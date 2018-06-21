Оборудование для производства химоружия в Сирии боевики получили из Европы

14:39 22.06.2018 Оборудование для производства химического оружия, найденное в сирийском городе Дума, которым пользовались боевики, произведено в Западной Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.



"Конкретную информацию мы готовы в рабочем порядке передать нашим коллегам, если это будет им интересно, и предъявить соответствующие доказательства, что в руки террористов и боевиков это оборудование попало из Западной Европы", - сказала журналистам Захарова.



В Москве не исключают новых провокаций с химоружием в Сирии. О том, что в МИД поступают соответствующие сигналы, Мария Захарова рассказала на брифинге. Она отметила, что если информация подтвердится, то Москва будет "пытаться говорить заранее, чтобы предотвращать подобные акции".



Дипломат также обвинила Соединенные Штаты в создании биологической угрозы России и СНГ. Подтверждением этого, по словам Захаровой, является функционирование Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси, а также микробиологическая лаборатория третьего уровня защиты в Грузии. Источник - Известия

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