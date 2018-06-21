Казахстанская арматура пошла на экспорт для строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане

11:45 23.06.2018 Сделка предполагает поставку арматуры, произведенной АО "АрселорМиттал Темиртау" в объеме 30 тыс.тонн.



Казахстанский экспортер АО "АрселорМиттал Темиртау" начал работу по производству 9000 тонн арматуры на сумму порядка 5 млн. долларов США для строительно-монтажных работ на Рогунской гидроэлектростанции (Таджикистан), которая станет крупнейшей в Центральной Азии.



В апреле в рамках визита Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Республику Таджикистан АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" и ООО "Дусти 2017" подписали в Душанбе Меморандум по поставке арматуры в Республику Таджикистан. Национальная компания "KazakhExport" также способствовала налаживанию деловых связей АО "АрселорМиттал Темиртау" в Таджикистане.



Сделка предполагает поставку арматуры, произведенной АО "АрселорМиттал Темиртау" в объеме 30 тыс.тонн, общей стоимостью свыше 16 млн. долл. США с применением финансово-страховых инструментов АО "ЭСК "KazakhExport".



"KazakhExport" совместно с АО "Народный Банк Казахстана" окажут поддержку казахстанскому экспортеру, путем предоставления АО "Народный Банк Казахстана" подтверждения и дальнейшего финансирования аккредитива, выпущенного одним из банков Таджикистана и застрахованного "KazakhExport". Благодаря чему казахстанский экспортер получит оплату сразу после отгрузки товара, а таджикский покупатель получит финансирование на приобретение партии арматуры", - пояснил Председатель Правления национальной компании "KazakhExport" Руслан Искаков.



Основным параметром стратегического партнерства между "KazakhExport" и ООО "Дусти 2017" является развитие отечественного экспортного потенциала и укрепление торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Таджикистана. Источник - Zakon.kz

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