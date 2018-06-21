У берегов Крыма найдены затонувшие картины Айвазовского

00:52 23.06.2018 На затонувшем пароходе "Генерал Коцебу" обнаружены картины Ивана Айвазовского.



Пароход "Генерал Коцебу" затонул возле мыса Тарханкут у западного побережья Крыма. Как рассказал "Интерфаксу" дайвер Роман Дунаев, картины были найдены в одном из нижних трюмов. По его словам, 10 картин могут принадлежать кисти Айвазовского, который работал на этом корабле во время его прохождения через Суэцкий канал.



"Эксперты говорят, что если Айвазовский работал на каких-то кораблях, то зачастую часть работ оставлял там. Поэтому мы и думаем, откуда такая богатая коллекция картин на стенах", - рассказал дайвер.



Полотна засыпаны илом. Черноморский центр подводных исследований должен решить поднимать их или нет, так как это дорогостоящая операция. Дунаев не видит смысла в подъеме картин, так как они будут повреждены.



Колесный товаро-пассажирский пароход был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала от инфантерии Павла Коцебу. При открытии 17 ноября 1869 года Суэцкого канала он стал первым пароходом, вошедшим в канал. В 1895 году "Генерал Коцебу" столкнулся у берегов Крыма с другим кораблем и затонул.



Пароход был найден 10 лет назад во время экспедиции "Нептун", но его детальное обследование пока не проводилось.





Источник - Вести.ru

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