов вышел Дмитрий Гудков, так как госпожа Собчак мероприятие покинула. "Если бы бренд имел узнаваемость хотя бы 20%, имело бы смысл его развивать. Но все фокус-группы показали, что узнаваемость в пределах погрешности, 1%. Я прошу вас довериться мне",- сказал он. По его словам, если символика - вопрос обсуждаемый, то название уже "хорошо прижилось": "Песня Цоя ассоциируется с переменами ("Перемен!".- "Ъ"). Понятно, каких перемен требуют наши сердца",- заявил председатель партии. Региональным отделениями он пообещал решить вопрос со средствами на ребрендинг.

Екатерина Гробман

Источник - Коммерсант
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