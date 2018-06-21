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Монголия начала строительство своего первого нефтеперерабатывающего завода. На индийские бабки
00:59 23.06.2018

Монголия 22 июня начала строительство своего первого нефтеперерабатывающего завода(НПЗ) в попытке снизить зависимость от российского топлива, сообщает Reuters.

В церемонии закладки первого камня завода приняли участие премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх.

НПЗ в провинции Дорноговь сможет перерабатывать 1,5 миллиона тонн нефти в год (около 300.000 баррелей в сутки), сообщила компания Mongol Refinery, которая ведет строительство.

Завершение проекта, стоимость которого оценивается на уровне $1,35 миллиарда, запланировано на конец 2022 года. Сырьем для НПЗ будет монгольская нефть, которая сейчас идет на экспорт в Китай.

Добыча нефти в Монголии составила 7,6 млн баррелей в 2017 году - примерно 21.000 баррелей в сутки. По расчетам регулятора энергетической отрасли, производство сырья в стране в ближайшие годы вырастет, до запуска НПЗ.

Невзирая на то, что по международным меркам монгольский завод будет небольшой, он тем не менее сможет полностью удовлетворять внутренний спрос страны в бензине, дизельном топливе, авиационном керосине и сжиженном углеводородном газе (СУГ).

По сообщению Mongol Refinery, реализация проекта обеспечит рост ВВП Монголии на 10 процентов.

В прошлом году Монголия импортировала около 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Основным поставщиком стала Россия с долей 18 процентов в совокупном импорте страны, показали данные официальной статистики.

В мае российская Роснефть подписала долгосрочные контракты на поставку бензинов и дизельного топлива с рядом крупнейших импортеров Монголии на общую сумму $2,1 миллиарда.

"С точки зрения национальной безопасности, нам необходимо диверсифицировать источники поставок нефтепродуктов, потому что сейчас он у нас один единственный, это Россия", – считает глава Cover Mongolia.

Проект строительства НПЗ в Монголии обсуждался с 1997 года, но к реализации приступили только сегодня.

Финансированием проекта занимается Индия, которая предоставила Монголии кредит на $1 млрд, позволяет надеяться на завершение строительства завода, но основной вопрос заключается в том, будет ли он окупаемым.

Источник - ca-news.org
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