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Почему европейские ТНК ополчились против Трампа
11:29 23.06.2018

Сам того не желая, Der Spiegel объяснил странности нынешней политики Запада

Александр Запольскис

В немецком издании "Шпигель" вышла, на первый взгляд, парадоксальная статья под броским заголовком "Враг в Белом доме". Поначалу ее прочтение наводит на уже банальную мысль о простом обострении отношений между Германией, как лидером объединенной Европы, и Соединенными Штатами, сползающими с вершины единственного гегемона планеты.

В последнее время Вашингтон действительно ведет себя откровенно хамски. Чего стоит уже одна история с леденцами на саммите в Канаде. Впрочем, и начавшаяся торговая война между США и ЕС еще каких-то 5-10 лет, даже 2-3 года назад, казалась абсолютно невозможной. Но при детальном анализе картина предстает иная. "Шпигель", сам того не желая, показал текущее состояние третьей ключевой стороны нынешних событий. А уж если быть совсем точным, то даже четвертой.

Крушение СССР вызывало не только торжества по поводу решающей победы в почти вековом противостоянии идеологий, но и запустило процесс роста глобализма. Ряд американских корпораций достигли такого масштаба, что по размеру ресурсной базы и финансового капитала стали сопоставимы с уровнем государств. Например, доходная часть бюджета США в 2007 году составляла 3,24 трлн. долл., тогда как активы одной лишь финансовой группы JP Morgan Chase оцениваются в 2,3 трлн. долл., а чистая прибыль по итогам II квартала 2015 достигла 6,29 млрд. долл. Немногим ей уступает Citigroup с 1,9 трлн. активов или Wells Fargo с 1,25 трлн.

У этих, и еще примерно полутора сотен друг транснациональных финансовых и промышленных корпораций, существовала только одна проблема. Несмотря на все свои деньги в юридическом и политическом смысле они оставались никем. В любой момент какая-нибудь партия или общественное движение могли провести через национальные законодательные органы сколько угодно "грабительский" закон. Впрочем, в США такое уже было. Резкое бегство крупных корпоративных производств из США в Китай, а финансовых монстров в оффшоры в 80-ые годы ХХ века были продиктованы не столько выгодностью тогдашней рыночной конъюнктуры, сколько попыткой правительства США поднять ставку корпоративного налога до 80-90%.

Это и побудило корпоративное руководство попытаться выстроить некий глобальный мир, в котором бы официальный статус частной корпорации юридически не отличался от государственного, а то и превосходил его. Собственно, конструкция соглашений TTIP и TPP именно под это и разрабатывалась.

Но не получилось. Как в целом в мире, так и внутри самой Америки, где корпоративный мир разделился на желающие глобализма транснациональные и его наоборот не желающие менее крупные обычные корпорации, которым очень не захотелось умирать вместе с государствами ради благополучия глобалистов. Именно это послужило основой появления феномена Трампа.

Он, конечно, человек не бедный, в 2016 году его личное состояние оценивалось в 3,7 млрд. долл., но судя по истории с иранской ядерной сделкой, с бюджетом НАТО, с переговорами с Северной Кореей, китайской торговой войной и в особенности по саммиту G-7 в Канаде, ведет он себя как самый типичный "преуспевающий браток из лихих девяностых", чье узкое мировосприятие просто не в состоянии принять всю сложность и широту реальной сложности мира.

Так что все странные загогулины и виражи американской политики это не потому, что Вашингтону решительно не нравится Путин и Россия, и даже не потому, что Америка "слишком много платит" Китаю. На самом деле там продолжается непримиримая борьба двух корпоративных групп за штурвал управления государством. А так как идет она с сильно переменным успехом, то и махину государства мотает из стороны в сторону со страшной силой, по ходу снося всех, кому не повезло оказаться на пути.

Долгое время было принято ассоциировать продвигавших глобализм ТНК только с Америкой. Европа выглядела территорией отдельной, хоть Вашингтону и союзной. Однако в действительности, целый ряд ее корпораций, в качестве одного из примеров можно назвать хотя бы химический концерн BASF, также относятся к глобальным. Относительно JP Morgan Chase он, конечно, небольшой, всего 90 млрд. евро капитализации на 2015 год. Но по своему годовому обороту он уже тянет на 2,5% ВВП Германии, а самое главное свыше 40% прибыли концерн получает за границей ЕС. Более того, он входит в пятерку лидеров химической отрасли мира.

Так вот, статья в "Шпигеле" отражает ступор, в котором сейчас находятся европейские ТНК в войне за глобализм, поддерживавшие американцев. Их руководство внезапно выяснило, что былого корпоративного союза больше нет. ТНК США их бросили, тем самым превратив в "четвертую силу", воспринимаемую враждебно как внутри самой Европы, так и обеими противостоящими группировками в США.

В насквозь глобалистской статье Трамп враг не столько, потому что не пускает несчастных мексиканцев "идти за лучшей жизнью в США", и даже не потому, что пытается вернуть корпорации под контроль США. Он враг потому, что сумел в этой войне вывести европейские ТНК "за скобки процесса".

Санкции против товаров из ЕС не делают различий между ними и крупными европейскими производителями. Более того, американские конкуренты, с радостью используют это в рыночной борьбе, подставляя расположенную в американской юрисдикции часть бизнеса под разные протекционистские меры. А попросту говоря, под раскулачивание. Разве что не такое публичное, как в истории с корпорацией "РусАл".

Судя по тому, что эта статья появилась лишь сейчас, европейские глобалисты до последнего момента сохраняли надежду, что они с американскими ТНК составляют единую команду. Но, похоже, надежда себя исчерпала. Американцы их бросили. Боливар не вынесет двоих. Тон статьи свидетельствует о глубоком шоке и кризисе дальнейшего целеполагания. Внятной собственной стратегии дальнейших действий у них нет. А виноват во всем, конечно же, Трамп, как наглядное олицетворение всех бед. Причем виноват даже больше, чем главный враг глобализма – Владимир Путин.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529742540
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