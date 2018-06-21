 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 21.06.2018
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Генерала КазГенштаба Абишева осудили на 3 года за взятку в 10 тысяч долларов
14:42 22.06.2018

За взятку в размере 10 тысяч долларов начальник департамента боевой подготовки Генштаба ВС РК, генерал-майор Тимур Абишев, осужден на три года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно информации из приговора суда, Абишев летом 2015 года встретился с бывшим командиром войсковой части, ранее судимым за растрату, который в то время являлся директором ТОО, оказывавшего услуги для Минобороны по ремонту и обслуживанию полигонного оборудования. Однако еще в мае 2015 года компания была лишена возможности участия в тендерах и конкурсах в течение двух лет. Но бизнесмен нашел "решение". Он использовал связи и помогал другим предпринимателям заключать договоры, которые фактически выполняла его компания. "Будучи осведомленным о трудностях бизнеса предпринимателя, в ходе личной встречи Абишев Т.К. сообщил ему о своей готовности за взятку в виде "отката" покровительствовать его предпринимательской деятельности, то есть способствовать тому, чтобы Алпысбаев Б.Ж. и представляемые им коммерческие фирмы получили соответствующий профилю их деятельности объем работ в рамках Гособоронзаказа на 2016 и 2017 годы. Бизнесмен осознавал, что в случае отказа от предложения Абишева Т.К. последний может повлиять на решение генерального подрядчика ("Казахстан Инжиниринг") по определению субподрядной организации, кандидатура которой согласовывается с заказчиком (МО)", - говорится в приговоре суда. При получении была достигнута договоренность о передаче Абишеву взятки в 10 тысяч долларов. В ответ на это взяткодателю предоставили обещанные объемы работы. Однако между партнерами возник спор - Абишев потребовал с бизнесмена взятку в два миллиона тенге за дальнейшее покровительство. Предприниматель отдать деньги согласился, но перед этим обратился с заявлением в КНБ. При передаче взятки генерала задержали 31 марта 2018 года. В суде военный заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Он добровольно выдал денежные средства - предмет взятки - в сумме 3 000 000 тенге (взятка в долларах передавалась частями во время девальвации тенге). Два миллиона тенге, изъятые 31 марта, суд постановил вернуть по принадлежности. Экс военного чиновника пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Наказание Абишеву назначили в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. "Абишева Тимура Кенесовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1, 4 части 3 статьи 366 УК РК - "Получение взятки, совершенное неоднократно, путем вымогательства". И назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и внести представление Президенту Республики Казахстан о лишении Абишева Тимура Кенесовича воинского звания "генерал-майор", - говорится в приговоре.

Источник - Tengrinews.kz
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