Казахстан. Назначен новый председатель правления Продкорпорации Нурлыбек Малелов

13:31 22.06.2018 Председателем правления АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Продкорпорация) назначен Нурлыбек Малелов, сообщает пресс-служба нацкомпании.



"Решением совета директоров АО "НК "Продкорпорация" от 22 июня Н. Малелов назначен председателем правления Продкорпорации", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.



47-летний Н. Малелов до назначения в Продкорпорацию занимал должность председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".



Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев представил нового председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" – Рустема Курманова, который с 2017 года работал в должности вице-министра сельского хозяйства РК, с 2013 года возглавлял комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.



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Малелов Нурлыбек Тулебаевич назначен Председателем Правления АО "НК "Продкорпорация"



Решением Совета директоров АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Продкорпорация) от 22 июня 2018 г. Малелов Н. Т. назначен Председателем Правления Продкорпорации.



Малелов Н. Т. родился 17 сентября 1971 года в пос. Амангельды Амангельдинского района Тургайской области.



Окончил Карагандинский государственный университет.



Занимал руководящие должности в ЗАО "БанкТуранАлем", ОАО "АТФ Банк", Управляющего директора - члена Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", Председателя Правления АО "КазАгроФинанс", Председателя Правления АО "Аграрная кредитная корпорация".



До назначения в Продкорпорацию Малелов Н. Т. занимал должность Председателя Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".



Имеет награду - медаль "Ерен еңбегі үшiн".



Основной деятельностью АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" является развитие экспортного потенциала продукции отечественного агропромышленного комплекса и участие в обеспечении продовольственной безопасности. Единственным акционером компании является АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".



АО "НК "Продкорпорация"

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