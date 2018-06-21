В Туркменистане ввели налог для автовладельцев и отменили для владельцев собак

15:35 23.06.2018 В Туркменистане вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.



Согласно изменениям, как сообщают местные СМИ, ставка сбора с владельцев автотранспортных средств устанавливается в следующих размерах:

1) мототранспорт -50 манатов ($14,3);

2) легковые автомобили -100 манатов ($28,5);

3) автобусы - 150 манатов ($43);

4) грузовые автомобили -300 манатов (85,7).



Бюджетные и религиозные организации, герои Туркменистана, инвалиды и еще несколько категорий физических и юридических лиц от уплаты нового сбора освобождены.



Также закон отменил сбор с физических лиц - владельцев собак, проживающих в городах. Ранее налог составлял 20 манатов ($5,7). Источник - ca-news.org

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