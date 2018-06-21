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Создание Туркестанской области Казахстана - благо для... мировой цивилизации, - минкульт Мухамедиулы
08:34 23.06.2018

Мухамедиулы о создании Туркестанской области: Гениальное решение!
По его словам, Туркестан - наша духовная столица.

Cоздание новой Туркестанской области даст новый импульс развитию туризма в регионе заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы в беседе с журналистами, передает корреспондент BNews.kz.

"Это гениальное решение. Я всех с удовольствием поздравляю. Потому что это историческое решение. Весь мир знает. Я сам доктор наук и все спрашивают – "Где находится Туркестан?", поскольку Туркестан был столицей Турецкого каганата, знают, что великий Туран ассоциируется с Туркестаном. Повторюсь, что с исторической, имиджевой точки зрения – это решение имеет много плюсов. Туркестан – это наша духовная столица. И, когда его назначают центром целой области – это вызывает только восхищение. В этом отношении мы вновь убеждаемся, что Глава государства дальновидный политик, который делает все своевременно, во благо Казахстана, мировой цивилизации", - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.
Глава ведомства также подчеркнул, что данное решение будет способствовать тому, чтобы еще больше людей в мире узнали о Туркестане, как городе, который в древности был столицей Казахского ханства. Он считает, что примечательно, и то, что именно город Туркестан являлся духовным и политическим центром тюркоязычных народов.

"Кожа Ахмет Яссауи – не только духовный отец одного направления ислама, но и учитель целой плеяды великих людей. Поэтому это будет способствовать тому, чтобы еще больше людей узнали о Мавзолее Ходжа Ахмеда Яссауи в Туркестане. Есть и другая сторона вопроса – недалеко от Туркестана находится средневековое городище Сауран. Раньше, когда он был отдален от Шымкента, ему не уделялось достаточного внимания. Уверен, что городище Сауран, древний город Отырар, который мы обязаны возродить, будут двигаться более интенсивно и продуктивно популяризации нашей истории, духовности", - добавил спикер.
Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании новой области и поручил разработать генплан развития Туркестана как областного центра. Также стало известно, что акимом Туркестанской области был назначен Жансейт Туймебаев, а главой Шымкента, который отныне приобрел статус города республиканского значения стал экс-секретарь партии "Нур Отан" Габидулла Абдрахимов.

Источник - zakon.kz
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