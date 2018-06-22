Крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства Сирии

18:36 23.06.2018 Группировка "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.



О переходе объявил лидер группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес после проведенных переговоров представителей российского Центра и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии". "Находящиеся под нашим контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль добровольно с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства",- сказал Важди абу Слес.



Он добавил, что возглавляемая им группировка будет сражаться против боевиков "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (запрещены в РФ) на юге Сирии. "К вечеру пятницы первые подразделения сирийскихправительственных войск вошли в населенные пункты Дама, Аш-Шиях Южной зоны деэскалации",- рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.



Ранее Госдеп США предостерег Дамаск от военного наступления на юго-западе страны. В ведомстве призвали Россию как участника соглашения о зонах деэскалации повлиять на сирийское правительство. Источник - kommersant.ru

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