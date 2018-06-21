Более 100 человек отравились на хлопковых полях в Азербайджане. Это третий случай за месяц

13:26 22.06.2018 В местных больницах на всех не хватало мест



Более ста человек, в том числе одна 14-летняя девочка, попали в больницу в Азербайджане с симптомами отравления, после того как вернулись с хлопкового поля. Это уже третий случай массового отравления хлопкоробов с начала месяца.



Причиной отравления, вероятно, стали используемые на полях пестициды, однако официально власти об этом не заявляют.



Во вторник, 19 июня в Имишлинском районе Азербайджана пострадали более 100 человек - предположительно, от химикатов, распыленных на хлопковом поле. Всего были госпитализированы 110 человек.



Первые пострадавшие начали поступать в местную больницу утром 19 июня с жалобами на головную боль и тошноту. По их словам, они почувствовали себя плохо, едва вернувшись с работы в поле.



Некоторые теряли сознание, не дойдя до больницы. Замина Бабашова рассказала Би-би-си, что сама не помнит, как оказалась в больнице. "Где-то в 11 мы пошли на перерыв, тут я почувствовала во рту странный привкус и тут же потеряла сознание", - говорит она.



По словам корреспондента Би-би-си, одна из тех, кто обратился в больницу с подобными симптомами, 14-летняя девочка.



Главврач центральной больницы района Джасур Пашаев сообщил, что первичный диагноз - химическое отравление.



По словам главы отдела терапии Пирали Нагиева, изначально для всех пострадавших в больнице не хватило мест. Но в среду многих уже отправили домой.



И врачи, и пациенты говорят, что впервые сталкиваются с таким отравлением.



Замина Бабашова потеряла сознание во время работы на хлопковом поле



Это уже третье и самое массовое подобное отравление только в этом месяце. На прошлой неделе в Тертерском районе были госпитализированы с отравлением 14 человек, а 11 июня в Саатлинском районе - еще 24 человека.



Заместитель прокурора Имишлинского района Султан Мурадов сообщил, что ведется расследование и пока причины массового отравления не установлены.



Однако местные жители утверждают, что отравления связаны именно с работой на хлопковых полях. Хлопок в Азербайджане собирают вручную в основном женщины. Их заработок составляет 10 манатов в день - это меньше 6 долларов.



Министр сельского хозяйства Инам Керимов ранее не исключил, что причиной могут быть пестициды, которые используются на полях для борьбы с насекомыми-вредителями.



"Здесь ответственность ложится и на частные [хлопковые] компании, которые, как и фермеры, в процессе выращивания хлопчатника и ухода за ним должны строго соблюдать правила техники безопасности. Кроме того, изучается вопрос качества этих препаратов", - цитирует Керимова агентство АРА.



Новостной оппозиционный сайт Meydan.tv сообщает, что хлопковые поля, где произошло отравление, принадлежат компании МКТ. По данным "Радио Свобода", эта компания является дочерней структурой Gilan Holding, которая принадлежит семье главы министерства по чрезвычайным ситуациям Кямаледдину Гейдарову. Сайты обоих СМИ в Азербайджане заблокированы.



В Gilan Holding Би-би-си сообщили, что эта компания к ним не относится, а только расположена в том же здании. С компанией МКТ связаться пока не удалось.



Президент Ильхам Алиев называл хлопок "белым золотом"



Согласно докладу ООН за 2017 год, ежегодно от острого отравления пестицидами в мире погибает 200 тысяч человек.



По данным британской некоммерческой организации Pesticide Action Network UK, хлопковые поля занимают лишь 2,4% всей обрабатываемой земли в мире, однако на них приходится 6% используемых пестицидов.



Развитие хлопководства активно поощряется властями Азербайджана. После падения цен на нефть власти стали называть хлопок "белым золотом", а президент Ильхам Алиев говорил, что показатели по производству хлопка необходимо поднять до уровня 70-х годов, когда страной руководил его отец, Гейдар Алиев.



При этом многим фермерам приходится выращивать хлопок без значительной прибыли, а скотоводы лишились пастбищ, которые были отданы под хлопковые поля.



Критики обращают внимание на то, что в государственных СМИ тема массовых отравлений замалчивается. На сайте главного официального государственного телеканала AzTV о пострадавших не сообщается. Сайты частных проправительственных СМИ содержат новостные заметки об этом, однако главные темы посвящены деятельности президента страны. Источник - BBC

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