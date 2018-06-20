"Райым-миллион" и схватка кыргызских президентов, - Дело №

00:18 24.06.2018 РАЙЫМ МИЛЛИОН И СХВАТКА ПРЕЗИДЕНТОВ



или О том, как короли и ферзи становятся заложниками пешек.



Удивительная особенность Кыргызстана состоит в том, что самой весомой (или, как говорят шахматисты, - тяжелой) фигурой на местной политической шахматной доске может оказаться вовсе не ферзь. А фигура куда более легкая, которой в обычных шахматах игроки обычно жертвуют, долго не раздумывая.



Таков Райымбек Матраимов - экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы КР. Легендарный Райым Миллион…



Ведомств, имеющих статус государственных служб, в Кыргызстане одиннадцать. У председателя каждой из служб - по два-три заместителя. Кто из читателей навскидку назовет их имена? А кто вспомнит имена десятков бывших замов?



А Райымбека Матраимова знают ВСЕ.



Более того - его комментариев прессе сегодня ждут, словно сенсаций.



И это при том, что само прозвище этого бывшего таможенника - Райым Миллион - в Кыргызстане превратилось в символ коррупции.



Но и привлекать к ответственности за коррупцию Райыма Миллиона никто почему-то не спешит. Матраимов, которого все кому не лень называют коррупционером, ни на какие допросы не ходит. И даже судится с правительством.



Политики используют его в качестве козыря - чтобы бить друг друга. При этом в роли этого козыря Райымбек Матраимов охотно выступает сам.



Идут между тем разговоры, что некоторые из назначенных в последнее время чиновников (в том числе очень высокопоставленные) - ставленники Райыма. Это что же, опальный и отставной таможенник имеет возможность кадры на высокие государственные посты расставлять?!



Ситуация - на грани какой-то политической фантастики!



ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А ТАБАЧОК ВРОЗЬ



После недавних арестов сразу трех бывших высокопоставленных чиновников - экс-премьера Сапара Исакова, экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова и экс-министра энергетики, а ныне депутата парламента Осмонбека Артыкбаева - впервые за два месяца прервал молчание экс-президент Алмазбек Атамбаев. Он, как наша газета уже сообщала, сделал весьма резкое заявление, назвав эти аресты "охотой на ведьм".



Защищая своих арестованных соратников, Атамбаев напомнил о том, что впервые за историю независимости Кыргызстана в этом году профицит бюджета (превышение доходов над расходами) составил 5 миллиардов долларов. Во многом - благодаря финансовым поступлениям от таможенных органов, которые, по утверждению Атамбаева, бывший премьер Исаков и экс-глава Государственной таможенной службы Кулматов "начали расчищать от коррупционеров".



"Вчерашнее решение об аресте государственных деятелей, наглядно показавших масштабы воровства на таможне, - это фактически месть со стороны друзей и покровителей небезызвестного Райыма Миллиона, после увольнения которого стали возможными позитивные изменения и резкий рост таможенных платежей", - заключил Алмазбек Атамбаев.



Кто же они такие - эти друзья? Настолько влиятельные, что могут арестовывать государственных деятелей! Расшифровывать это Атамбаев не стал. Но своим заявлением лишний раз подчеркнул могущество бывшего заместителя председателя ГТС Матраимова.



Очередное громкое заявление бывшего главы государства стали, разумеется, обсуждать и в обществе, и в политических кругах. Самой любопытной стала реакция самого Райыма Миллиона. Еще совсем недавно он избегал журналистов и голоса не подавал - чего бы о нем ни писали и ни говорили. А вот теперь…



"Люди, которые оказались за решеткой, должны ответить перед законом. Исаков это, Кулматов или кто-то еще - не имеет значения. Их вина должна быть доказана в суде. Поэтому бывший президент, если у него нет в этих делах некоего интереса, не должен придавать этому политический окрас. Без него разберутся", - дерзко заметил Райымбек Матраимов, дав комментарий журналистам.



"Его (Атамбаева) товарищей заключили под стражу по разным уголовным делам. Пусть ответят. Возгласы Атамбаева в этой ситуации непонятны и неуместны. Тем более непонятно, с какой стати он во все свои конфликтные ситуации вмешивает меня", - добавил Матраимов.



Особая пикантность ситуации в том, что тот же Кулматов в свое время Матраимова всячески защищал и выгораживал. Рискуя при этом своей репутацией.



Вот вам еще один феномен! Информация о коррупционных схемах, процветавших в южном регионе Кыргызстана под кураторством Райыма Миллиона гуляет давно. Но всеми таможнями страны как раз в то время руководил-то Кубанычбек Кулматов! Чиновник якобы честный-пречестный.



Всплывают любопытные факты, указывающие на то, что в бытность Кулматова советником, а затем заместителем главы ГТС его, Кулматова, семейный бизнес мог быть завязан на контрабанде сотовых телефонов и оргтехники (об этом недавно газета "Дело №…" подробно рассказывала в публикации "Скелеты в шкафу"). Но даже если закрыть на эти факты глаза, остается вопрос: могут ли процветать в таможне - да и в любой структуре - коррупционные схемы при честном-то руководителе?



Сам Кулматов в беседах с журналистами существование этих схем как бы не скрывал, но подчеркивал, что системной коррупции в таможне нет, есть лишь "отдельные проявления со стороны отдельных офицеров".



Здесь опять возникает вопрос: от каких же тогда коррупционеров (как заявил Атамбаев) глава ГТС Кулматов на пару с премьером Исаковым расчищал таможню? Да так лихо, что госбюджет из дефицитного стал профицитным!



Когда же эти коррупционеры успели таможню наводнить? Если учесть, что Кулматов из таможни на другую работу ушел летом 2013 года и вновь вернулся в ГТС в декабре 2017 года. При Кулматове коррупции не было (лишь "отдельные офицеры" ею баловались), а стоило ему уйти - они вдруг появились? За эти четыре безкулматовских года коррупционеры успели таможню оккупировать?



Все эти четыре года Райымбек Матраимов продолжал работать в таможне, поднявшись до поста заместителя председателя ГТС. Кулматов же в 2013 году, отвечая на вопросы читателей одного из информагентств, говорил, что не видит, за что стоит снимать с должности главу Ошской таможни Матраимова. И что все разговоры вокруг Матраимова он, Кулматов, расценивает как попытку его, Матраимова, дискредитировать.



Так говорил Кулматов незадолго до своего ухода из таможенной службы. Это что же получается - Матраимов только после этого вдруг коррупционером стал?! А при Кулматове таковым не был?



Как бы там ни было, но сам Матраимов после ареста Кулматова о том заступничестве и не вспомнил. А если и вспомнил, то решил за Кулматова не заступаться: "Пусть отвечает перед законом!" И это при том, что Райымбек Матраимов и Кубанычбек Кулматов приятели. О чем журналистам в феврале этого года поведал родной брат Райыма - депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.



Но в нынешней политической схватке между командами бывшего и действующего президентов не до приятельства и не до сантиментов!



В ноябре прошлого года тогдашний премьер

Сапар Исаков, уволив Райымбека Матраимова, вернул

в таможню Кубанычбека Кулматова. Под чутким руководством которого Райым Миллион в свое время и расцвел.



МНОГОХОДОВКА



В самый же первый раз Райымбек Матраимов - молчаливый и таинственный - заговорил весной этого года. Опять же - после выступления Алмазбека Атамбаева.



31 марта после съезда СДПК Атамбаев впервые после окончания своего президентского срока появился перед журналистами. И на той пресс-конференции, по сути, объявил войну команде своего преемника Сооронбая Жээнбекова.



И вновь не обошлось без упоминания персоны Райымбека Матраимова. Тот в таможне уже не работал: в ноябре 2017-го тогдашний премьер-министр Сапар Исаков снял его с должности заместителя главы ГТС. А вспомнил Атамбаев Матраимова не просто так. В прошлом году, сообщил журналистам экс-президент, из-за серых схем и коррупции на таможне до бюджета не дошло около 10 миллиардов сомов. "Уже тогда, в прошлом году, - пооткровенничал Атамбаев, - я настоятельно попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов в этой схеме - Райыма Миллиона".



Райымбек Матраимов, что примечательно, был освобожден от должности 23 ноября 2017 года - как раз накануне инаугурации Сооронбая Жээнбекова, в последний день президентства Алмазбека Атамбаева. Жест, что и говорить, красивый и символичный: уходя, Атамбаев как бы забрал с собой, изъяв из власти, самую одиозную фигуру в Кыргызстане. Таковым оказался зампредседателя таможенной службы серый кардинал Райым Миллион. И сразу дела в таможне пошли, сразу бюджет стал пополняться!



Отчего же Алмазбек Шаршенович раньше этого не сделал?! Или не знал, что творится в таможне? Или… увольнять Матраимова ему тогда было попросту невыгодно?



Возможно, впрочем, что уходящий Атамбаев (и послушный ему премьер Исаков) никакого особого символизма в дату увольнения Матраимова не вкладывал. А просто они торопились Райыма убрать, дабы успеть… Куда успеть, к чему успеть, до чего успеть? До вступления в должность нового президента Жээнбекова? Чтобы новый глава государства не помешал?



На той пресс-конференции экс-президент Атамбаев бросил еще одну фразу - многозначительную, с очень прозрачным намеком: "Если ты кричишь про борьбу с коррупцией, то у тебя не должно быть никаких друзей типа Райыма Миллиона".



Если учесть, что войну коррупции объявил новый президент Сооронбай Жээнбеков, то намек явно адресовался ему.



Тогда-то молчун Матраимов и заговорил.



"В августе 2015 года лично Алмазбек Шаршенович и мой друг Икрам Илмиянов помогли мне занять пост замглавы ГТС, - сказал Райым Миллион в интервью одной из газет. - Я этого не скрываю. Атамбаев и сам об этом знает".



До пресс-конференции Атамбаева, по словам Матраимова, он и не подозревал, что между ними есть какие-либо противоречия. "Я когда-то помогал партии СДПК и верно служил ей. Думал, мы в одной команде, и мне непонятно, почему я столько сил отдал партии, а теперь стал ненужным", - с обидой добавил Матраимов.



Бог знает, какую цель преследовал Райым Миллион, впервые решившись пооткровенничать с журналистами, но удар по экс-президенту получился мощным! Матраимов - желая того или нет - фактически разыграл многоходовку: и Атамбаеву напомнил о своих заслугах перед СДПК (а может, и лично перед Атамбаевым), и общественности дал понять, что человек он атамбаевский, - и тем самым отвел подозрение от президента Жээнбекова. Заодно "засветил" Икрамжана Илмиянова - атамбаевского соратника, тоже имевшего репутацию серого кардинала.



Икрамжан Илмиянов.

По карьерной лестнице Райымбек Матраимов поднимался благодаря ему. В этом признался сам Райым Миллион, сдавая одного за другим своих прежних покровителей.



Так и пошло. Стоит выступить Атамбаеву - тут же выскакивает Матраимов с очередным комментарием. То ли по своей инициативе, то ли кем-то науськиваемый.



Вот еще одно откровение от Райыма Миллиона. На днях в интервью одной из местных газет он назвал якобы истинную причину своей прошлогодней отставки.



"Я держу орозо, а в этот период нельзя врать, - подчеркнул Матраимов. - Скажу, как все было. Мое увольнение не связано с моей деятельностью. В октябре 2017 года, через два дня после окончания президентских выборов, в Бишкеке на улице Ахунбаева сестра моей жены вступила в конфликт из-за места на парковке с дочерью Атамбаева. При этом она не знала, что это его дочь. В общем, мою свояченицу "закрыли" на два дня. Потом они судились. Я тогда был в командировке в Оше. Через месяц мне позвонил Икрам Илмиянов и сказал, что его шеф Атамбаев в ярости, дал указание уволить меня. Более того, насколько я знаю, правоохранительные органы получили тогда задание посадить меня. Разве это справедливо? Ведь Атамбаев сам не раз говорил, что мы за поступки своих родных не отвечаем", - посетовал Райымбек Матраимов.



Эту версию частично подтвердил брат Райыма - депутат Искендер Матраимов.



Силовые структуры тоже подтверждают: 17 октября 2017 года с заявлением в милицию обратилась Динара Атамбаева - одна из дочерей тогда еще президента Атамбаева от первого брака - о том, что в тот день две неизвестные женщины набросились на нее, избили и поцарапали кузов ее автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Было возбуждено уголовное дело по статье УК "Хулиганство". Одну из нападавших - Назиру Тургунову - милиция водворила на 48 часов в ИВС, вторую отпустила. Потерпевшая Динара Атамбаева, впрочем, написала ходатайство в суд с просьбой не брать ее обидчицу под стражу - и Тургунову отпустили под поручительство. Потом на судебном процессе потерпевшая отказалась поддержать обвинение, и уголовное преследование родственницы Матраимова было прекращено.



Так что сама дочь Атамбаева оказалась, как видим, совсем немстительной. Был ли настолько мстителен Алмазбек Атамбаев, чтобы только лишь из-за женской ссоры увольнять заместителя главы ГТС Матраимова? Если да, то почему же тогда тянул с увольнением больше месяца? Райым Миллион был, напомним, отправлен в отставку лишь 23 ноября 2017 года.



Бог знает, когда именно и почему между Атамбаевым и Матраимовым пробежала черная кошка. Но Райым Миллион стал сегодня одним из главных козырей. Как Алмазбека Атамбаева - в противостоянии с командой Сооронбая Жээнбекова, так и наоборот - в информационной войне против бывшего главы государства Атамбаева, в которую активно включился Матраимов.



Так чей же он человек - Райым Миллион?



ИСТОРИЯ УСПЕХА



Биографию Райымбека Матраимова газета "Дело №…" в свое время описывала. Напомним…



Свою карьеру в таможне будущий Райым Миллион начинал два десятка лет назад, работая водителем у тогдашнего главы таможенной службы республики Муратбека Малабаева. Того самого, носившего тоже очень говорящее прозвище - Кошелек. Его считали "кошельком" семьи Акаевых. По иронии судьбы и малабаевского выдвиженца Матраимова сейчас называют "кошельком президентов".



Именно Малабаев Кошелек, как говорят, устроил своего водителя Матраимова инспектором в таможню. Стремительный карьерный рост Матраимова начался в 2004 году, когда он сразу был назначен начальником отдела по работе с личным составом по южному региону. Смена власти в Кыргызстане карьере Матраимова не повредила: в 2005-м он стал заместителем главы Ошской таможни и на этой должности проработал до 2007 года. После чего возглавил Ошскую таможню.



В бакиевское время, насколько известно, у Райымбека Матраимова тоже имелись покровители, в частности - в лице Марата Бакиева, сына президента Бакиева. Остался Матраимов на плаву и после апрельской революции 2010 года.



Его имя той послереволюционной весной оказалось в эпицентре одного из политических скандалов. В Интернете появилась кем-то перехваченная аудиозапись телефонного разговора двух заместителей главы временного правительства - Азимбека Бекназарова и Алмазбека Атамбаева. Разговор был на повышенных тонах. Бекназаров даже грозился устроить третью революцию. Спорили политики из-за кадрового вопроса. В частности - из-за возвращения в Ошскую таможню Райымбека Матраимова.



Сегодня тот разговор представляет особый интерес, поскольку упоминалось в нем и имя нынешнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова - тогдашнего революционного губернатора Ошской области. Из реплик Бекназарова можно было понять, что губернатор Жээнбеков был против назначения начальником Ошской таможни Матраимова (до этого изгнанного революционерами) и просил временное правительство назначить кого-то другого. "Сооронбай плачет, что в Оше твои ребята, получив 400 тысяч долларов, назначили своего", - говорил Бекназаров.



Алмазбек Атамбаев тогда журналистам подтвердил, что этот разговор с Бекназаровым у него действительно состоялся. Но с негодованием опроверг факт получения кем-либо от Матраимова взятки в 400 тысяч долларов.



Люди осведомленные сейчас говорят, что те 400 тысяч долларов сам Атамбаев действительно не получал. Называют и того, кто их якобы все-таки получил. Но мы предавать огласке имя этого человека не будем, пока сей факт не докажут, как положено, правоохранительные органы. Если когда-нибудь они пожелают это сделать.



Как бы там ни было, но главой Ошской таможни все-таки оставили Райымбека Матраимова. А в 2013 году он стал главой Южного управления Государственной таможенной службы, власть которого распространялась на таможни всех трех областей юга республики.



Сам Райымбек Матраимов, по данным наших источников, говорит правду: под свое крыло его тогда действительно взял Икрамжан Илмиянов, занимавший в ту пору высокую должность первого заместителя руководителя аппарата президента.



Еще с 2016 года в Интернете гуляет кем-то смонтированный короткий видеоролик под названием "История успеха: Матраимов Райым". В нем раскрываются некоторые коррупционные схемы в таможне южного региона Кыргызстана и приводятся конкретные цифры.



Кадр из видеоролика о коррупционных схемах в таможнях на юге республики. Проверяли ли эту и другую информацию, неоднократно публикуемую в СМИ, правоохранительные органы? Пока упорно хранящие молчание по поводу персоны Райыма Миллиона.



Грузы из Китая, утверждают авторы видеоролика, оформлялись как транзит в Узбекистан и Таджикистан. За счет этих операций месячный теневой доход Райыма Миллиона от Ошской таможни якобы составлял 4 миллиона 600 тысяч долларов. Всего же за 10 лет, в течение которых Райымбек Матраимов контролировал таможни юга Кыргызстана, только эта схема, утверждается в видеоролике, принесла ему более 500 миллионов долларов. С середины 2015 года, когда Матраимов стал уже заместителем председателя ГТС, якобы началось искусственное давление на предпринимателей, оформлявших грузы на таможнях на севере республики, с целью вынудить их работать через таможенный терминал КПП "Иркештам" - то есть через ту же Ошскую таможню.



Уже давно доподлинно известно, что Райымбеку Матраимову, несмотря на его относительно небольшой официальный доход, в Оше принадлежат два супермаркета "Народный" и новый спорткомплекс "Эрем". Сам Райым Миллион живет в Бишкеке в одном из элитных домов на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек Жолу - в квартире площадью 256 квадратных метров. СМИ неоднократно сообщали, что сын Матраимова отдыхает на яхте на заграничных курортах и носит часы за 43 тысячи долларов.



Давно уже в Интернете гуляет информация и о том, что этот список богатства Райыма Миллиона далеко не полный. Ему якобы еще принадлежат сеть автозаправок в Казахстане, 21 квартира в элитных домах Бишкека, 9 особняков в Бишкеке и Оше, зал торжеств "Гренки" в Бишкеке, коттеджи на Иссык-Куле - 5 особняков в центре отдыха "Карвен Четыре сезона", 2 коттеджа в центре отдыха "Ак-Марал", 1 коттедж в центре отдыха "Каприз". А также несколько вилл в Дубае.



Правда это или нет?



Проверить всю эту информацию можно лишь одним путем - в рамках расследования уголовного дела.



Но что поразительно, НИКОГДА не появлялось официальных сообщений о том, что по фактам, которые передаются из уст в уста и даже публикуются в СМИ, возбуждено уголовное дело или хотя бы ведется проверка.



Что Райымбек Матраимов приглашается на допросы.



Что от него кто-то требует каких-то объяснений.



23 ноября прошлого года тогдашний премьер-министр Сапар Исаков освободил Райымбека Матраимова от занимаемой должности заместителя председателя Государственной таможенной службы с грозной формулировкой: "За несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством". Сама формулировка намекала на то, что Райым Миллион влип серьезно. И что его бурную деятельность уже изучают - или должны начать изучать - компетентные органы.



В январе этого года некоторые интернет-ресурсы сообщили сенсационную новость: Райымбек Матраимов покинул Кыргызстан! Его видели в аэропорту "Манас" вместе с членами семьи - Райым Миллион куда-то улетал. Поскольку в отношении него будто бы уже возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция".



Январь 2018 года, аэропорт "Манас": в одном из этих людей сторонние наблюдатели узнали Райымбека Матраимова. Пошли разговоры, что Райым Миллион бежит из Кыргызстана.



Через четыре месяца, однако, было объявлено, что Райымбек Матраимов в январе всего лишь лечился за границей - в ОАЭ и Англии. Это в Первомайском райсуде Бишкека сообщила адвокат, представляющая интересы Матраимова по судебному иску, который тот подал к правительству Кыргызстана. Райым Миллион утверждает, что премьер Исаков в ноябре уволил его незаконно. И требует восстановления на должности заместителя председателя ГТС.



И, по мнению некоторых юристов, шансы выиграть судебный процесс у Райымбека Матраимова очень велики.



Фигурой таможенника Райымбека Матраимова (на фото в центре) экс-президент

Алмазбек Атамбаев сейчас пытается бить действующего президента

Сооронбая Жээнбекова. Но всякий раз получает сдачи.



Так что конца "истории успеха" непотопляемого Райыма Миллиона пока не видно.



Экс-президент Алмазбек Атамбаев (чья команда, собственно, и превратила эту малозначительную в прошлом фигуру в того, кем Матраимов является сейчас) регулярно бросает в адрес Райыма обвинения. И в ответ получает хлесткие отповеди.



Действующий же президент Сооронбай Жээнбеков от Райыма Миллиона демонстративно дистанцировался. Он НИ РАЗУ не высказался в его поддержку. Но и против Матраимова ничего не сказал. Хотя, напомним, в 2010 году был категорически против возвращения изгнанного Матраимова в таможню. Складывается впечатление, что глава государства оставляет себе место для маневра. Для какого, интересно?



По Кыргызстану между тем ведутся разговоры, что президент не может тронуть Райыма Миллиона, поскольку… тоже ему обязан. Матраимов, дескать, в свое время очень хорошо поддержал финансово избирательную кампанию кандидата в президенты Жээнбекова. Любые сомнения на сей счет сторонники этой версии кроют убийственным аргументом: но ведь Райыма НЕ ТРОГАЮТ!



Увы, в шахматах (в том числе политических) короли и ферзи порой могут оказаться заложниками даже пешек.



Вадим НОЧЕВКИН



тем временем



СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ



В конце апреля руководителем таможни "Иркештам", одной из самых хлебных на юге Кыргызстана, был назначен Искендер Тургунов - брат жены Райымбека Матраимова.



О его доходах и образе жизни лучше всего говорят фотоснимки с его страницы в социальных сетях (ниже - некоторые из них). Автомашина за 20 тысяч долларов, отдых в Малайзии, Дубае, Турции.



После того как эти фото стали достоянием большого числа пользователей из Кыргызстана, страница Тургунова была с "Фейсбука" удалена.



Неизвестно, как со всей таможенной системой Кыргызстана, но таможня "Иркештам" вне контроля Райыма Миллиона явно не останется.



20.06.18 Источник - delo.kg

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