КазТрансгендер Виктория Беркходжаева рассказала о своей тяжелой жизни

16:17 22.06.2018 Трансгендер Виктория Беркходжаева рассказала о личной жизни и отношениях с мужчинами



Трансгендер Виктория Беркходжаева, которая отбывает семилетний срок в колонии в Жаугашты, рассказала о личной жизни и отношениях с мужчинами. Она дала эксклюзивное интервью корреспонденту Tengrinews.kz по телефону из учреждения ЛА 155/4. Девушка подтвердила, что звонит с центрального таксофона учреждения, так как согласно УИК она имеет право на таксофонные звонки три раза в неделю.



Виктория Беркходжаева в подробностях описала свои отношения с мужчиной по имени У. "В 2013 году в ноябре месяце я познакомилась с У. Меня познакомила такая же девушка, как я, ее звали К., она ему иногда оказывала услуги по вызову. К. сказала, что есть человек, который заинтересовался мною, знает мою историю и хочет познакомиться со мной. Были оговорены условия, мне было удобно. Он был единственным партнером эти три года, меня он щедро спонсировал, так как официально был моим любовником. Хотел купить и квартиру, и машину, но, поскольку у меня не было документов, он меня финансировал в денежном эквиваленте. Он мне говорил: "Сделай документы, и без проблем". Он очень щедро помогал, всегда не меньше 10-20 тысяч долларов давал. Мог еженедельно. Если я просила какую-то сумму, например на шубу или ювелирные изделия, он мне давал в два-три раза больше и не спрашивал, на что я потратила. Он очень щедрым был в этом плане", - вспоминает Виктория.



По словам девушки, она была не единственная у мужчины. "Таких девушек, как я, у него было много. У., он очень эпатажный, влиятельный. У него есть возможности, он летает и в Лос-Анжелес, и в Сингапур, и в другие страны и встречается там с такими девушками, отдыхает с ними. Он любит такие отношения, я считаю, это тот же наркотик, не каждый это поймет, наверное. Люди, которые имеют большие финансовые возможности, они перепробовали все и им хочется какого-то адреналина", - вспоминает Виктория. По ее словам, до У. у нее был еще один мужчина.



"В свое время, когда я сделала операцию, я отказалась от шоу-бизнеса, я хотела обычной женской жизни, женского счастья. Хотела любви и быть любимой. Чтобы меня знали только как женщину и не знали о моем прошлом. До У. у меня был мужчина, которого я любила и люблю до сих пор. Он не знал первое время про меня, через некоторое время я рассказала ему про себя, он был шокирован, но остался со мной, потому что была взаимная любовь. Но до конца он смириться не смог, и пришлось расстаться, потому что он думал о карьере, о будущем. Это было достаточно тяжелое расставание", - рассказала она.



Сейчас Виктория пишет автобиографическую книгу. "Книгу я начала писать, когда попала в тюрьму, сейчас она уже готова, я ее сейчас анализирую. Рано или поздно мой срок закончится, и я выйду, даже если я буду взрослая, старенькая, все равно у меня откроется рот и я расскажу всю настоящую правду", - завершила свой рассказ девушка. Ранее Виктория Беркходжаева в подробностях описала, как к ней в колонии относятся другие заключенные, с чем пришлось столкнуться в неволе, и рассказала об отношениях с родными.



В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщили об условиях содержания девушки-трансгендера Виктории Беркходжаевой и заявили, что осужденная имеет отрицательную степень поведения. По данным ведомства, за год она получила несколько взысканий за плохое поведение. Виктория Беркходжаева (в прошлом Каримжан Беркходжаев. - Прим. автора) обвинялась в совершении вымогательства в особо крупном размере. Ее обвинила в вымогательстве ее подруга - тоже трансгендер. По версии следствия, подсудимой нужно было сделать еще одну операцию по смене пола, поэтому она требовала у своей подруги 33 тысячи долларов, которые последняя должна была взять у общего знакомого. По этому поводу, как полагает следствие, от подсудимой поступали угрозы. Но у ее подруги не было столько денег, и та обратилась в правоохранительные органы. В августе 2016 года Викторию задержали с поличным. В марте 2017 года ей вынесли приговор.





Источник - Tengrinews.kz

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