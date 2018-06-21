В Алматы установлен памятник Виктору Цою (фото)

15:13 22.06.2018 Цой не умер, он просто вышел покурить



В Алматы установили памятник музыканту с вечно горящей зажигалкой в руке



На улице Тулебаева в Алматы ждут отпечатков наших ног: 21 июня здесь открылся памятник Виктору Цою, лидеру легендарной группы "Кино". Спустя тридцать лет после выхода на экраны фильма "Игла" культовый рок-музыкант снова оказался на этой аллее.



В 1987 студента режиссерского факультета ВГИКа Рашида Нугманова пригласили на "Казахфильм" с предложением снять художественный фильм о проблемах наркомании. Нугманов согласился. Фильм "Игла", в котором известный рок-музыкант Виктор Цой исполнил главную роль, вошел в лидеры советского проката. Кинолента впечатлила миллионы зрителей и удостоилась наград на кинофестивалях в Одессе и Нюрнберге. Съемки проходили в Алма-Ате, Москве и на Аральском море.



В Алматы, на улице Тулебаева, снималась финальная сцена, во время которой главный герой Моро дает прикурить сигарету своему будущему убийце. Этот кадр и стал основой для скульптуры работы питерского мастера Матвея Макушкина.



- Это знаковое, культовое место в нашем городе. Стихи, которые писал Цой, актуальны по сей день. Его философия – быть в жизни честным, справедливым, всегда бороться до конца, двигаться вперед, - сказал аким города Алматы Бауыржан Байбек, выступая на церемонии открытия.



По словам Байбека, песни Цоя содержат общий культурный код, который объединяет вне зависимости от статуса, должности и страны проживания. Его музыка стала интернациональной.



- Мы из того поколения, у которого Цой звучал везде и всегда, во всех "высотках". Все-таки, на мой взгляд, он объединяет: и молодежь его слушает, и старшее поколение, - добавил казахстанский ученый Тимур Бергалиев.



Долгое время идея памятника Виктору Цою витала в воздухе. Мечта обрела реальность при поддержке казахстанских меценатов и акимата города. Кроме памятника были изготовлены фонари и чугунные скамьи с урнами в стиле того времени, высажены ели, словом, воссоздана атмосфера Алма-Аты конца 1980-х.



- Это было время, когда все хотели перемен. Поэтому его песни очаровали, они были свежими, непохожими на всю советскую эстраду, и мне очень понравились. Удивительно, как человеку, которому было всего 25 лет, приходили в голову строки очень мудрые, очень зрелые, очень сильные, - поделился воспоминаниями издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов.



На открытие из России прилетел один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян. Он был немногословен, отметив, что он до сих пор не смирился с ранним уходом друга и единомышленника.



- Я как-то раз уже говорил, как отношусь к фильму "Игла". Я его не могу адекватно воспринимать, потому что вместо актеров - все знакомые ребята и девчонки. Слов нет оценивать абстрактно. Слишком личное, - сказал рок-музыкант.



Среди почитателей таланта Виктора Цоя, стараниями которых появился памятник, известные казахстанские бизнесмены и меценаты: издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, владелец холдинга Raimbek Group Раимбек Баталов, основатель и глава Musan Group Санжар Мустафин, владелец инвестиционной группы "Позитив" Нуржан Бекшенов, основатель компании RG Brands и группы компаний Resmi Кайрат Мажибаев, председатель совета директоров АО "Конфеты Караганды" и учредитель ТОО "Sky Service" Искандер Еримбетов, президент Федерации Казахстана по казахской борьбе Арман Шураев, генеральный директор Phaeton DC Марат Шотбаев, топ-менеджеры АО ДБ "Сбербанк России" Нурсултан Таскаранов, Алексей Акимов, Олегжан Бекетаев, председатель Гильдии кинопродюсеров и кинопроизводителей Казахстана Арман Асенов, известный шоумен Даут Шайхисламов, генеральный директор медиахолдинга "Алаш Медиа Групп" Батыр Казыбаев, соучредитель группы компаний DASM Антон Буравлев, казахстанский ученый Тимур Бергалиев. Огромную благодарность инициативная группа выразила ДБ АО "Сбербанк России" за активное участие в проекте.



Кстати, герой в фильме не умирает, он встает и идет дальше, как-то объяснял в интервью режиссер Рашид Нугманов. Если пройти по аллее дальше, то по пути будет больница Совмина. Если бы снимали продолжение "Иглы", оно началось бы с кадров того, как он дошел до больницы и остался жив.



А вот спасти самого Цоя не удалось – он разбился в автокатастрофе. В этом году музыканту исполнилось бы 56 лет. В своих песнях он словно предчувствовал ранний уход. На аллее смонтированы мемориальные таблички с выдержками из творчества группы "Кино": "Но высокая в небе звезда зовет меня в Путь", "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать".



Фото: Андрей Лунин Источник - Forbes.kz

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