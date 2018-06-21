 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новое наступление сил Асада станет головной болью для России
11:31 23.06.2018

Встреча Лаврова и Гутерриша совпала с обострением на юге Сирии

Игорь Субботин

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве проходили на фоне наступления, которое инициировала правительственная армия и союзные ей формирования в южных районах Сирии. Ситуация в Арабской Республике стала одной из центральных тем встречи российского министра и главы международной организации. Сейчас стороны, заинтересованные в разрешении конфликта, работают над формированием комиссии, которая призвана изменить Конституцию Сирии.

"Мы предпринимаем совместные усилия по урегулированию ситуации в Сирии, – заявил Гутерриш, выступая с Лавровым на пресс-конференции по итогам переговоров. – ООН была представлена на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи (форум проходил в конце января 2018 года. – "НГ"), и мы вместе работаем над выполнением сочинских договоренностей. В частности, вскоре должна быть сформирована комиссия по выработке новой Конституции Сирии".

По словам Гутерриша, ООН находится в тесном контакте с Россией для достижения конкретного результата. Очевидно, конечным итогом должно стать создание Основного закона, который устроил бы все стороны конфликта. "Сирийский народ должен сам определять свое будущее на основе демократических институтов, в которых все смогут участвовать, – заявил Гутерриш. – Мы полностью привержены работе с РФ на всех этапах, чтобы добиться этой цели".

Лавров, в свою очередь, подтвердил, что сирийский кризис, необходимость разрешить который растет с постепенным завершением международной борьбы против террористических группировок, стал одной из центральных тем в переговорах с прибывшим в Москву генсеком ООН. "Мы, конечно же, говорили о непростой ситуации, которая сложилась в современных международных отношениях, – рассказал глава российской дипломатии, комментируя ход своей встречи с Гутерришем. – Мы это связываем прежде всего с попытками продавить односторонние подходы к урегулированию различных международных проблем в ущерб поиску коллективных ответов на вызовы современности. К сожалению, эта негативная тенденция в полной мере отражается на работе Совета Безопасности ООН. Мы говорили о том, что непросто идет обсуждение таких ключевых мировых проблем, как положение на Ближнем Востоке и севере Африки, в том числе в Сирии, Ливии, Йемене, проблема палестино-израильского урегулирования".

Переговоры российского министра и генсека ООН проходили на фоне стартовавшего наступления правительственных сил в южных районах Сирии. Натиск ведется в двух провинциях – Дераа и Кунейтра. Местные жители сообщили турецкому агентству Anadolu, что накануне операции правительственная армия подвергла эти районы массированным бомбардировкам. По этим же данным, в наступлении участвуют не только силы официального Дамаска, но и подконтрольные Ирану формирования – боевики ливанской группировки "Хезболла" и шиитское ополчение. Вывод этих элементов из южных районов – давнее требование Израиля, который опасается за безопасность своих рубежей. В настоящее время дипломаты и военные еврейского государства находятся в тесном контакте со своими российскими коллегами. Целью переговоров является компромисс по южным районам, которые, как известно, частично входили в согласованную РФ, США и Иорданией в 2017 году зону деэскалации.

Проблема состоит еще и в том, как в свете натиска на юге оппозиция отнесется к дальнейшей работе над конституционной комиссией, которая ведется под эгидой ООН. В экспертной среде полагают, что активное наступление не помешает возможному формированию комиссии, потому что Сирийский комитет по переговорам (СКП) – орган оппозиции, который и ведет диалог по этому вопросу, перенасыщен людьми, относительно лояльными к политике президента Сирии Башара Асада. "Только представители "Южного фронта" (объединение, которое воюет в южных провинциях Сирии. – "НГ") могут объявить бойкот, но на фоне общего числа членов переговорной группы, сформированной после конференции "Эр-Рияд-2", – их количество ничтожно", – предположил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

Совсем не исключено, что шаги правительственной армии и союзных ей формирований скоро станут головной болью для российской дипломатии. В конечном счете за все годы российской военной кампании в Сирии на Москву возлагали ответственность за все ошибки, совершенные Дамаском. Единственное, чем можно оправдать его действия на юге, – это остатки радикальных группировок. Накануне об этом говорил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. "Зоны деэскалации специально создавались для стабилизации ситуации, для предотвращения кровопролития, обеспечения режима прекращения боевых действий, – пояснил дипломат. – На юге Сирии ситуация до последнего времени оставалась достаточно спокойной, хотя были провокации. Но и в южной зоне деэскалации, и в Идлибе находится еще большое количество террористов "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ. – "НГ"). Если на севере Сирии ИГ практически не осталось, то на юге они присутствуют еще в достаточно большом количестве".

Источник - НГ
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