 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.06.2018
18:36  Крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства Сирии
18:32  Россия постепенно выходит из сделки ОПЕК+
15:35  В Туркменистане ввели налог для автовладельцев и отменили для владельцев собак
13:12  Очередную воспитанницу ТВ-дебил-шоу "Дом-2" нашли повешенной (повесившейся?) в Москве
11:46  Море для своих. Пять стран договорились о новом разделе Каспия, - "Къ"
11:45  Казахстанская арматура пошла на экспорт для строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане
11:44  ОПЕК договорилась открыть вентиль
11:42  Турция встала перед сирийским выбором
11:41  Иордания сосредотачивает войска на границе с Сирией
11:38  Токаев допускает выборы президента Казахстана в 2020 году без Назарбаева
11:31  Новое наступление сил Асада станет головной болью для России
11:29  Почему европейские ТНК ополчились против Трампа
08:34  Создание Туркестанской области Казахстана - благо для... мировой цивилизации, - минкульт Мухамедиулы
00:59  Монголия начала строительство своего первого нефтеперерабатывающего завода. На индийские бабки
00:52  У берегов Крыма найдены затонувшие картины Айвазовского
00:23  Талибы захватили военную базу Бала-Мургаб на границе с Туркменией
Пятница, 22.06.2018
23:45  Кадровое ушлепство. Путин назначил зятя Ельцина Юмашева своим советником
22:44  В США умер когда-то кому-то известный советский поэт-диссидент и экс-узник КарЛАГа Наум Коржавин
16:17  КазТрансгендер Виктория Беркходжаев(а) рассказала о своей тяжелой жизни
15:13  В Алматы установлен памятник Виктору Цою (фото)
15:10  В Казахстане уже готова политическая инфраструктура для транзита власти, - Д.Сатпаев
14:42  Генерала КазГенштаба Абишева осудили на 3 года за взятку в 10 тысяч долларов
14:39  Оборудование для производства химоружия в Сирии боевики получили из Европы
13:31  Казахстан. Назначен новый председатель правления Продкорпорации Нурлыбек Малелов
13:29  Кто танцует даму. Цифровизация здравоохранения Казахстана заканчивается скандалом
13:26  Более 100 человек отравились на хлопковых полях в Азербайджане. Это третий случай за месяц
13:24  Мелания Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью "Мне все равно"
13:21  Виски, харлеи и клюква: Европа вводит пошлины на товары из США
12:58  Узбекистан просит Испанию экстрадировать соучастника "банды прокурора Кадырова" А.Ходиева
12:50  Беженцы-христиане могут и не дождаться мира в Сирии
11:57  Величайший, просто великий? Казчиновники запутались в "объяснялках" места и роли Елбасы
11:53  Заочно арестован успевший сбежать из Казахстана глава Совета Директоров "Алма ТВ" Пархоменко
11:42  Трамп решил воевать с китайскими ветряными мельницами, - А.Запольскис
09:49  "Как прочистить мозги, забитые нескончаемой вереницей съездов и цитатами великих", - интервью Елбасы
09:39  Скончался самый известный таджикский историк - академик Рахим Масов
09:29  Настоящая казашка: какой она была, какая есть и какой будет?
09:27  Несоциальное государство. Почему Казахстан все больше отдаляется от "топ-30"? - C.Исабаева
09:22  Казахстанского кинорежиссера Каната Бейсекеева задержали во время съемок в Иране
09:15  "Поклонение матери – преклонение перед святыней". Аркадак написал книгу в честь любимой матушки
09:13  Судья Равшан Ирматов из Узбекистана c блеском отсудил сенсационный матч Хорватия-Аргентина (3:0)
09:11  Адвокат Гульнары Каримовой готовит протест о возвращении в Узбекистан ее $800 млн
09:00  Как большевики сделали в Персии Советскую Социалистическую Республику, - Т.Репин
08:58  Религия монголов. Монголы поклоняются природе тысячи лет, это отражено в сказках и легендах кочевого народа, - М.Сосорбарам
08:54  От Чингисхана до наших дней: монгольские табу, ограничения и неписаные законы
08:52  Кто окажется под киберколпаком Трампа? - Ирина Дронина
08:50  Экс-прокурор Туркестана Зулпыхаров осужден на 10 лет
08:48  "Большая игра": зачем Брежнев ввел войска в Афганистан
08:45  Пикетом в Москве. Основатель первого частного банка в Узбекистане Р.Усманов требует пересмотра его уголовного дела
08:42  Саудовская Аравия открывает миру женское лицо. Королевство меняет имидж ради развития экономики
08:38  Винтик он же Шпунтик. Аркадаг сам собрал и испытал высокоскоростной спортивный внедорожник
08:14  "Русский мир" погряз в противоречиях, - "НГ"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства Сирии
18:36 23.06.2018

Группировка "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

О переходе объявил лидер группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес после проведенных переговоров представителей российского Центра и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии". "Находящиеся под нашим контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль добровольно с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства",- сказал Важди абу Слес.

Он добавил, что возглавляемая им группировка будет сражаться против боевиков "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (запрещены в РФ) на юге Сирии. "К вечеру пятницы первые подразделения сирийскихправительственных войск вошли в населенные пункты Дама, Аш-Шиях Южной зоны деэскалации",- рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Ранее Госдеп США предостерег Дамаск от военного наступления на юго-западе страны. В ведомстве призвали Россию как участника соглашения о зонах деэскалации повлиять на сирийское правительство.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529768160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  