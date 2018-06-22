Россия постепенно выходит из сделки ОПЕК+

18:32 23.06.2018 Москва в рамках соглашения с картелем повысит добычу на 200 тыс. б/с



Россия и Саудовская Аравия, выступавшие за рост добычи в рамках сделки ОПЕК+, победили своих оппонентов в лице Ирана и Венесуэлы. В субботу в Вене министры стран ОПЕК+ договорились, что рост добычи нефти от текущего уровня может составить около 1 млн баррелей в сутки (б/с). Россия, по словам главы Минэнерго Александра Новака, собирается увеличить добычу примерно на 200 тыс. б/с. Учитывая, что уже сейчас Россия добывает примерно на 130 тыс. б/с больше, чем предусмотрено сделкой, новый рост добычи может означать выход на уровень октября 2016 года, с которого отсчитывается соглашение.



В субботу страны ОПЕК+ подтвердили готовность сохранить сделку по сокращению добычи, но при этом увеличить добычу во втором полугодии в пределах 1 млн б/с от текущего уровня. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что "общее повышение добычи странами ОПЕК+ будет ближе к 1 млн б/с, чем к 600 тыс. б/с". При этом ранее он отмечал, что фактическая добыча стран ОПЕК в общем повышении на 1 млн б/с может составить около 600 тыс. б/с.



Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, в свою очередь, что Россия может увеличить добычу на 170-180 тыс. б/с, увеличение будет примерно пропорционально распределено между компаниями. Он также добавил, что в июне Россия собирается выйти на уровень добычи, соответствующий ее обязательствам по соглашению ОПЕК+ - примерно 10,95 млн б/с. Впрочем, в мае Россия добывала более 1,1 млн б/с, и, с учетом прогнозируемого роста, может фактически вернуться к уровню октября 2016 года, от которого и рассчитываются квоты в соглашении ОПЕК+.



Как участники ОПЕК договорились об увеличении добычи

Как участники ОПЕК договорились об увеличении добычи

Против увеличения добычи ОПЕК+ наиболее яростно выступал Иран, против которого в сентябре вступят в силу санкции США, что, вероятно, уменьшит нефтяной экспорт страны. В случае роста добычи другими странами ОПЕК+ они фактически заняли бы часть доли Ирана на рынке. Однако Россия и Саудовская Аравия смогли убедить Тегеран, что постепенное наращивание добычи лучше, чем полный распад сделки. "Если мы не договоримся, это нанесет вред всем производителям. Очевидно, мы сделали что-то, что отвечает нашим намерениям, но в то же время это в интересах Ирана, Венесуэлы и остальных. И мы видели вчера реакцию рынка на это решение",- заявил Халид аль-Фалих, намекая на рост цен на нефть, которые в пятницу увеличились на 3,5%, до $75,6 за баррель Brent.



Министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи заявил, что добычу могут нарастить сейчас Россия, Саудовская Аравия, Кувейт и сам Оман. Таким образом, именно эти страны окажутся в наибольшем выигрыше.

По мнению господина аль-Румхи, добыча будет приращиваться постепенно и на уровень в 1 млн б/с дополнительной нефти выйдет к концу года. Распределение прироста будет осуществлять мониторинговый комитет ОПЕК+.



Саудовская Аравия и Россия намерены закрепить модель координации рынка, которой они так успешно пользуются. Так, России поступило предложение стать наблюдателем в ОПЕК, Москва думает об этом, сообщил Александр Новак. Статус наблюдателя, фактически, является формальным и позволяет представителю страны участвовать в заседаниях картеля, но без права голоса и обязательств по исполнению добычных квот. Параллельно обсуждается вопрос создания отдельного института ОПЕК+ - по словам господина Новака, предварительная презентация этой структуры была сделана в субботу, и страны должны представить свои отзывы в течение трех месяцев.



Юрий Барсуков Источник - kommersant.ru

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