Токаев допускает выборы президента Казахстана в 2020 году без Назарбаева

11:38 23.06.2018 Как сообщает Би-би-си, председатель верхней палаты Мажилиса (парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу высказал мнение, что не верит в выдвижение Нурсултана Назарбаева на должность президента Казахстана на следующих выборах в 2020 году. "Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами", − сказал он.



Токаев оговорился, что это только его личное мнение. Он ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, будет ли он сам выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Токаев также подчеркнул, что независимо от того, будет ли Назарбаев президентом, он все равно будет оказывать огромное влияние на политику Казахстана.



Нурсултан Назарбаев занимает должность президента Казахстана с 1991 года – с момента получения независимости. Сейчас идет его пятый президентский срок. На последних выборах он набрал 98% голосов. Источник - iarex.ru

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