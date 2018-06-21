ОПЕК договорилась открыть вентиль

11:44 23.06.2018 Рост добычи нефти останется в пределах 1 млн баррелей в сутки



Участники ОПЕК на встрече в пятницу приняли решение увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки к 1 июля по сравнению с нынешним уровнем. В итоге сделка о сокращении добычи вернется к текущим параметрам, то есть страны ОПЕК будут добывать на 1,2 млн барреля в сутки меньше, чем в октябре 2016 года. Фактический рост добычи может быть меньше, поскольку немногие страны ОПЕК в реальности имеют возможность ее нарастить.



Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн баррелей в сутки в третьем квартале этого года, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалих. Реальный рост будет учитывать возможности участников сделки, поскольку большинство из них не сможет так быстро нарастить добычу, а в Венесуэле она может и вовсе снизиться. "Мы знаем, что некоторые страны не имеют свободных мощностей, распределение будет диспропорциональным. Это определенно не будет больше 1 млн баррелей в сутки",- пояснил господин аль-Фалих.



Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву уточнил, что реальный рост может составить 700 тыс. баррелей в сутки, его иракский коллега Джаббар аль-Лаиби оценивает увеличение добычи в 770–800 тыс. баррелей в сутки. Увеличение нефтедобычи поддержано и некогда основным противником такого решения - Ираном, квота которого осталась на прежнем уровне в 3,9 млн баррелей в сутки (на 100 тыс. баррелей в сутки меньше текущей добычи). Напомним, 23 июня состоится встреча ОПЕК+, где будет определена квота, приходящаяся на Россию.



В пресс-релизе по итогам встречи ОПЕК сообщается, что участники соглашения ОПЕК+ перевыполнили условия сокращения добычи на 152%, стороны будут стремиться по выполнение сделки на 100% (в таком случае общий объем добычи ОПЕК должен составлять 32,5 млн баррелей в сутки). Страны ОПЕК и вне ОПЕК решили увеличить добычу после того, как добыча нефти в Венесуэле резко снизилась. Кроме того, ожидается сокращение добычи в Иране в результате санкций США, которые вступят в силу в сентябре.



Соглашение ОПЕК+ было достигнуто в конце 2016 года, его официально объявленная цель состояла в сокращении запасов нефти в мире до уровня пятилетней средней. Для этого участники согласились сократить добычу от уровня октября 2016 года совокупно на 1,8 млн баррелей в сутки, в том числе 300 тыс. баррелей в сутки - Россия. По данным ОПЕК и МЭА, формальная цель соглашения была достигнута и даже перевыполнена в апреле, когда коммерческие запасы в ОЭСР составили 2,81 млрд баррелей, на 26 млн баррелей ниже пятилетней средней. Соглашение позволило повысить цены на нефть с уровня ниже $30 за баррель в начале 2016 года до нынешних $75 за баррель.



Дмитрий Козлов Источник - Коммерсант

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