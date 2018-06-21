 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.06.2018
00:59  Монголия начала строительство своего первого нефтеперерабатывающего завода. На индийские бабки
00:52  У берегов Крыма найдены затонувшие картины Айвазовского
00:23  Талибы захватили военную базу Бала-Мургаб на границе с Туркменией
Пятница, 22.06.2018
23:45  Кадровое ушлепство. Путин назначил зятя Ельцина Юмашева своим советником
22:44  В США умер когда-то кому-то известный советский поэт-диссидент и экс-узник КарЛАГа Наум Коржавин
16:17  КазТрансгендер Виктория Беркходжаев(а) рассказала о своей тяжелой жизни
15:13  В Алматы установлен памятник Виктору Цою (фото)
15:10  В Казахстане уже готова политическая инфраструктура для транзита власти, - Д.Сатпаев
14:42  Генерала КазГенштаба Абишева осудили на 3 года за взятку в 10 тысяч долларов
14:39  Оборудование для производства химоружия в Сирии боевики получили из Европы
13:31  Казахстан. Назначен новый председатель правления Продкорпорации Нурлыбек Малелов
13:29  Кто танцует даму. Цифровизация здравоохранения Казахстана заканчивается скандалом
13:26  Более 100 человек отравились на хлопковых полях в Азербайджане. Это третий случай за месяц
13:24  Мелания Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью "Мне все равно"
13:21  Виски, харлеи и клюква: Европа вводит пошлины на товары из США
12:58  Узбекистан просит Испанию экстрадировать соучастника "банды прокурора Кадырова" А.Ходиева
12:50  Беженцы-христиане могут и не дождаться мира в Сирии
11:57  Величайший, просто великий? Казчиновники запутались в "объяснялках" места и роли Елбасы
11:53  Заочно арестован успевший сбежать из Казахстана глава Совета Директоров "Алма ТВ" Пархоменко
11:42  Трамп решил воевать с китайскими ветряными мельницами, - А.Запольскис
09:49  "Как прочистить мозги, забитые нескончаемой вереницей съездов и цитатами великих", - интервью Елбасы
09:39  Скончался самый известный таджикский историк - академик Рахим Масов
09:29  Настоящая казашка: какой она была, какая есть и какой будет?
09:27  Несоциальное государство. Почему Казахстан все больше отдаляется от "топ-30"? - C.Исабаева
09:22  Казахстанского кинорежиссера Каната Бейсекеева задержали во время съемок в Иране
09:15  "Поклонение матери – преклонение перед святыней". Аркадак написал книгу в честь любимой матушки
09:13  Судья Равшан Ирматов из Узбекистана c блеском отсудил сенсационный матч Хорватия-Аргентина (3:0)
09:11  Адвокат Гульнары Каримовой готовит протест о возвращении в Узбекистан ее $800 млн
09:00  Как большевики сделали в Персии Советскую Социалистическую Республику, - Т.Репин
08:58  Религия монголов. Монголы поклоняются природе тысячи лет, это отражено в сказках и легендах кочевого народа, - М.Сосорбарам
08:54  От Чингисхана до наших дней: монгольские табу, ограничения и неписаные законы
08:52  Кто окажется под киберколпаком Трампа? - Ирина Дронина
08:50  Экс-прокурор Туркестана Зулпыхаров осужден на 10 лет
08:48  "Большая игра": зачем Брежнев ввел войска в Афганистан
08:45  Пикетом в Москве. Основатель первого частного банка в Узбекистане Р.Усманов требует пересмотра его уголовного дела
08:42  Саудовская Аравия открывает миру женское лицо. Королевство меняет имидж ради развития экономики
08:38  Винтик он же Шпунтик. Аркадаг сам собрал и испытал высокоскоростной спортивный внедорожник
08:14  "Русский мир" погряз в противоречиях, - "НГ"
08:06  Узбекистан возвращает русскую культурную составляющую. Русский Самарканд будет сохранен
Четверг, 21.06.2018
20:39  Американские спутники оказались в руках китайских хакеров
17:47  Платное здоровье в Таджикистане
14:36  Китай вырубает Сибирь, - Вл. Васильев
14:13  Почему Израиль не хочет падения Асада, - А.Эскин
14:10  США начали поставку F-35 в Турцию
14:09  Назначен первый аким Туркестанской области Казахстана
14:08  Как в Верном "гнали" спиртное из яблок и боролись с пьянством
14:02  Казашки прошлых веков были большими модницами. Археолог из Украины обнаружила сенсационную находку
13:52  Секс-тренер из Астаны Невмержицкая научит действовать интимными мышцами (видео)
13:46  Еще одна рос-теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан
13:44  Путин - царь или не царь? - М.Хазин
13:42  Сирийская армия разрезала анклав исламистов в провинции Дераа на две части (карта)
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
У берегов Крыма найдены затонувшие картины Айвазовского
00:52 23.06.2018

На затонувшем пароходе "Генерал Коцебу" обнаружены картины Ивана Айвазовского.

Пароход "Генерал Коцебу" затонул возле мыса Тарханкут у западного побережья Крыма. Как рассказал "Интерфаксу" дайвер Роман Дунаев, картины были найдены в одном из нижних трюмов. По его словам, 10 картин могут принадлежать кисти Айвазовского, который работал на этом корабле во время его прохождения через Суэцкий канал.

"Эксперты говорят, что если Айвазовский работал на каких-то кораблях, то зачастую часть работ оставлял там. Поэтому мы и думаем, откуда такая богатая коллекция картин на стенах", - рассказал дайвер.

Полотна засыпаны илом. Черноморский центр подводных исследований должен решить поднимать их или нет, так как это дорогостоящая операция. Дунаев не видит смысла в подъеме картин, так как они будут повреждены.

Колесный товаро-пассажирский пароход был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала от инфантерии Павла Коцебу. При открытии 17 ноября 1869 года Суэцкого канала он стал первым пароходом, вошедшим в канал. В 1895 году "Генерал Коцебу" столкнулся у берегов Крыма с другим кораблем и затонул.

Пароход был найден 10 лет назад во время экспедиции "Нептун", но его детальное обследование пока не проводилось.


Источник - Вести.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529704320
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  