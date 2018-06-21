Мелания Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью "Мне все равно"

13:24 22.06.2018 Скандал начался из-за этой куртки МеланииТрамп



Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она отправила в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. На спине куртки большими буквами было написано "Мне правда все равно, а вам?" ("I really don"t care do u?").



Пресс-секретарь первой леди, которая до брака с Трампом много лет занималась модельным бизнесом, заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было.



Но куртка от фирмы Zara стоимостью 39 долларов вызвала бурю возмущения в соцсетях.



Сам Дональд Трамп позже написал в "Твиттере", что послание на куртке "относится к СМИ, публикующим фейковые новости".



Фраза "МНЕ ПРАВДА ВСЕ РАВНО, А ВАМ?", написанная на спине куртки Мелании, относится к СМИ, распространяющим фейковые новости. Мелания поняла, насколько они лживы, и теперь ей на самом деле все равно!" - написал президент.



Однако тысячи пользователей "Твиттера" сразу же стали критиковать Меланию Трамп и ее не слишком завуалированное послание.



"Надо понимать: Мелания Трамп не просто так надела в эту поездку 30-долларовую крутку, которая совершенно случайно оказалась в ее гардеробе, полном дорогой дизайнерской одежды. Это было сделано намеренно".



"Мелания, отправившаяся на границу в куртке с надписью "Мне все равно", - это, пожалуй, самый оторванный от реальности поступок со времен Марии-Антуанетты".



Еще один пользователь отмечает, что в любой другой ситуации соцсети приняли бы первую леди в этой куртке куда лучше.



"Надень Мелания эту куртку практически в любой другой день, фотографию бы ретвитнули не меньше 80 тысяч человек,просто добавив "Мне тоже".



Через несколько часов после того как Мелания Трамп взошла на трап самолета в этой куртке - и в соцсетях мгновенно разразилась буря критики, - она приземлилась в Техасе и сошла по трапу уже в другой куртке.



Она никак не отреагировала на вопросы журналистов.



Пресс-представительница Мелании Трамп в том же "Твиттере" обрушилась на американскую прессу за то, что журналисты уделяют слишком много внимания гардеробу Мелании, а не самой поездке.



"Сегодняшняя встреча с детьми в Техасе была очень продуктивной. Если бы СМИ тратили больше времени и усилий, рассказывая о том, что она делает, и о ее попытках помочь детям, а не на обсуждение ее одежды, то мы бы достигли намного большего для этих детей", - этот твит Стефани Гришам снабдила двумя хэштегами: #ЕйНеВсеРавно" и #ЭтоПростоКуртка.



Мелания Трамп снова надела куртку Zara, приземлившись в Вашингтоне.



В самолете Мелания Трамп поменяла свой гардероб



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Оторванность от реальности

Кэтти Кэй, Би-би-си, Вашингтон



Надпись на спине куртки Мелании Трамп рискует затмить сам ее визит на границу с Мексикой.



Сложно предположить, что первая леди поехала бы в Техас, посетила там детей, находящихся в заключении, поговорила с персоналом и вообще занялась бы этой душераздирающей историей - только для того чтобы намеренно фактически свести все эти усилия на нет столь бесчувственным выбором одежды.



Не очень понятно, как обычно внимательная к мелочам служба протокола Белого дома могла допустить такой огрех, но это очевидная ошибка аппарата первой леди.



Да, она известна тем, что способна относиться к людям с состраданием, но если она ничтоже сумняшеся решила надеть в поездку эту куртку, это действительно демонстрирует ее оторванность от реальности.



В четверг Мелания Трамп посетила центр в Техасе, где в основном содержатся несовершеннолетние мигранты, прибывшие в страну нелегально и без родителей, хотя там также есть и несколько детей, отобранных у родителей на границе.



Она заявила, что хотела бы помочь в деле воссоединения семей. Источник - BBC

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