Иордания сосредотачивает войска на границе с Сирией

11:41 23.06.2018 Активизация Сирийской арабской армии на юго-западе страны очень беспокоит Иорданию



Государственный департамент США 21 июня, уже второй раз, кстати, выпустил пресс-релиз по поводу своей обеспокоенности ситуацией на юго-западе Сирии. Соединенным Штатам не нравится повышение интенсивности военных операций со стороны сирийского правительства. Кроме того, американцы предупреждают Россию и официальный Дамаск о наступлении серьезных последствий, а говоря простым языком – угрожают.



На фоне подготовки масштабного наступления Сирийской арабской армии на юго-западе страны активизировалась и Иордания. Иорданские шейхи вложили немалые деньги в так называемых "повстанцев" (Южный фронт), и им бы хотелось монетизировать свои вложения. Однако военная операция САА в этой части Сирии может превратить эти "активы" в прах.



Есть еще одна причина. Исламисты, вероятнее всего, под давлением наступающих сирийских войск побегут на территорию королевства, в "объятия" своих спонсоров. Вытеснение вооруженных боевиков на территорию Иордании, где и так сейчас нестабильная обстановка, чревато серьезными последствиями для страны. Кстати, 75% населения королевства – палестинцы, с которыми у правящей верхушки не очень складываются отношения.



Сирийской разведкой получена информация о концентрации на сирийско-иорданской границе значительного количества живой силы и военной техники королевства. Уже и в интернете появились фото танков М-60 Вооруженных сил Иордании, которые выдвигаются к границе.



Осмелится ли армия королевства войти на сирийскую территорию, пока трудно сказать. Можно предположить, что решение во многом будет зависеть от позиции США в данной ситуации. О чем можно говорить определенно, так это о том, что оказание помощи боевикам оружием, боеприпасами, техникой, разведывательной информацией будет продолжено и в возрастающих объемах. Источник - iarex.ru

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